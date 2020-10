V Německu přibylo 6638 nakažených, Rakousko nechce česká čísla

Berlín - V Německu za poslední den přibylo 6638 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku nynější pandemie. Rakousko má přes 1500 případů denně, kancléř Sebastian Kurz označil vývoj za znepokojující a poukázal na čísla v sousední České republice.

V Německu přibylo rekordních 6638 nakažených koronavirem

V Německu za poslední den přibylo 6638 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku nynější pandemie. Dnes o tom s odvoláním na Institut Roberta Kocha informuje agentura Reuters. V Česku, které má oproti Německu přiližně osmkrát méně obyvatel, ve středu přibylo rekordních 9544 prokázaných případů nemoci covid-19.

Německo dosavadní rekordní počet nakažených zaznamenalo 28. března, kdy jich přibylo 6294. Počet úmrtí pacientů s covidem-19 za posledních 24 vzrostl o 33 na celkových 9710.

Koronavirem se v Německu doposud nakazilo 341.223 lidí. Kancléřka Angela Merkelová ve středu varovala, že se země dostala do fáze exponenciálního růstu počtu infikovaných a nevyloučila, že bude nutné dále zpřísnit opatření proti šíření nákazy. Zdůraznila, že kroky, jaké Německo v příštích dnech a týdnech podnikne, budou rozhodující pro to, jak se s pandemií covidu-19 vyrovná.

Rakousko má přes 1500 případů denně, Kurz nechce česká čísla

V Rakousku za posledních 24 hodin přibylo 1552 případů koronavirové infekce. Vyplývá to z dnešních údajů rakouského ministerstva vnitra. Už ve středu země s necelými devíti miliony obyvatel hlásila 1555 nových případů poté, co úřady opravily původně uváděný už tak rekordní nárůst o 1346. Rakouský kancléř Sebastian Kurz označil vývoj za znepokojující a poukázal na čísla v sousední České republice, která by podle něj i v Rakousku měla fatální dopady na ekonomiku a zdravotnictví.

Hlavním ohniskem nákazy v alpské republice je hlavní město Vídeň, která má za poslední den 480 nově nakažených.

Kancléř Kurz se podle serveru oe24.at obrátil na jednotlivé spolkové země a varováním, že rozsah šíření infekce je v některých z nich velmi znepokojující a že je třeba v těchto regionech urychleně zavést přísnější opatření.

"V současnosti vidíme v některých městech a zemích Evropy masivní šíření viru, což vyvolává nutnost bojovat proti němu velmi drastickými opatřeními," cituje Kurze agentura APA.

"Všem v zemi musí být jasné: Situace je vážná," píše dále Kurz. Počty nových případů jako například v sousedním Česku vedou k fatálním dopadům na pracovní místa a firmy, dostávají zdravotní systém na hranice kapacit a prakticky vedou k druhému lockdownu, parafrázovala dále Kurze APA.

V Rakousku dosud mělo pozitivní test na koronavirus na 60.000 lidí. Česká republika jich eviduje dohromady 139.290 po posledním rekordním nárůstu o 9544. Obě sousední země poměrně dobře zvládly první vlnu koronavirové pandemie, která propukla na jaře.

"Nyní jde podle Kurze o to, aby zvlášť zasažené spolkové země přijaly cílená zpřísnění opatření, protože od určitého bodu už úřady nedokážou rychle testovat a dohledávat kontakty.

Kancléř se obrátil i na obyvatele. "Apeluji na všechny lidi, aby situaci v zemi brali vážně a dodržovali opatření," vyzval Kurz a upozornil, že následující týdny ukážou, zda se podaří šíření viru zpomalit, nebo zda pandemie způsobí ještě větší škody zdravotnictví, trhu práce a firmám.

Kurz na konci srpna varoval, že podzim a zima by mohly ještě jednou přinést obtížnou fázi pandemie, ale že krize pravděpodobně potrvá kratší dobu, než původně předvídali mnozí experti, a Rakousko by se mělo už příští rok začít i hospodářsky zotavovat.

Slovensko má nový rekord nakažených koronavirem,zpřísnilo omezení

Na Slovensku ve středu přibylo rekordních 1929 potvrzených případů nákazy koronavirem. Na sociální síti to napsal premiér Igor Matovič, podle kterého bylo v pětimilionové zemi zároveň provedeno dosud nejvíce, a to 12.502 testů na infekci. Ráno začala na Slovensku platit nová opatření s cílem omezit šíření pandemie nemoci covid-19. Také dvojnásobně větší Česko hlásí nové denní maximum nakažených, a to 9544 prokázaných případů.

Dosud nejvíce zjištěných případů infekce na Slovensku během jednoho dne, a to 1887 infikovaných, prokázaly testy minulý pátek.

Matovič na sociální síti sdílel fotografie z nemocnice v Uherském Hradišti, kde jsou podle něj zdravotníci kvůli pacientům s covidem-19 na pokraji fyzických a psychických sil. Slovenský premiér také uvedl, že vývoj ohledně nákazy na Slovensku kopíruje Česko se zpožděním 14 dnů.

Počet zjištěných nových případů infekce na Slovensku skokově stoupl minulý týden. Úřady v reakci ohlásily nová karanténní opatření, z nichž většina platila v zemi již letos na jaře během první vlny koronaviru.

Nově je na Slovensku zakázáno pořádání hromadných akcí, roušky jsou povinné ve městech a obcích i venku, hlavní hygienik dál omezil počet zákazníků v obchodech. V prodejnách s potravinami a v drogériích zase mohou během dvou hodin dopoledne mimo víkend nakupovat pouze senioři. Úřady uzavřely kina, divadla a fitnes centra, jakož i akvaparky. Restaurace nemohou podávat jídlo ve svých vnitřních prostorech.

Ze zmíněných omezení platí různé výjimky, například roušky nemusejí nosit malé děti ani lidé při sportování, pokračovat bez diváků mohou nejvyšší soutěže v pěti sportech, včetně fotbalové a hokejové ligy. Už v pondělí zavedly střední školy distanční formu výuky, od úterý zase platí na Slovensku zákaz shromažďování více než šesti osob mimo členů jedné domácnosti.

Argentina je už pátá na světě v počtu nakažených koronavirem

Argentina za poslední den zaznamenala téměř 15.000 nákaz koronavirem a se skoro 932.000 dosud evidovanými případy je už pátá na světě ve srovnání americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Argentinská vláda ve středu oznámila, že od víkendu začne v zemi opět fungovat pravidelná letecká doprava, zastavená v březnu kvůli pandemii covidu-19. Brazílie eviduje už téměř 152.000 úmrtí s covidem-19, přesto tuto nemoc její prezident ve středu opět zlehčoval.

V první desítce nejhůře postižených zemí světa je podle JHU pět jihoamerických států, kromě Argentiny též Kolumbie (930.150 nakažených), Peru (856.950), Mexiko (829.400) a Brazílie (5,14 milionu). Tato největší latinskoamerická země, která má na 210 milionů obyvatel, eviduje třetí nejvyšší počet nakažených na světě od počátku pandemie (po USA a Indii) a druhý nejvyšší počet úmrtí spojených s covidem-19 (151.747) po USA.

Koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, se nakazili i prezident USA Donald Trump a brazilský prezident Jair Bolsonaro. Oba dříve pandemii zlehčovali. Bolsonaro zopakoval i ve středu svůj postoj k nemoci covid-19. "Máme problém pandemie, která podle mého názoru byla zveličovaná," řekl Bolsonaro podle agentury Europa Press před podnikateli v Riu de Janeiro. Znovu hájil svůj odmítavý postoj ke karanténním omezením, jimiž brazilští guvernéři podle něj poškodili ekonomiku.

Bolsonaro také pochválil ministra zdravotnictví, generála Eduarda Pazuella, který se v květnu stal už letošním třetím šéfem rezortu zdravotnictví v Brazílii, protože předchozí dva ministři nesouhlasili s Bolsonarem v přístupu k pandemii. Pazuello, ač nemá žádné zdravotnické zkušenosti, také krátce po nástupu do úřadu prosadil povolení hydroxychlorochinu a chlorochinu pro pacienty s covidem-19. Tyto léky se používají proti malárii a pro léčbu covidu-19 nejsou vědecky prokázané.

Denní nárůsty se v Brazílii poslední měsíc stabilizovaly a jsou nižší než v srpnu a červenci, kdy přibývalo kolem 50.000 nakažených denně. Za poslední den tam přibylo 27.235 nakažených a 749 úmrtí s covidem-19. Naopak v Argentině, která má 45 milionů obyvatel, denní nárůsty nakažených v posledních týdnech výrazně rostou. Za poslední den to bylo 14.932 potvrzených případů, čímž celkový počet od počátku pandemie dosáhl 931.967 evidovaných nákaz.

Argentinská vláda ve středu oznámila obnovení pravidelné komerční letecké dopravy zřejmě od pátku, informovala agentura Télam. Od března směla v této zemi pouze státní společnost Aerolíneas Argentina provádět humanitární lety. Obnovení pravidelné letecké dopravy bude mít nicméně omezení. Podle agentury Europa Press budou smět létat v první fázi jen lidé z nutných pracovních či zdravotních důvodů.

Brazilské ministerstvo zdravotnictví ve středu také oznámilo, že od dubna chystá očkování vakcínou proti covidu-19, která je teď v poslední fázi testování a kterou vyvinula firma AstraZeneca s britskou Oxfordskou univerzitou. Nicméně guvernér státu Sao Paulo Joao Doria k tomu uvedl, že vláda "ignoruje čínskou vakcínu" firmy Sinovac, která je také v poslední fázi testování a která podle něj bude připravena k očkování už v prosinci.

V Rusku se opět koronavirem za den nakazilo přes 13.000 lidí

V Rusku se za uplynulý den koronavirem nakazilo 13.754 lidí, informuje dnes agentura Interfax s odkazem na ruský operativní štáb. Dalších 286 nemocných s covidem-19 zemřelo, což je dosavadní rekord, upozorňuje agentura Reuters.

Počet infikovaných koronavirem se v Rusku po příznivém vývoji v létě začal opět zvyšovat na začátku září, začátkem října již úřady hlásily okolo 10.000 nových případů denně. Zatím rekordní denní přírůstek infekcí, tedy 14.321 případů, oznámilo Rusko ve středu,

Vicepremiérka Taťjana Golikovová ve středu ujistila, že situace s koronavirem je zvládnutelná a nevyžaduje přijetí сeloplošných omezujících opatření. Například v Moskvě, kde je situace nejhorší, však musí pracovat nejméně 30 procent všech zaměstnanců firem z domova, za nedodržení hrozí postihy.

Naopak ministr zdravotnictví Michail Muraško situaci označil za velice napjatou a ministerstvo informovalo o tom, že lůžka pro pacienty s koronavirem jsou zaplněna z 90 procent. Podle analýzy listu Kommersant jsou místa v nemocnicích pro nemocné s covidem-19 v některých regionech dokonce zaplněna zcela. Jak ale podle Kommersantu upozornil náměstek ministra zdravotnictví Oleg Gridněv, k nedostatku lůžek přispívá také to, že je hospitalizována i značná část pacientů s lehkým průběhem nemoci, kteří by se přitom ideálně měli léčit ambulantně.

V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se zatím nakazilo necelých 1,35 milionu lidí, infekci podlehlo 23.491 z nich. Z hlediska celkového počtu nakažených je Rusko stále čtvrtou nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech, Indii a Brazílii. Ruské úřady ve středu schválily druhou ruskou vakcínu proti koronaviru. Očkovací preparát nese název EpiVakKorona a vytvořilo ho sibiřské středisko Vektor.

Na Ukrajině se koronavirus nově prokázal u 5062 lidí a dalších 73 pacientů s covidem-19 zemřelo, píše server Ukrajinska pravda. Nejvíce případů má hlavní město Kyjev a Charkovská oblast na východě země. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 42 miliony obyvatel nakazilo přes 280.000 lidí, z nichž více než 5300 nákaze podlehlo.