V Německu přibylo přes 48.000 nákaz, Nizozemsko chystá uzávěru

Berlín/Amsterodam/Moskva - Německo registruje 48.640 nových případů koronaviru, o něco méně, než předchozí den. Institutu Roberta Kocha vyzývá k návratu přísných restrikcí. Média v Nizozemsku informovala, že země kvůli šíření epidemie zavede o víkendu částečnou uzávěru.

V Německu přibylo přes 48.000 nakažených, RKI vyzývá k navrácení restrikcí

Německo dnes oznámilo 48.640 nových případů koronaviru, tedy o zhruba dva tisíce méně, než dosavadní maximum z předchozího dne. Vyplývá to ze statistik tamního Institutu Roberta Kocha (RKI), podle kterého v zemi již pátý den za sebou dosáhla vrcholu takzvaná sedmidenní incidence. RKI zároveň podle agentury DPA vzhledem k síle čtvrté vlny v Německu vyzývá k navrácení přísných restrikcí.

Sedmidenní incidence, údaj o počtu nakažených na 100.000 obyvatel za poslední týden, je momentálně na hodnotě 263,7. O den dříve to bylo 249,1, před týdnem 169,9. Dosud nejvyšší denní přírůstek nakažených od počátku epidemie RKI oznámil ve čtvrtek, kdy laboratoře potvrdily poprvé více než 50.000 pozitivních testů. Dnešní bilance infikovaných je v Německu druhá nejvyšší za celou epidemii.

RKI, který je hlavním německým úřadem pro potírání infekcí, žádá drastická omezení, mimo jiné "urgentně zrušit nebo se vyhýbat větším akcím a omezit veškeré nepotřebné kontakty", píše v týdenní zprávě. Pokud nelze omezit kontakt mezi lidmi, měl by mu předcházet test, a to i v případě očkovaných lidí nebo těch, kteří nemoc nedávno prodělali, doporučují odborníci. Všichni lidé by také měli nosit roušky a dodržovat rozestupy.

O současné situaci v Německu mají dnes ráno informovat Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn a šéf RKI Lothar Wieler.

Koronavirus se v 83milionovém Německu od počátku epidemie prokázal u více než 4,94 milionu lidí, z nichž jich v souvislosti s covidem-19 97.389 zemřelo. Za posledních 24 hodin úřady zaznamenaly úmrtí 191 lidí.

Podle DPA stále více německých nemocnic oznamuje odklad jiných než nezbytných zákroků či naplněnou kapacitu jednotek intenzivní péče. "Pokud bude tento vývoj pokračovat, brzy budeme moc léčit pouze akutní pacienty a pacienty s covidem," uvedl odborník na intenzivní medicínu Gernot Marx z univerzitní kliniky v Cáchách.

Německo dnes zároveň s účinností od neděle zařadí Česko na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí, řekl ČTK ve čtvrtek český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. V České republice v posledních týdnech rovněž strmě stoupají počty nově infikovaných. Na 100.000 obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 596 nakažených.

Nizozemsko podle médií o víkendu zavede částečnou uzávěru

Nizozemsko zavede o víkendu první částečnou uzávěru v západní Evropě od léta. S odvoláním na zdroje z nizozemské vlády o tom dnes informovala veřejnoprávní stanice NOS. K restrikcím hodlá kabinet premiéra Marka Rutteho přistoupit kvůli novému rozmachu koronavirové nákazy. Tisková konference předsedy vlády je plánována na 19:00.

Bary, restaurace a obchody, které neprodávají základní zboží, budou muset podle NOS zavírat již v 19:00. Opatření by měla vstoupit v platnost v sobotu a trvat aspoň tři týdny. Vláda se zároveň podle NOS chystá obyvatele země vyzvat, aby co nejvíce pracovali z domova. Na sportovních utkáních bude v nadcházejících týdnech platit zákaz přítomnosti diváků. Divadla, kina a školy naopak zůstanou otevřené. Kabinet premiéra Rutteho by měl rozhodnutí o konečné podobě nových restrikcích učinit dnes a oznámit je na tiskové konferenci v 19:00. Rutteho vláda už minulý týden oznámila nová opatření, která mají šíření nákazy zpomalit. Roušky jsou opět povinné na veřejných místech, jako jsou obchody, knihovny, nádraží, nemocnice a univerzity. Přibylo také míst, kde se lidé musí prokázat dokladem o tom, že jsou očkovaní, covid-19 prodělali nebo mají negativní test na koronavirus. Dříve ho potřebovali třeba při návštěvě restaurací, barů, kin, divadel nebo sportovních zápasů, od 6. listopadu jde i o terasy restaurací, muzea nebo posilovny. Hlavní poradní orgán nizozemské vlády pro boj s koronavirem ve čtvrtek doporučil v zemi zavést alespoň částečnou uzávěru. Stalo se tak poté, co země se 17,5 miliony obyvatel zaznamenala zhruba 16.300 nově nakažených za 24 hodin. To bylo nejvíce od začátku pandemie. Přestože míra proočkovanosti dospělých v Nizozemsku činí zhruba 85 procent, část nemocnic musela omezit běžnou péči, aby se mohla věnovat pacientům s covidem-19. Třetí posilující dávka vakcíny byla v zemi zpřístupněna malé skupině lidí s oslabenou imunitou a od prosince ji budou moci dostat lidé od 80 let. Průměrný věk hospitalizovaných, kteří nejsou naočkovaní proti covidu-19, činil v říjnu 59 let oproti 77 letům u očkovaných, uvedl nizozemský Národní institut veřejného zdraví (RIVM). Zhruba 56 procent lidí, kteří s covidem-19 leželi v nemocnici, nemělo buď žádné, nebo jen částečné očkování. Mezi pacienty na jednotkách intenzivní péče bylo toto číslo výrazně vyšší, žádnou nebo jen částečnou vakcinaci mělo 70 procent z nich. Rusko znovu hlásí více než 1200 mrtvých a více než 40.000 nakažených Rusko zaznamenalo během uplynulých 24 hodin úmrtí 1235 pacientů s covidem-19 a 40.123 nově odhalených případů nákazy koronavirem. Oznámily to dnes tiskové agentury s odvoláním na vládní krizový štáb. O den dříve to bylo 1237 úmrtí a 40.759 případů. "Po relativním poklesu počtu nových případů na začátku týdne denní přírůstek nově infikovaných druhý den za sebou překročil 40.000," upozornila agentura Interfax. Dodala, že nejvyšší údaje o počtu nakažených a úmrtí pacientů jsou opět hlášena z Moskvy, Petrohradu a Moskevské oblasti. V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo 8,992 milionu lidí, z nichž podle vládního štábu 252.926 nákaze podlehlo. Ruský statistický úřad Rosstat zaznamenal už více než 460.000 obětí pandemie covidu-19. Vláda rozdílná čísla krizového štábu a Rosstatu vysvětluje tím, že statistici do svých čísel zahrnují i zesnulé, u nichž se na nákazu virem SARS-CoV-2 přišlo až po smrti.