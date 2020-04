V Německu dál stoupá podpora CDU/CSU, AfD jde dolů

Berlín - Koronavirus výrazně zamíchal kartami na německé politické scéně. Vládní CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové se během epidemie těší u voličů popularitě, kterou nepamatuje od léta 2017. Naopak nejsilnější opoziční strana, pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) má nejnižší podporu za téměř tři roky. Ukázal to aktuální průzkum pro veřejnoprávní televizi ARD.

Konzervativní unie CDU/CSU by si podle něj nyní přišla na 38 procent hlasů, což je o téměř deset procentních bodů více než koncem března, kdy měla podporu 29 procent občanů. Dlouhodobě nejsilnější politické uskupení by si výrazně polepšilo i ve srovnání s parlamentními volbami ze září 2017, v nichž se pro něj vyslovilo 32,9 procenta voličů.

Opačný trend je teď patrný u opoziční AfD, která se ještě začátkem roku pohybovala kolem 14 procent, ale nyní je na devíti. Podle politologů je to i tím, že v případě koronaviru dosud osvědčená rétorika strany nefunguje. Zatímco v jiných případech může AfD ukazovat na konkrétního protivníka či nepřítele, u nákazy, která je pro lidské oko neviditelná, to je možné jen těžko.

Do Spolkového sněmu by se nyní vedle těchto dvou uskupení dostali i vládní sociální demokraté se 17 procenty, Zelení s 19 procenty a Levice se sedmi procenty. Na hranici vstupu do parlamentu jsou svobodní demokraté (FDP) s podporou pěti procent Němců.

Průzkum pro televizi ARD také ukázal, že opatření přijatá v boji proti nákaze silně nebo velmi silně omezují život 31 procent dotázaných. Naproti tomu 69 procent Němců uvedlo, že je opatření zatěžují jen málo, nebo dokonce vůbec.

Jasně se také ukazují dopady koronaviru na dovolenkové plány. Na 14 procent Němců už kvůli nákaze letní dovolenou stornovalo, dalších 21 procent jich ji zatím raději vůbec nerezervovalo. S tím, že dovolenou uskuteční tak, jak dosud plánovali, počítá 28 procent dotázaných.