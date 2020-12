V Německu přibylo 16.362 nových případů nákazy koronavirem

Berlín -V Německu za uplynulý den přibylo 16.362 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 188 úmrtí, oznámily dnes tiskové agentury s odvoláním na Institut Roberta Kocha (RKI). O den dříve to bylo 20.200 nových případů a 321 úmrtí. Agentura Reuters ale upozornila, že pondělní čísla bývají nižší, protože se o víkendech méně testuje a také se do RKI předává méně údajů. Agentura DPA zdůraznila, že dnešní čísla jsou výrazně vyšší než před týdnem, kdy nových případů bylo hlášeno zhruba o 4000 méně a bylo oznámeno 147 úmrtí.

Za pátek hlásil RKI 28.438 nových případů, za čtvrtek dokonce 29.875, což je dosud nejvyšší denní přírůstek od počátku epidemie. Úmrtí s covidem-19 v pátek přibylo 496, ve čtvrtek rekordních 598.

V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 1,3 milionu lidí, z nichž 21.975 nákaze podlehlo.

Německo od středy 16. prosince výrazně zpřísní protiepidemická opatření ve snaze zbrzdit šíření nového koronaviru. Kancléřka Angela Merkelová a premiéři spolkových zemí v neděli dohodli, že zpřísnění bude platit do 10. ledna. V té době budou zavřené obchody s výjimkou těch, které prodávají zboží denní potřeby, jako jsou například potraviny, lékárny, drogérie, optiky či trafiky. Kromě toho mají být v zásadě zavřené i školy a lidé by měli víc pracovat z domova. Dotčené firmy dostanou další finanční pomoc.

Mezi dalšími ohlášenými opatřeními je zákaz shromažďování na Silvestra a na Nový rok. Soukromá setkání jsou nadále omezena na maximálně pět lidí ze dvou různých domácností plus děti. Ve vánočním období od 24. do 26. prosince bude povoleno si pozvat čtyři příbuzné z jiných domácností a jejich děti, pokud to v závislosti na vývoji epidemie povolí jednotlivé spolkové země.