V Německu přibylo nově infikovaných, v Rusku denní přírůstek klesl

Berlín/Moskva/Paříž - Německo má 2352 nově infikovaných kornavirem a 215 nových úmrtí. Počet nově nakažených se oproti středě zvýšil, celkem je jich 148.046. Počet obětí ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl o 440 na 22.157. Ve středu úřady evidovaly 435 nových úmrtí. V Rusku opět klesl denní přírůstek nakažených koronavirem, jichž je nyní celkem 62.773. Méně je i nových úmrtí infikovaných, kterých je celkem 555. Ochranná opatření zabránila ve Francii podle studie úmrtí 60.000 lidí, tvrdí vědci. Nejvyšší denní přírůstek nově nakažených zaznamenala Ukrajina.

Ve Španělsku zemřelo za 24 hodin dalších 440 lidí s koronavirem

Počet obětí koronavirové nákazy ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl o 440 na nynějších 22.157. Ve středu úřady evidovaly 435 nových úmrtí, o den dříve 430. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na španělské ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet lidí, u nichž byl virus od začátku epidemie ve Španělsku odhalen, vzrostl za poslední den o 4635 na 213.024. Jde o větší denní nárůst než ve středu, kdy ministerstvo informovalo o 4211 nově nakažených.

Španělští poslanci ve středu schválili další prodloužení nouzového stavu, který kvůli šíření koronaviru platí v zemi od poloviny března. Po středečním jednání parlamentu byl prodloužen do 9. května.

Španělsko, které má 47 milionů obyvatel, je co do počtu dosud potvrzených případů nákazy koronavirem druhou nejhůře postiženou zemí na světě po Spojených státech; v počtu úmrtí lidí s covid-19 je třetí po USA a Itálii.

V Německu je 2352 nově infikovaných, tedy víc než ve středu

V Německu za uplynulý den přibylo 2352 lidí infikovaných koronavirem a s onemocněním covid-19 tam nově zemřelo 215 osob. S odkazem na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura Reuters. Počet nově nakažených se oproti středě zvýšil, celkem je jich 148.046. V souvislosti s virem Německo nyní registruje 5094 mrtvých.

Údaj o nově nakažených v Německu roste třetím dnem, ve středu země hlásila 2237 nově potvrzených případů.

V případě úmrtí ale číslo zachycující denní přírůstek nevzrostlo - ve středeční bilanci RKI uváděl 281 nově zemřelých, dnes 215, tedy o 66 méně. Předchozí nárůst mohl být způsoben započtením víkendových případů, hlášených až na začátku pracovního týdne.

V Rusku se snížil denní přírůstek nakažených i úmrtí

V Rusku ve středu třetí den po sobě klesl denní přírůstek nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a celkový počet infikovaných se přiblížil k 63.000. Ve srovnání s úterým se snížil i počet nových úmrtí infikovaných pacientů, kterých je teď v Rusku 555. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes na webu ruského operačního štábu pro pandemii.

Za uplynulých 24 hodin přibylo v Rusku 4774 potvrzených případů nákazy koronavirem, který se na přelomu roku začal šířit z Číny. V úterý jich přibylo 5236 a den předtím 5642. Úřady nyní celkem registrují 62.773 infikovaných.

V souvislosti s koronavirem zemřelo ve středu dalších 42 lidí, zatímco v úterý skonalo 57 pacientů. V pondělí bylo mrtvých 51. Těchto úmrtí je nyní v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel dohromady 555.

Z nemoci covid-19, kterou koronavirus vyvolává, se podle aktuálních údajů operačního štábu vyléčilo dalších 471 pacientů. Celkem je tak uzdravených registrováno 4891.

Ukrajina zaznamenala nejvyšší denní přírůstek nově nakažených

Ukrajina ve středu zaznamenala dosud nejvyšší denní přírůstek potvrzených případů nakažení koronavirem SARS-CoV-2. Infikovaných je nyní celkově evidováno více než 7000 a úmrtí spojených s koronavirem téměř devadesát. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví.

Během středy testy potvrdily nákazu u 578 dalších osob a v zemi s přibližně 40 miliony obyvatel je tak registrováno 7170 infikovaných. Denní přírůstek se v posledních dnech zvyšuje - v pondělí přibylo 415 případů a v úterý 467. Dosavadní denní maximum bylo 501 nakažených.

Ve středu zemřelo dalších 13 pacientů s nemocí covid-19, způsobovanou koronavirem, a celkem je těchto úmrtí na Ukrajině hlášeno 187. Na druhé straně se z choroby vyléčilo 504 lidí.

Studie: Ochranná opatření zabránila ve Francii úmrtí 60.000 lidí

Díky zákazu vycházení a dalším ochranným opatřením přijatým kvůli pandemii nemoci covid-19 se podařilo předejít úmrtí 60.000 lidí ve francouzských nemocnicích. Podle listu Le Monde to uvádí nová studie epidemiologů z prestižní vysoké školy veřejného zdraví EHESP.

"Sami jsme byli překvapeni velikostí tohoto čísla," poznamenal spoluautor studie Pascal Crépey. "Podle našeho modelu by se od 19. března každodenní počet mrtvých zdvojnásoboval jednou za čtyři až pět dní a k 19. dubnu by denní bilance obětí dosáhla 10.000," uvedl o modelové variantě, která vycházela z absence protikoronavirových opatření.

Pokud by virus postupoval bez omezení, nakazilo by se za toto období 23 procent populace, což by podle expertů spustilo vlnu osob s těžkým průběhem nemoci covid-19, se kterou by si francouzský zdravotnický systém neuměl poradit. Hospitalizaci by vyžadovalo téměř 670.000 lidí, z nichž 140.000 by byly vážné případy. V nemocnicích by tak bylo nutné zřídit dalších 100.000 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Ve skutečnosti však bylo v celé Francii na JIP naráz zatím nejvíce 7148 pacientů, a to 8. dubna.

"Tyto výsledky definitivně pohřbívají představu, že jsme mohli nechat virus šířit a říci: Až ho jednou budeme mít všichni, tak se ho zbavíme," řekl Crépey. "To, co se stalo na východě země nebo v (regionu) Île-de-France, odkud bylo nutné naléhavě převážet pacienty do jiných částí země, nám ukazuje, co by se mohlo stát," dodal vědec.

Podle modelu EHESP by mezi 19. březnem a 19. dubnem zemřelo v nemocnicích 73.900 pacientů s koronavirem, pokud by vláda nezavedla žádná ochranná opatření. Úřady přitom v tomto období zaznamenaly 12.200 lidí, jejichž smrt spojují s covid-19.

Čísla uvedená v epidemiologickém modelu jsou přitom podle Crépeye minimální, protože nepočítají s tím, kolik lidí by zemřelo kvůli tomu, že by v přeplněných nemocnicích nedostali zdravotní péči. Nejsou v nich také úmrtí v domech s pečovatelskou službou či v domácnostech.

Podle studie Pasteurova institutu z 21. března na koronavirus zemře asi půl procenta všech nakažených. Za předpokladu, že by se život neomezil a virem by se nakazilo asi 70 procent Francouzů, by to znamenalo úmrtí čtvrt milionu z nich. Tento model může podle Crépeyho změnit očkování či lék na covid-19. "Omezení pohybu slouží k tomu, abychom získali více času v naději, že za půl roku či rok získáme nové zbraně," poznamenal vědec.

Pozvolné uvolňování ochranných opatření plánované na 11. května je podle něj realistické, pokud se bude stále držet současný pokles epidemie. Hlavním ukazatelem, kteří epidemiologové sledují, je přitom počet nově hospitalizovaných lidí. Ten ve Francii již osmý den v řadě klesá, podle posledních údajů je v místních nemocnicích 29.741 lidí s covid-19. Země se zhruba 67 miliony obyvatel od začátku pandemie zaznamenala přes 157.000 osob infikovaných koronavirem, více než 21.300 lidí komplikacím spojeným s nákazou podlehlo.