V Německu klesl počet nakažených, v Rakousích se bude testovat

Berlín/Vídeň/Bratislava - Počet nově infikovaných koronavirem a zemřelých s touto nemocí v Německu oproti údajům z pátku klesl. Za posledních 24 hodin přibylo 18.678 nakažených a 980 zemřelých, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI) - den předtím bylo nakažených 22.368 a nemoci covid-19 podlehlo 1113 lidí. Celková bilance infikovaných virem SARS-CoV-2 v 83milionové zemi činí k dnešku 2,019.636.

Dosavadním denním maximem bylo čtvrtečních 1244 úmrtí s covidem-19. Nejvíce infikovaných za den zaznamenal RKI 18. prosince - 33.777, z toho ale 3500 byly případy nahlášené se zpožděním.

Němečtí politici určili, že aby mohli ukončit karanténní omezení platná do 31. ledna, musí se počet nově infikovaných na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní dostat pod 50. V pátek byl tento ukazatel podle RKI na hodnotě 146.

Podle výpočtů profesora Thorstena Lehra z univerzity v Saarbrückenu není pravděpodobné, že údaj na požadovanou hodnotu klesne dříve než v polovině února. "A to by byla optimistická předpověď," řekl vědec agentuře DPA. On sám by navíc protiepidemická opatření uvolňoval teprve tehdy, až by počet nově nakažených na 100.000 obyvatel za týden klesl na 25.

V Rakousích se bude testovat, Slovensko o tom bude rozhodovat

V Dolních Rakousech se o nastávajícím víkendu uskuteční druhá fáze hromadného testování. To pokračuje také ve Vídni či Burgenlandu. Původně mělo přes víkend testovat celé Rakousko, některé spolkové země však hromadné testování zrušily nebo změnily termíny. Ve Vídni se očekávají demonstrace proti restrikcím, kterými se úřady snaží omezit šíření koronavirové nákazy.

V Rakousku v současnosti platí již třetí uzávěra, a to nejméně do 24. ledna. Devítimilionová země má od začátku pandemie skoro 390.000 potvrzených případů nákazy a skoro 7000 úmrtí.

Dnes odpoledne se má na mimořádné schůzi sejít slovenská váda, aby rozhodla o tom, zda se uskuteční další plošné testování obyvatel na koronavirus, a o dalších opatřeních.

Hromadné testování obyvatel na koronavirus uskutečnilo Slovensko už loni na podzim. Prostřednictvím méně přesných antigenních testů tehdy zdravotníci odhalili tisíce nakažených. Účast na testování byla vysoká, úřady totiž v té době podmínily například cesty do práce tím, že lidé se prokážou negativním výsledkem testu.

"Po třech týdnech lockdownu je situace víceméně stejná. Mezitím na Slovensku máme agresivní britskou mutaci viru. Agresivní mutace zde bude dominantní v horizontu šesti týdnů," zdůvodňoval tento týden před novináři premiér Igor Matovič potřebu dalšího testování. Podle ministerského předsedy by se plošné testování mělo opakovat každý týden do doby, než podíl odhalených případů nákazy v jednotlivých regionech klesne pod půl procenta.

Na Slovensku zejména v říjnu a pak od začátku loňského prosince výrazně stoupal počet nových potvrzených případů infekce. Úřady na to reagovaly například omezením volného pohybu lidí. V uplynulých dnech se situace s přírůstkem nakažených přestala zhoršovat, nemocnice ale nadále zůstávají vytížené kvůli pacientům s covidem-19.

Zpřísňují se protinákazová opatření nejen u českých sousedů. Ve Francii dnes začne platit zákaz nočního vycházení od 18:00. V platnosti bude nejméně 14 dní. V návaznosti se také zkrátí otevírací doba obchodů.