V Německu jsou první zachránění z Kábulu, Německo pokračuje s evakuací

Berlín - Do Německa dnes nad ránem přiletělo přes uzbeckou metropoli Taškent asi 130 evakuovaných z Kábulu, kteří uprchli před radikálním islamistickým hnutím Tálibán. Oznámily to aerolinky Lufthansa, které dopravu pro německou vládu zajišťují. Německá armáda, která dosud přes letecký most z Kábulu do Taškentu dopravila 271 lidí, plánuje na dnešek čtyři evakuační lety. Němci po kritice prvního evakuačního letu se sedmi lidmi berou na palubu každého, vedle německých občanů a Afghánců pracujících v německých službách odletěli v německých letounech mimo jiné Francouzi, Švédové, Nizozemci či Američané.

"První charterový let Lufthansy pro německou vládu dorazil bezpečně z Taškentu do Frankfurtu (nad Mohanem)," oznámily dnes německé aerolinky. Lufthansa nyní bude pokračovat s mimořádnými lety z Taškentu, kde je ústřední přestupový uzel německého vzdušného mostu, v plánu jsou také charterové lety z dalších zemí, kam se evakuovaní dostanou na palubách letadel německých spojenců.

Již v úterý v Berlíně přistálo linkové letadlo z Kataru se skupinou zaměstnanců německé ambasády v Kábulu, která opustila Afghánistán v noci na pondělí americkým letadlem.

V úterý plánovala německá armáda čtyři evakuační lety do Kábulu, nakonec se započítáním prvního letu z noci na úterý uskutečnila tři. Prvním spojem odletělo z afghánské metropole sedm lidí, druhým 125 a třetím 139, celkem tak němečtí vojáci v první fázi provozu leteckého mostu zachránili 271 lidí.

"Dnes chystáme čtyři lety do Kábulu," sdělila německá armáda. Ta k dopravě používá vojenské stroje Airbus A400M s ochranou proti střelám. U těchto letounů německá armáda udává kapacitu 114 míst pro pasažéry, kterou ale při úterních letech překročila. Z fotek zveřejněných armádou je patrné, že evakuování sedí nejen na sedačkách, ale také na zemi u nástupní rampy. Německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová v úterý prohlásila, že Němci do svých letadel vezmou každého, kdo se vejde.

Převzít evakuované Afghánce mezitím vládě kancléřky Angely Merkelové nabídlo několik německých spolkových zemí. Premiér západoněmeckého Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, který v zářijových volbách kandiduje za vládní konzervativní unii CDU/CSU na kancléře, řekl, že jeho země se chce vedle rodin afghánských spolupracovníků německých úřadů postarat i o tisícovku afghánských žen, které ve vlasti působily jako novinářky, aktivistky nebo umělkyně.