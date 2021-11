V Německu mají podezření na výskyt varianty omikron

Pacienta s onemocněním covid-19 nakládají do letadla německého armádního letounu na letišti v Memmingenu 26. listopadu 2021.

Amsterodam/Berlín - Do Německa se s "velkou pravděpodobností" dostala nová varianta koronaviru označovaná jako omikron. Na twitteru to dnes uvedl hesenský ministr sociálních věcí Kai Klose. U člověka, který se vrátil z Jihoafrické republiky, bylo detekováno několik mutací typických pro omikron, napsal a dodal, že na výsledky kompletního sekvenování úřady stále čekají. Přes 60 cestujících, kteří v pátek přiletěli ve dvou letadlech z Jihoafrické republiky do Amsterodamu, má koronavirus. Nyní se testuje, zda se nenakazili variantou omikron. Kvůli ní končí v Jihoafrické republice v nemocnicích i mladí.

Přes 60 cestujících z JAR přiletělo do Nizozemska s koronavirem

Přes 60 cestujících, kteří v pátek přiletěli ve dvou letadlech z Jihoafrické republiky do Amsterodamu, má koronavirus, zjistily podle agentur Reuters a AFP nizozemské zdravotnické úřady. Nyní testují, zda se pasažéři nenakazili novou nedávno objevenou nakažlivější variantu omikron, kvůli níž řada zemí omezila cestování z jihu Afriky.

Zhruba 600 cestujících v pátek dorazilo na amsterodamské letiště Schiphol dvěma lety společnosti KLM. Poté se museli několik hodin podrobovat testování kvůli obavám z nové varianty viru. O té informovala ve čtvrtek Jihoafrická republika a později testy odhalily lidi infikované touto mutací i v dalších zemích včetně jednoho případu v Belgii.

Původní informace hovořily o tom, že mezi cestujícími z Kapského města a Johanesburgu by mohlo být až 85 pozitivních na koronavirus. Dnes ráno úřady tento počet upřesnily a potvrdily, že testy prokázaly virus u 61 osob. Podle serveru DutchNews.nl se pasažéři museli údajně prokázat negativním testem, který nebyl starší 24 hodin, před nástupem do letadel.

"Cestující s pozitivním výsledkem testu budou umístěni do izolace v hotelu na Schipholu nebo poblíž," uvedly zdravotnické úřady a dodaly, že se nyní snaží "co nejrychleji zjistit, zda se jedná o novou znepokojivou variantu, nyní pojmenovanou omikron."

Cestující si podle agentury Reuters stěžovali, že museli hodiny čekat na letištní ploše, než pro ně přijely autobusy. "Když byl můj let z Johanesburgu někde nad Čadem, Evropa propadla panice; když jsme přistáli, nesměli jsme vystoupit z letadla. Nenechají ani cateringový vůz přivézt nám vodu," popsala na twitteru novinářka New York Times Stephanie Nolenová, která byla na palubě jednoho z letounů.

Nizozemská vláda v pátek ráno zakázala veškerou leteckou dopravu z jižní Afriky. Ministr zdravotnictví Hugo de Jonge uvedl, že cestující, kteří jsou již na cestě do Nizozemska, budou muset po příletu projít testem a karanténou.

Spojení s jihem Afriky přerušují i další země, popřípadě zpřísňují pravidla pro vstup na své území z oblastí, kde se nová mutace vyskytla. Do izolace na minimálně deset dnů musejí od pátku i Češi vracející se do Česka z pobytu v některých jihoafrických zemích.

Nová varianta koronaviru způsobující nemoc covid-19 se objevila v Jihoafrické republice a následně i v dalších zemích. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek zařadila tuto variantu, která nese vědecký název B.1.1.529, mezi znepokojivé.

Nizozemská vláda v pátek zároveň nařídila, že od neděle bude v zemi od 17:00 do 05:00 povinně uzavřená většina obchodů a také bary a restaurace. Vláda se tak snaží ulevit přetíženým nemocnicím. Nařízení bude platit nejméně tři týdny, oznámil remiér Mark Rutte.

Kvůli variantě omikron končí v JAR v nemocnicích i mladí

Odborníci v Jihoafrické republice upozornili, že nová varianta koronaviru omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) označila za znepokojivou, postihuje často mladé lidi. Někteří z nich přitom končí i na jednotkách intenzivní péče, upozornila agentura AP.

"Vidíme nyní výraznou změnu v demografickém profilu pacientů s covidem-19," řekla na tiskové konferenci ke koronaviru Rudo Mathivhaová, vedoucí jednotky intenzivní péče nemocnice v johannesburské čtvrti Soweto.

"Dostávají se k nám mladí lidé, třicátníci i lidé mezi dvaceti a třiceti. Někteří mají mírný průběh, jiní ale závažnou formu a někdy končí na jednotce intenzivní péče," podtrhla lékařka. Podle ní není asi 65 procent z pacientů očkováno a většina ze zbylých dostala jen první dávku vakcíny.

Hlášené denní přírůstky nákaz jsou v Jihoafrické republice zatím relativně nízké. V pátek bylo zaznamenáno 2828 nových případů. Jde však o výrazný nárůst za poslední týdny, podotkla AP. Podle jihoafrických odborníků je až za 90 procent nových případů zodpovědná právě varianta omikron a podle prvních závěrů probíhajících studií zřejmě přenese každý nakažený člověk virus v průměru na další dva lidi.

"Je to obrovský problém. Máme z (této varianty) viru všichni velké obavy," řekl AP ředitel Afrického výzkumného zdravotnického ústavu (AHRI) Willem Hanekom. Podle něj je nyní varianta rozšířená především v provincii okolo města Johannesburgu, ale zdá se, že se dostala již do všech částí země.

Nová varianta rychle mutuje, což jí podle vědců může pomoci, aby se rychleji šířila a dokázala obejít reakci lidského imunitního systému. Jihoafrická republika na ni upozornila ve čtvrtek a WHO ji následujícího dne klasifikovala jako znepokojivou. Varianta se od té doby vyskytla už v několika dalších zemích včetně Belgie.

V Jihoafrické republice je očkováno asi jen 40 procent dospělé populace. Ve věkové skupině od 20 do 40 let je to ale ještě výrazně méně.

Německo má o 3000 případů nakažených koronavirem více než před týdnem

V Německu za uplynulých 24 hodin přibylo 67.125 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, o 3201 více než před týdnem. Dalších 303 lidí po onemocnění covidem-19, který koronavirus vyvolává, zemřelo. Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na Institut Roberta Kocha. O den dříve to bylo 76.414 případů a 357 úmrtí.

Před týdnem bylo nově nakažených 63.924 a úmrtí 248, připomněla agentura DPA. O zhoršování situace vypovídá, že sedmidenní incidence nyní činí 444,3 nakažených na 100.000 obyvatel. O den dříve to bylo 438,2, před týdnem 362,2 a před měsícem 118.

V zemi, která má přibližně 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 5,72 milionu lidí, z nichž 100.779 nákaze podlehlo. Ve skutečnosti je počet infikovaných nejspíše výrazně vyšší, protože mnoho případů se nepodaří rozpoznat.