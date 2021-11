V Německu přibývá nakažených, Slovensko je blízko kritické hranice

Berlín/Bratislava/Moskva/Atény - V Německu během uplynulých 24 hodin přibylo 45.326 nově odhalených případů nákazy koronavirem a 309 úmrtí souvisejících s nemocí covid-19, oznámily tiskové agentury s odvoláním na Institut Roberta Kocha (RKI). O týden dříve to bylo 32.048 nových případů a 265 úmrtí, uvedla agentura DPA. Počet hospitalizovaných s covidem-19 na Slovensku téměř dosáhl kritické hranice. Rusko oznámilo 33.996 nakažených koronavirem, nejméně za více než měsíc. Řecko hlásí vysoké počty obětí covidu, restrikcemi chce motivovat k očkování.

Sedmidenní incidence, tedy počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel, opět vzrostla na 399,8. Předchozí den tento ukazatel činil 386,5, před týdnem 312,4 a před měsícem 100,0.

V zemi, která má přibližně 83 milionů obyvatel, se koronavirová infekce od začátku pandemie prokázala u více než 5,43 milionu lidí, z nichž 99.433 nákaze podlehlo. Skutečný počet nakažených ale pravděpodobně bude výrazně vyšší, protože hodně případů není rozpoznáno, dodala DPA.

Počet hospitalizovaných s covidem-19 na Slovensku téměř dosáhl kritické hranice

Počet pacientů s onemocněním covid-19 ve slovenských nemocnicích v pondělí téměř dosáhl hranice 3200. Její překročení by podle dřívějších informací slovenských úřadů znamenalo, že země bude na prahu humanitární katastrofy. Epidemická situace na Slovensku, které má oproti průměru EU naočkováno méně obyvatel, se zhoršuje od září a vláda chystá nová opatření. Podle prezidentky Zuzany Čaputové je země v tak špatné situaci, že potřebuje takzvaný lockdown, tedy celostátní uzávěru.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že v pondělí měly nemocnice 3182 covidových pacientů. V úvodu týdne jich přibylo 161 a během jednoho měsíce se počet hospitalizovaných s covidem-19 zvýšil na téměř trojnásobek výchozího stavu. Téměř 83 procent z nich není vůbec nebo plně očkováno.

Slovenské zdravotnictví se už před vypuknutím koronavirové krize potýkalo s nedostatkem personálu, který se podle dostupných informací nyní prohloubil. Stávající počet covidových pacientů ve slovenských nemocnicích je nejvyšší od konce března, kdy země čelila silné druhé vlně epidemie covidu-19. Slovensko tehdy využilo pomoc zdravotníků ze zahraničí a několik covidových pacientů ve vážném stavu ze Slovenska převzalo k další léčbě Německo a Polsko.

"Prohráváme boj s covidem, a to zejména v tom smyslu, že jsme nejhorší na světě v počtu nově nakažených lidí na milion obyvatel. Potřebujeme omezit mobilitu, potřebujeme lockdown. Jsme na tom tak špatně, že takové opatření, které doporučují odborníci, se musí dotknout všech," řekla Čaputová novinářům v emotivním projevu po návštěvě jedné z bratislavských nemocnice. Podle ní zavedení nepopulárních opatření je zcela nevyhnutelné, byť je to nefér vůči lidem, kteří dodržovali omezení a nechali se očkovat.

Za pondělí úřady na pětimilionovém Slovensku potvrdily 66 úmrtí na covid-19, nejvíce za jeden den od zhruba poloviny letošního dubna. Přibylo přes 6700 infikovaných. Dosavadní denní rekord odhalených nových případů infekce prostřednictvím laboratorních testů, a to 9171 nakažených, zaznamenala země minulý týden.

Slovensko v pondělí zpřísnilo epidemická omezení zejména pro neočkované obyvatele, kteří neprodělali covid-19. O dalších opatřeních by měl ve středu jednat kabinet premiéra Eduarda Hegera, ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský opakovaně navrhoval vyhlášení celostátní uzávěry. Už v pondělí o nových omezeních hovořili na schůzce představitelé vládní koalice, kteří ale detaily neoznámili. Někteří politici uvedli, že opatření by neměla platit pro všechny a že naočkovaní by měli mít výhody.

Rusko oznámilo nejméně nakažených za více než měsíc

Rusko oznámilo 33.996 nově prokázaných případů nákazy koronavirem za poslední den. Je to nejnižší denní přírůstek infikovaných od 19. října, poznamenaly agentury TASS a Interfax. Nadále vysoké jsou v Rusku počty úmrtí spojených s covidem-19.

Ruský krizový štáb za uplynulých 24 hodin registroval 1243 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Dosavadní denní maximum - 1254 zemřelých s covidem-19 - padlo v pátek. Celkově úřady evidují 266.579 obětí koronavirové infekce.

Vysoké zůstávají i přírůstky nově nakažených, v posledních dnech ale mírně klesají. V pondělí se podle úřadů potvrdilo 35.681 případů koronaviru. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije přibližně 146 milionů lidí, koronavirem infikovalo 9,4 milionu lidí.

Řecko hlásí vysoké počty obětí covidu, restrikcemi chce motivovat k očkování

Řecko v pondělí ohlásilo nejvyšší letošní bilanci obětí covidu-19, za den zemřelo 105 pacientů. Informoval o tom list Kathimerini. Od pondělka zároveň v jihoevropské zemi platí nové přísnější restrikce, které ztíží život lidem bez očkování. Bez vakcíny se občané nedostanou například do restaurací, barů, kin nebo muzeí.

Téměř jedenáctimilionové Řecko se v poslední době podobně jako řada dalších evropských zemí potýká s další vlnou nákazy koronavirem a pociťují to zejména tamní nemocnice. Právě fakt, že obsazenost lůžek intenzivní péče přesáhla 90 procent, vedl vládu ke zpřísnění protiepidemických opatření.

Ministr zdravotnictví Thanos Plevris prozatím vylučuje, že by měla přijít další celostátní uzávěra, a tvrdí, že omezení pro neočkované fungují dobře. "Jsou to právě neočkovaní občané, kteří bojují s těžkým průběhem, končí na jednotkách intenzivní péče a umírají," řekl Plevris stanici Antenna. "Očkovaní nepotřebují takovou míru ochrany," dodal.

Očkování proti covidu-19 v Řecku nemá třetina populace a čtvrtina dospělých. Podle úřadů se ale po oznámení o zpřísnění pravidel pro neočkované zájem o vakcínu zvýšil. Zatímco ještě nedávno si mohli lidé, kteří se rozhodli nechat očkovat, zarezervovat termín často ještě na tentýž den, teď je čekací doba na dávku vakcíny asi deset dní, uvedl server Kathimerini.

Podle dat americké Univerzity Johnse Hopkinse se v Řecku od začátku pandemie virem SARS-CoV-2 nakazilo skoro 900.000 lidí, přes 17.000 z nich zemřelo.