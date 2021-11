V Německu končí epidemický stav, ale opatření se zpřísňují

Berlín - V Německu dnes končí takzvaný epidemický stav celostátního významu, který platil od března 2020. Neznamená to ale ukončení karanténních opatření. Jednotlivé spolkové země dnes naopak zpřísňují opatření proti šíření koronaviru. Například Braniborsko a Durynsko ode dneška zakazují neočkovaným vstup do obchodů neprodávajících zboží denní potřeby a skončit musí také adventní trhy v těchto regionech. Německo hlásí téměř 67.000 nových nákaz, dosud nejvíce za jeden den.

Německo se bude napříště řídit protiepidemickým zákonem. Pro cestování veřejnou dopravou v Německu je nově nezbytný doklad o očkování, prodělání nemoci nebo testu.

Lidé, kteří nejsou očkovaní proti nemoci covid-19, nesmí ode dneška v německých spolkových zemích Durynsko a Braniborsko s výjimkou nákupu potravin a léků vstupovat do obchodů a v noci ani vycházet z domova. K podobným krokům včetně zákazu vánočních trhů přikročily už dříve Sasko s Bavorskem.

Bavorsko dnes rozšiřuje své pravidlo 2G, tedy vstup jen očkovaným nebo zotaveným, na kadeřnictví, vysoké školy či knihovny. Při vstupu na kulturní a sportovní akce či do muzeí, na plovárny či do zoologických zahrad navíc lidé budou potřebovat i negativní rychlotest. Takzvaná pravidla 2G a 3G ode dneška rozšiřují i další spolkové země, a to prakticky na všechny veřejné vnitřní prostory.

Také slovenská vláda dnes má projednat návrhy na další zpřísnění protiepidemických opatření, ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský opakovaně navrhoval celostátní uzávěru.

Německo hlásí 66.884 nově nakažených, dosud nejvíce

Německo zaznamenalo za poslední den 66.884 nových nákaz koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Sedmidenní incidence tam k dnešnímu dni také poprvé přesáhla hranici 400 infekcí na 100.000 obyvatel. Vyplývá to z nových údajů, které zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Kvůli rozmachu nákazy ode dneška některé spolkové země zpřísňují restrikce.

V zemi zemřelo po nákaze koronavirem dalších 335 lidí, Německo tak zřejmě již brzy překoná hranici 100.000 zemřelých od začátku pandemie. Po nově oznámených úmrtích jich eviduje 99.768.

Šíření koronaviru v zemi nadále zrychluje, před týdnem RKI ohlásil bezmála 53.000 nových nákaz a sedmidenní incidence činila necelých 320 nových infekcí na 100.000 obyvatel. Zvyšují se rovněž počty lidí v nemocnicích.