V Německu jsou první zachránění z Kábulu, země pokračuje s evakuací

Berlín - Do Německa dnes nad ránem přiletělo přes uzbeckou metropoli Taškent asi 130 evakuovaných z Kábulu, kteří uprchli před radikálním islamistickým hnutím Tálibán. Oznámily to aerolinky Lufthansa, které dopravu pro německou vládu zajišťují. Německá armáda za úterý přes letecký most z Kábulu do Taškentu dopravila 271 lidí a dnes prozatím dalších 176. Němci po kritice prvního evakuačního letu s pouhými sedmi lidmi berou na palubu každého, vedle německých občanů a Afghánců pracujících v německých službách odletěli v německých letounech mimo jiné Francouzi, Švédové, Nizozemci či Američané.

"První charterový let Lufthansy pro německou vládu dorazil bezpečně z Taškentu do Frankfurtu (nad Mohanem)," oznámily dnes německé aerolinky. Lufthansa nyní bude pokračovat s mimořádnými lety z Taškentu, kde je ústřední přestupový uzel německého vzdušného mostu. V plánu jsou také charterové lety z dalších zemí, kam se evakuovaní dostanou na palubách letadel německých spojenců.

Prvním letem z Taškentu přiletělo spolu s německými občany asi 20 Afghánců. Spolková policie uvedla, že skupina následně autobusem odjela do přijímacího zařízení v Hamburku, které spravuje německý úřad pro migraci BAMF.

Již v úterý v Berlíně přistálo linkové letadlo z Kataru se skupinou zaměstnanců německé ambasády v Kábulu, která opustila Afghánistán v noci na pondělí americkým letadlem.

V úterý plánovala německá armáda čtyři evakuační lety do Kábulu, nakonec se započítáním prvního letu z noci na úterý uskutečnila tři. Prvním spojem odletělo z afghánské metropole sedm lidí, druhým 125 a třetím 139.

"Dnes chystáme čtyři lety do Kábulu," sdělila ráno německá armáda. Dopoledne ministr zahraničí Heiko Maas oznámil, že prvním dnešním letem odletělo 176 lidí. Odpoledne ministerstvo zahraničí uvedlo, že další letouny jsou na cestě.

Mluvčí německé vlády Steffen Seibert dnes informoval, že Merkelová telefonicky hovořila o situaci v Afghánistánu s Bidenem, se kterým se shodla, že Berlín a Washington budou dál úzce spolupracovat, což se týká i jejich jednotek zajišťujících bezpečnost na mezinárodním letišti v Kábulu.

"Z pohledu Německa kancléřka Merkelová zdůraznila potřebu umožnit co nejvíce občanům Afghánistánu, kteří podporovali Německo, aby mohli opustit zemi," řekl Seibert. "Souhlasili s tím, že dostanou letadly pryč tolik zranitelných osob, kolik bude možné," dodal k telefonátu Bidena s Merkelovou.

Německá armáda k evakuaci používá vojenské stroje Airbus A400M s ochranou proti střelám. U těchto letounů udává kapacitu 114 míst pro pasažéry, kterou ale při úterních letech překročila. Z fotek zveřejněných armádou je patrné, že evakuování sedí nejen na sedačkách, ale také na podlaze u nástupní rampy. Německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová v úterý prohlásila, že Němci do svých letadel vezmou každého, kdo se vejde.

Německá vláda dnes dopoledne schválila mandát pro nasazení vojáků v Afghánistánu, kde pomáhají s evakuací. Nyní v Kábulu působí několik desítek výsadkářů, podle přijatého návrhu ministerstva obrany by mohlo být do afghánské metropole vysláno až 600 německých vojáků. Konečné slovo bude mít Spolkový sněm, který schvaluje zahraniční mise bundeswehru. Poslanci budou o vyslání vojáků hlasovat zřejmě 25. srpna, kdy je naplánováno mimořádné zasedání kvůli přijetí povodňové pomoci. Souhlas parlamentu s misí se očekává, neboť vláda nasazení vojáků ještě před zahájením evakuace konzultovala s poslaneckými frakcemi.

Po schůzi vlády se Krampová-Karrenbauerová zúčastnila jednání obranného výboru Spolkového sněmu, kde poslance informovala o evakuační misi. Před zasedáním novinářům řekla, že německá armáda v pondělí otevřela fungující letecký most, pomocí kterého se daří zachraňovat stovky lidí. "Je samozřejmé, že bundeswehr bude s evakuací pokračovat tak dlouho, dokud to bude možné, tak rychle, jak jen to bude možné, a odveze tolik lidí, kolik jen půjde," řekla.

Převzetí evakuovaných Afghánců mezitím vládě kancléřky Merkelové nabídlo několik německých spolkových zemí. Premiér západoněmeckého Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, který v zářijových volbách kandiduje za vládní konzervativní unii CDU/CSU na kancléře, řekl, že jeho země se chce vedle rodin afghánských spolupracovníků německých úřadů postarat i o tisícovku afghánských žen, které ve vlasti působily jako novinářky, aktivistky nebo umělkyně.