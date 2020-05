V Německu definitivně skončil soud kvůli tragédii na Loveparade

Duisburg (Německo) - Téměř deset let po tragédii na technoparty Loveparade dnes soud v německém Duisburgu definitivně zastavil proces s posledními třemi obžalovanými. Jedno z nejnákladnějších trestních řízení v německých dějinách tak končí bez rozsudku, uvedla dnes agentura DPA. V tlačenici na technoparty v západoněmeckém městě Duisburgu 24. července 2010 zahynulo 21 lidí a dalších 650 utrpělo zranění.

Neštěstí na Loveparade se odehrálo v okamžiku, kdy se několik desítek tisíc lidí snažilo dostat do areálu bývalého nákladového nádraží, kde se hudební akce konala. Na místo však vedla pouze jedna přístupová cesta, na kterou bylo možné se dostat jen dvěma podzemními tunely.

Kvůli obrovskému množství lidí, kteří ve stejnou dobu na místo směřovali, se vytvořila tlačenice a v davu propukla panika. Za oběť jí padlo 21 lidí. Dalších více než 650 lidí utrpělo zranění. Oběti pocházely nejen z Německa, ale i ze Španělska, Itálie, Nizozemska, Austrálie nebo Číny.

V únoru 2014 státní zastupitelství obvinilo deset lidí ze zabití z nedbalosti a z ublížení na zdraví z nedbalosti. Čtyři zaměstnanci pořadatelské agentury podle prokuratury při plánování podcenili přípravu bezpečnostních opatření. Šest pracovníků radnice se mělo provinit tím, že schválilo uspořádání akce, přestože v plánu byly závažné bezpečnostní nedostatky.

Proces se sedmi z deseti obžalovaných soud zastavil již loni v únoru. Zdůvodnil to tehdy tím, že individuální vina obžalovaných je malá nebo nanejvýš středně těžká. Tři obžalovaní - zaměstnanci pořadatelské firmy Lopavent - tehdy zastavení procesu odmítli.

Znovu zastavení procesu s posledními třemi obžalovanými soud navrhl na počátku dubna. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že kvůli pandemii covidu-19 lze očekávat další zdržení v procesu. Na konci letošního července by přitom uplynula promlčecí lhůta, která činí v případě zabití z nedbalosti v Německu deset let. Proti zastavení procesu protestovali rodinní příslušníci obětí tragédie i někteří zranění, kteří si dodnes nesou následky.

Původně bylo nyní v plánu představit u soudu posudek, který je hotový již od konce roku 2018 a celkem má 3800 stran. Odborník na dopravu Jürgen Gerlach v něm podle DPA uvádí, že neštěstí na Loveparade bylo možné zabránit již v době plánování akce.

V Německu dnes podle agentury DPA skončilo jedno z nejnákladnějších trestních řízení v poválečných dějinách. Proces měl 184 jednacích dní. Vedlejších účastníků bylo tolik, že se líčení konala v poslední době ve velkém sále kongresového centra v Düsseldorfu. Přesto skončil soud bez rozsudku.