V Německu přibylo 262 nových případů nemoci covid-19

Berlín - Německo potvrdilo za poslední den 262 nových případů nákazy novým koronavirem. Celkem se tak v zemi nemocí covid-19 nakazilo 193.761 osob. Vyplývá to z dnešní zprávy německého Insitutu Roberta Kocha (RKI). Počet úmrtí pacientů s covidem-19 stoupl o čtyři na 8961 osob.

RKI také odhaduje, že z nemoci se uzdravilo 178.100 lidí. To je o 400 více, než předchozí den. Reprodukční číslo pak podle RKI stouplo na 0,71 z 0,62 předchozí den. To znamená, že infikovaná osoba stále nakazí v průměru méně než jednu jinou osobu.

Nejvíce nakažených, přes 48.000, má spolková země Bavorsko, která sousedí i s Českou republikou. Druhá je nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko s téměř 43.000 nakaženými. Naopak nejméně nakažených, 801, má země Meklenbursko-Přední Pomořansko na severovýchodě Německa při pobřeží Baltského moře.

V šesti z 16 německých spolkových zemí začaly minulý týden letní prázdniny. V řadě prázdninových destinací platí zvláštní karanténní opatření. Například ve městě Norderney na stejnojmenném ostrově v Severním moři platí povinnost nosit roušku ve vybraných rušných ulicích, a to nejméně do 19. července. V severomořských lázních Dangast jsou plážové koše rozmístěny tři metry od sebe, aby byl zachován bezpečnostní rozestup. Do Meklenburska-Předního Pomořanska, kde se nachází oblíbený ostrov Rujána, je zakázán příjezd jednodenních turistů. Za porušení tohoto nařízení hrozí pokuty až 2000 eur (asi 53.500 Kč). Kvůli koronaviru byla snížena kapacita místních hotelů, penzionů i kempů na 80 procent běžného stavu.