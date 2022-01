V Německu přibylo 140.160 nákaz, v Polsku rekordních 36.665

Varšava/Berlín - Polsko za poslední den zaznamenalo 36.665 nových případů nákazy koronavirem. Je to nejvíce od začátku pandemie covidu-19. V Německu se za poslední den potvrdilo 140.160 nákaz koronavirem, je to nejvíce za 24 hodin v této pandemii. Rovněž sedmidenní incidence, která udává počet nově nakažených za týden v přepočtu na 100.000 obyvatel, je opět rekordní, poprvé překročila 700.

Polsko zaznamenalo rekordních 36.665 nových případů nákazy

Polsko za poslední den zaznamenalo 36.665 nových případů nákazy koronavirem. Je to nejvíce od začátku pandemie covidu-19 v zemi, řekl podle agentury Reuters náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska stanici Radio Plus. Počty nově odhalených případů koronavirové infekce podle něj v následujících dnech ještě porostou, mohly by dosahovat až 50.000 denně.

Kraska dále uvedl, že za posledních 24 hodin zemřelo v Polsku dalších 248 lidí. Před týdnem hlásilo ministerstvo 16.047 nových nákaz, což činí nárůst o 128 procent. Dosavadní rekordní bilanci zaznamenalo Polsko s 38 miliony obyvateli 1. dubna 2021, kdy přibylo 35.246 nově infikovaných.

"Zatím však stále pozorujeme pokles obsazenosti lůžek. Dnes je to přes 13.500 obsazených lůžek pacienty s covidem-19," uvedl podle serveru Onet.pl Kraska s tím, že v příštích dnech se trend pravděpodobně obrátí.

Náměstek také sdělil, že ministr zdravotnictví Adam Niedzielski bude dnes informovat o nových epidemických opatřeních, která se budou týkat mimo jiné karantény. Ve středu Niedzelski uvedl, že současné přírůstky nově nakažených představují obrovské riziko pro fungování zdravotnického systému.

V Německu přibylo 140.160 nákaz koronavirem, dosud nejvíc za den

V Německu se za poslední den potvrdilo 140.160 nákaz koronavirem, je to nejvíce za 24 hodin v této pandemii. Rovněž sedmidenní incidence, která udává počet nově nakažených za týden v přepočtu na 100.000 obyvatel, je opět rekordní, poprvé překročila 700. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na nejnovější údaje Institutu Roberta Kocha (RKI).

Také o den dříve evidoval RKI rekordní počet nákaz koronavirem za 24 hodin, ve čtvrtek oznámil 133.536 nových případů koronavirové infekce. Sedmidenní incidence předchozí den vzrostla na 639. Dnes ráno oznámil RKI týdenní incidenci 706,3. Před týdnem činil tento údaj 470,6 a před měsícem 306,4.

Nových případů nákaz přibylo v Německu, které má kolem 83 milionů obyvatel, nově 140.160, o týden dříve to bylo 92.223, uvedla dnes DPA. Asi z 90 procent je nyní mezi případy nákazy variant omikron.

Za posledních 24 hodin zemřelo v Německu podle RKI 170 lidí v souvislosti s nemocí covid-19, o den dříve to bylo 234 takových úmrtí a před týdnem 286.