V Německu přibylo 16.033 nakažených koronavirem a 207 úmrtí

Berlín - V Německu za uplynulý den přibylo 16.033 nových případů koronaviru, což je přes 3000 víc než ve stejný den přesně před týdnem. Úmrtí po nemoci covid-19 Německo za poslední den eviduje 207, proti minulé sobotě to je pokles. Údaje dnes zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI).

Sedmidenní incidence, která označuje počet nakažených za poslední týden na 100.000 obyvatel, s dneškem v Německu vzrostla na 99,9. V pátek činila 95,6 a ve čtvrtek 90. Minulou sobotu to bylo 76,1.

Němečtí lékaři volají po "zatažení nouzové brzdy" a opětovném zpřísnění opatření. Z druhé strany ale na vládu tlačí hospodářské svazy, které varují před hrozícími krachy mnoha firem.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 1,18, o den dříve to bylo 1,12. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 118 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě nad hodnotou jedna, má se za to, že se šíření infekce zrychluje.

V Německu, které má 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie koronavirem celkem nakazilo více než 2,65 milionu lidí. Z nich 74.565 zemřelo.