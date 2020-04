V Německu přibylo uzdravených i nakažených, těch má Rusko přes 100.000

Berlín/Moskva - V Německu přibylo podle RKI dalších téměř 1500 případů nákazy koronavirem. Uzdravených je za poslední den ale dvakrát více než nově nakažených. Rusko oznámilo, že počet potvrzených případů nákazy v zemi přesáhl 100.000. Dle úřadů 7099 nových případů zvýšilo bilanci na 106.498.

Případů v Německu opět přibylo, uzdravených je ale více

V Německu přibylo dalších téměř 1500 případů nákazy koronavirem. Celkem tak v zemi od počátku epidemie odhalili už skoro 160.000 infikovaných, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Uzdravených je za poslední den ale dvakrát více než nově nakažených. S nemocí covid-19 v Německu, které má 83 miliony obyvatel, zemřelo již 6288 lidí.

Zatímco v druhé polovině minulého týdne počet nových případů nákazy klesal a v pondělí Německo hlásilo jen 1018 nových případů, od úterý nakažených opět přibývá. V úterý jich RIK hlásil dalších 1144, ve středu 1304 a dnes 1478. Celkem se k dnešku v zemi potvrdilo 159.119 případů nákazy virem SARS-CoV-2.

Zhruba 123.500 lidí se v Německu z covidu-19 už zotavilo. Dnes přibylo dalších 3100 lidí. Počet nově uzdravených je tak dvojnásobně vyšší než počet nově infikovaných.

Lidí, kteří s covidem-19 zemřeli, přibylo v Německu podle dnešních údajů 173. Ve středu hlásil RKI 202 mrtvých, v úterý 163 a v pondělí 110. Celkem od počátku epidemie zemřelo v Německu kvůli komplikacím spojeným s nákazou koronavirem 6288 lidí.

Nejpostiženější spolkovou zemí je nadále Bavorsko, které potvrdilo od počátku epidemie již přes 42.000 případů infekce. Na druhém místě je nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko s více než 32.600 nakaženými.

Rusko má přes 100.000 případů nákazy a více než 1000 mrtvých

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Rusku přesáhl 100.000, oznámily dnes tiskové agentury s odvoláním na krizový štáb. V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel během uplynulých 24 hodin přibylo 7099 nových případů, což zvýšilo celkový počet na 106.498. Zemřelo 1073 lidí, z toho 101 během uplynulých 24 hodin. Z nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se uzdravilo 11.619 lidí, dodala agentura TASS.

Denní přírůstek - 7099 nových případů - je rekordní za celou dobu pandemie, poznamenala agentura Interfax. O den dříve bylo nových případů 5841.

Postiženo je všech 85 regionů nejrozlehlejší země světa. Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde se nyní potvrdilo 3093 nových případů, poznamenal list Kommersant. O den dříve to bylo 2220 nových případů. Deník také upozornil, že podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse se Rusko v počtu infikovaných nyní nachází na osmé příčce ve světě.

Prezident Vladimir Putin kvůli pandemii prodloužil období pracovního klidu do 11. května, od následujícího dne má podle hlavy státu následovat postupné uvolňování platných omezení. Vše ale ještě bude záviset na ukázněnosti obyvatel za nadcházejících květnových svátků. Úřady doporučují Rusům "nerozšiřovat okruh přátel" a zdržet se popíjení alkoholu, dodal deník na svém webu.

Švýcarsko dá na boj s koronavirem v přepočtu deset mld korun

Švýcarsko poskytne světovým organizacím na boj s koronavirem 400 milionů franků (10,2 miliardy korun), pomoc bude určena především pro rozvojové země. Jménem švýcarské vlády to dnes oznámil ministr zahraničí Ignazio Cassis. Polovina této sumy bude určena na bezúročné půjčky, zbytek bude dar, uvedl na svém portálu deník Luzerner Zeitung.

V prvním kroku dá Švýcarsko k dispozici Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (MVČK) bezúročnou půjčku 200 milionů franků, jejíž splatnost bude do sedmi let. Zároveň předá Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) 25 milionů franků, které budou určeny ke zvládání katastrof.

Ve druhém kroku ještě v květnu poskytne Švýcarsko příspěvky ve výši 175 milionů franků různým mezinárodním organizacím včetně OSN či Světové zdravotnické organizaci (WHO).

Británie zřejmě nesplní cíl 100.000 testů denně

Británie zřejmě nedosáhne svého cíle provádět do konce tohoto měsíce, tedy do dneška, 100.000 testů na koronavirus denně. V rozhovoru se zpravodajskou stanicí BBC to dnes prohlásil ministr spravedlnosti Robert Buckland, který nicméně řekl, že země je na dobré cestě navyšování testovací kapacity.

Závazek analýzy stovky tisíc vzorků denně stanovil ministr zdravotnictví Matt Hancock. Ten v úterý řekl, že aktuální denní kapacita činí přes 73.000 testů. BBC ale uvádí, že ve Spojeném království se v úterý uskutečnilo zhruba 52.500 testů.

"Ano, 52.000 není 100.000, vím to. Děláme vše, abychom se tam dostali," řekl Buckland. Dodal, že i když se cíl zatím splnit nepodaří, je Británie na dobré cestě zvyšování testovací kapacity. "Sto tisíc je důležitý milník, ale my potřebujeme ještě více," řekl Buckland.

Za způsob, jak této kapacity dosáhnout, označil mobilní testovací jednotky, domácí rozborové sady či více odběrových středisek, kam budou moci lidé přijet přímo auty. Britský premiér Boris Johnson v minulosti navrhoval cíl 250.000 testů denně, poznamenala BBC.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse monitorující průběh pandemie je Británie s 66 miliony obyvatel pátou nejpostiženější zemí světa. Nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zde byla potvrzena u více než 166.000 lidí, z nichž 26.000 zemřelo.