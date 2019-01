Berlín - V Německu by se dnes mohlo rozhodnout o tom, kdy země definitivně přestane používat energii z uhlí. Ke svému zřejmě poslednímu zasedání se totiž ráno sejde takzvaná uhelná komise, která má datum stanovit. Vzhledem k tomu, že se názory zúčastněných ještě v několika bodech liší, není ale podle pozorovatelů vyloučené, že komise zasedne ještě jednou příští týden.

S těžbou černého uhlí se ve spolkové republice skončilo už koncem loňského roku, hnědé uhlí by se podle nejčastějších odhadů mělo těžit a využívat do roku 2035. Vedle konečného data má komise, v níž zasedají zástupci vlády, průmyslu, odborů i organizací na ochranu životního prostředí, najít také způsob, jak spolkovým zemím, v nichž těžba skončí, zajistit finanční pomoc. Trojice východoněmeckých zemí zatím požaduje kolem 60 miliard eur na příštích 30 let.