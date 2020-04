V Německu a Španělsku je méně nových případů, další mrtvé má Belgie

Berlín/Brusel/Madrid/Moskva - V Německu počet potvrzených případů nákazy koronavirem za 24 hodin vzrostl o 2537 na 123.016. Počet nových případů se tak třetí den v řadě snižuje. Tisíce Španělů smí po dvou týdnech opět do práce. Přestalo totiž platit opatření, jímž vláda kvůli koronaviru zastavila provozy nenutné pro chod země. Španělsko má za poslední den méně nakažených koronavirem i méně mrtvých. Belgie má dalších 303 mrtvých za posledních 24 hodin, počet obětí v zemi tak vystoupil na 3903. V přepočtu na milion obyvatel ji tak pandemie zasáhla mnohem více než například Itálii, poznamenal britský list The Guardian. V Rusku vzrostl počet nakažených koronavirem za den o 2558 na celkových 18.328, uvedla agentura TASS. Jde o nejvyšší denní nárůst případů v této zemi.

V Německu dál klesá počet nových případů nákazy

V Německu vzrostl za posledních 24 hodin počet potvrzených případů nákazy koronavirem o 2537 na celkových 123.016. Informoval o tom dnes místní Institut Roberta Kocha (RKI). Obětí nemoci covid-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, přibylo 126. Celkem si tak onemocnění v Německu vyžádalo již 2799 životů.

Počet nově potvrzených případů nákazy se v Německu již třetí den v řadě snižuje. V neděli hlásil RKI 2821, v sobotu 4133 a v pátek 5323 pozitivních testů.

Nejvíce nakažených nadále hlásí Bavorsko, kde se infekce potvrdila již u více než 33.000 testovaných. Následuje nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko s asi 24.900 nakažených a Bádensko-Württembersko se zhruba 24.600 případy.

Spolková země Sasko, která stejně jako Bavorsko sousedí s Českem, je z šestnácti spolkových zemí na devátém místě (3655 případů).

Z celkového počtu 123.000 lidí, kteří se koronavirem v Německu nakazili, se už více než polovina uzdravila. Celkem se zotavilo 64.300 infikovaných. Za posledních 24 hodin zdravých přibyly 4000.

Španělsko zmírnilo koronavirové opatření, lidé smí do práce

Tisíce Španělů smí ode dneška po dvou týdnech opět chodit do práce. Přestalo totiž platit opatření, jímž vláda kvůli koronaviru zastavila všechny provozy nenutné pro chod země. Ostatní omezení volného pohybu ale trvají, stejně tak zůstávají uzavřeny školy, obchody, restaurace, divadla či velká část obchodů. Obnovení ekonomické činnosti se podle deníku El País dotkne zejména průmyslového sektoru, stavebnictví či například advokátních kanceláří.

Z návratu mnoha lidí do práce, a tím mimo jiné i do veřejné dopravy, mají obavy zejména Katalánsko a madridský region, které jsou nákazou koronavirem zasaženy nejvíce. Vláda ale vydala řadu doporučení pro zaměstnavatele i pracující, jimž policisté na zastávkách autobusů, vlaků a v metru rozdají deset milionů roušek. Jejich nošení není povinné.

"Nikdo neví, zda by prodloužení odstávky nenutných provozů třeba o pět dní pomohlo ke zmírnění nákazy, či zda by to mělo jen další ekonomický dopad," cituje El País epidemiologa Toniho Trillu z výboru expertů, který v této krizi radí vládě. Podle něj se od vyhlášení nouzového stavu ve Španělsku v polovině března, odkdy lidé mohou pouze na nejnutnější nákup či do práce a k lékaři, snížil pohyb v ulicích o 70 procent. Od zastavení nenutných provozů jen o dalších deset procent.

Také epidemiolog Joan Ramón Villalbí míní, že povolení práce znamená jen mírné riziko. Lidé už se totiž nechovají stejně jako v polovině března, jsou zodpovědnější, dodržují bezpečnou vzdálenost, více si myjí ruce a mnozí nosí roušky. Vláda také požádala zaměstnavatele, aby co nejvíce rozšířili pracovní dobu, a lidé tak mohli chodit do zaměstnání v různých časech. Jednak proto, aby jich bylo na pracovišti méně, a také proto, aby nevznikaly návaly ve veřejné dopravě. Kdo může, má jezdit do práce autem. Zaměstnavatelé by také měli, je-li to možné, zařídit práci z domova.

Španělská vláda kvůli koronaviru vyhlásila nouzový stav v polovině března. Posléze toto omezení parlament dvakrát prodloužil, teď platí do 26. dubna. Premiér Pedro Sánchez tento týden nicméně uvedl, že podle něj toto prodloužení nebude stačit a že vláda zřejmě požádá o prodloužení o další dva týdny, respektive do 10. května.

Španělé smí od poloviny března ven z domu pouze na nejnutnější nákupy, k lékaři, do práce či na pomoc starým či handicapovaným osobám. Zavřeny jsou školy, restaurace, bary, kina, sportoviště, většina obchodů. Lidé smí venčit psa, nesmí ale například na procházku s dětmi, běhat po parku či jezdit na chalupu.

Španělsko má za den méně nakažených i méně mrtvých

Ve Španělsku za poslední den zemřelo 517 lidí nakažených koronavirem, což je o stovku méně, než oznámily místní úřady v neděli. Též případů nákazy přibylo podle dnešních údajů méně, a to 3477 oproti 4167 nahlášeným v neděli. Počet nových případů nákazy koronavirem je dnes ve Španělskku nejnižší za předchozí tři týdny.

Celkem se dosud ve Španělsku nakazilo koronavirem 169.496 lidí, z nichž 17.489 zemřelo, zatímco 64.727 se jich uzdravilo, informovalo dnes podle deníku El País ministerstvo zdravotnictví.

Za poslední tři týdny byl denní nárůst počtu zemřelých s potvrzenou nákazou koronavirem jen třikrát nižší než 600, a to dnes (517), 11. dubna (510) a 24. března (514). Nejvíce zemřelých s nemocí covid-19 za den (950) oznámilo ministerstvo zdravotnictví 2. dubna, od té doby počty nových případů za den až na výjimky klesaly.

Počet nových případů za den, který byl oznámen dnes (3477), je nejnižší od 22. března, kdy to bylo 3394 nových potvrzených případů nákazy.

Španělsko je v počtu nakažených koronavirem druhou nejhůře zasaženou zemí po Spojených státech, v počtu mrtvých je třetí po USA a Itálii.

Na území Španělska dosud zaznamenal nejvíce případů nákazy madridský region (47.146), kde zemřelo 6423 nakažených a 25.385 se uzdravilo. Druhým nejhůře zasaženým regionem je Katalánsko s 34.726 dosud potvrzenými případy. Z toho 3538 lidí zemřelo a 15.602 se uzdravilo.

Belgie má další mrtvé, je zasažena víc než Itálie

Belgie má dalších 303 mrtvých na koronavirus za posledních 24 hodin, počet obětí v zemi tak vystoupil na 3903. I když se bilance zdá nižší v porovnání s některými dalšími evropskými zeměmi a Spojenými státy, Belgie má jen přes 11 milionů obyvatel. V přepočtu na milion obyvatel ji tak pandemie zasáhla mnohem více než například Itálii, poznamenal britský list The Guardian.

Belgické úřady rovněž evidují za uplynulý den 942 nově nakažených, 310 lidí bylo přijato do nemocnice a 239 jich zdravotnická zařízení opustilo. Celkový počet nakažených od začátku epidemie činí 30.589.

Celkem je v zemi hospitalizováno 5393 pacientů s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Z toho 1234 je na jednotkách intenzivní péče.

Počet nakažených se v Rusku zvýšil o 2558 na 18.328

V Rusku vzrostl za den počet nakažených koronavirem o 2558, celkem je jich už 18.328, informovala dnes agentura TASS. Jde o dosud nejvyšší denní nárůst případů v absolutních číslech, v neděli oznámily místní úřady 2186 nových případů. Počet úmrtí na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se v Rusku za den zvýšil o 18, z toho deset lidí zemřelo v Moskvě. Celkem zemřelo v Rusku zatím 148 lidí s touto nemocí.

"V Rusku se dosud potvrdilo 18.328 případů koronavirové infekce (za den o 16,2 procenta více) v 82 regionech (z celkových 85)," citovala agentura TASS místní úřady. Z potvrzených případů nákazy se v Rusku dosud 1470 lidí vyléčilo, naopak 148 jich zemřelo.

Nejvíce případů nákazy bylo dosud potvrzeno v Moskvě - přes 11.500. Za den tam k dnešku přibylo 1355 nakažených.

První případ nákazy koronavirem, který se od loňska začal do světa šířit z Číny, byl v Rusku zaregistrován 31. ledna. Ruská vláda posléze zavedla řadu opatření, uzavřela školy, divadla i hranice a vyhlásila režim nepracovního týdne, který posléze prodloužila do konce dubna. To znamená, že fungují pouze důležité průmyslové podniky a úřady a otevřené jsou jen lékárny a obchody s prodejem zboží denní potřeby.

S omezením volného pohybu začal podle médií moskevský starosta Sergej Sobjanin, který opatření také postupně zpřísňoval. Od konce března v Moskvě, ale i ve většině regionů, smí lidé vycházet ze svých domovů, jen aby si vyřídili to nejnutnější.