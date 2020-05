V Německu a Itálii přibylo nakažených, v Rusku opět přes 10.000

Berlín/Moskva - V Německu v úterý přibylo 947 nakažených koronavirem, což je o zhruba 250 více než za pondělí. Rostl i počet obětí. Itálie hlásí více nově nakažených i úmrtí za den než v úterý. Britská vláda eviduje už více než 30.000 úmrtí. Tempo růstu počtu nově nakažených je v Rusku nadále vysoké. Již čtvrtý den za sebou přibylo více než 10.000 potvrzených případů a celkem jich je už registrováno 165.929.

V Německu v úterý přibylo 947 nakažených koronavirem, což je o zhruba 250 více než za pondělí. Rychleji rostla i bilance lidí, kteří komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehli, v úterý jich zemřelo 165, o den dříve jich bylo 139. Vyplývá to z dnes zveřejněných informací Institutu Roberta Kocha.

V Německu byl covid-19 dosud potvrzen u 164.807 lidí, z nichž 6996 zemřelo.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí je dlouhodobě Bavorsko, na které připadá čtvrtina případů infekce i úmrtí v Německu. Za ním s odstupem asi 10.000 případů nákazy následují Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko.

Itálie hlásí dalších 1444 lidí nakažených koronavirem, je to více, než bylo oznámeno v úterý, kdy přibylo za den 1075 potvrzených případů nákazy. Úřad místní civilní ochrany dnes oznámil také vyšší počet úmrtí s covidem-19, a to 369, v úterý přibylo 236 úmrtí. Za posledních 24 hodin se ale výrazně snížil počet aktuálně nakažených, a to z 98.467 na 91.528, informovala agentura Reuters.

V Itálii se od února potvrdilo celkem 214.457 nakažených, z toho 29.684 lidí zemřelo a 93.245 nakažených se uzdravilo. Od úterka také klesl počet pacientů s covidem-19, kteří leží na jednotkách intenzivní péče, a to z 1427 na 1333. Celkem bylo v této zemi se 60 miliony obyvatel provedeno 1,55 milionu testů.

Itálie je co do počtu dosud potvrzených případů třetí na světě po USA a Španělsku a v počtu úmrtí je nyní třetí po USA a Británii.

V Itálii se první případ nákazy potvrdil 31. ledna u dvou čínských turistů, první domácí případ nákazy oznámily místní úřady 7. února. Měsíc na to vyhlásila vláda karanténu na severu země (v Lombardii a několika dalších oblastech), a od 10. března ji jako první v Evropě vyhlásila pro celou zemi.

Teprve od tohoto týdne vláda omezení volného pohybu lidí uvolnila - po osmi týdnech mohli v pondělí lidé poprvé na procházku či si jít zaběhat do parku a v rámci svého regionu mohou opět navštěvovat své blízké. Dosud mohli jen na nákup, k lékaři či do práce. Od pondělka se znovu v zemi rozběhla i průmyslová výroba, předtím fungovaly jen provozy nutné pro chod země. Zavřené jsou ale dál školy, kina, divadla, většina obchodů, stejně jako bary a restaurace. Ty se mají podle nynějšího harmonogramu otevřít 1. června, od pondělka ale mohou prodávat jídlo či nápoje s sebou.

Britská vláda za den zaznamenala dalších 649 úmrtí způsobených koronavirem a bilance epidemie covidu-19 v zemi tak narostla na 30.076 mrtvých. Na tiskové konferenci to oznámil britský ministr pro bydlení a místní samosprávu Robert Jenrick. Mrtvých přibylo podobně jako v úterý a britská bilance tak nyní ještě výrazněji převyšuje tu italskou, která byla až do úterka nejhorší v Evropě.

Do statistiky obětí aktuálně britské ministerstvo zdravotnictví zahrnuje úmrtí všech lidí, kteří měli předtím pozitivní test na virus SARS-CoV-2, uvedla agentura Reuters. Dlouho počítalo pouze smrti nakažených v nemocnicích.

I tak je ale zřejmě skutečný počet obětí výrazně vyšší, než kolik jich hlásí vláda, neboť v domovech důchodců nejsou kvůli malému rozsahu testování všechny nákazy odhaleny. Reuters v úterní reportáži uvedl, že v britských pečovatelských zařízeních přinesla pandemie nejméně 12.700 "přebytečných smrtí" oproti průměrné úmrtnosti pro stejné období v posledních letech.

Britská média zároveň stále věnují velkou pozornost celkovým číslům ohledně testování obyvatel na přítomnost koronaviru. Vláda před několika týdny slíbila, že od konce dubna budou laboratoře dohromady pracovat tempem alespoň 100.000 vzorků denně. Tento cíl byl podle oficiálních údajů splněn pouze ve čtvrtek a v pátek, v dalších dnech už hranice překročena nebyla. Podle vlády je nyní v britských možnostech asi 108.000 testů za den, v úterý jich ale bylo provedeno jen 69.436. To je sice několikanásobné zlepšení oproti průměru z dubna, také je to ale méně provedených testů než v pondělí.

I v důsledku posíleného testování v Británii stále poměrně rychle přibývají potvrzené případy infekce koronavirem. Bilance stabilně narůstá o více než 3000 pozitivně testovaných lidí denně, přičemž dnes to bylo 6111, což je podle zpravodajské společnosti BBC třetí nejvyšší denní číslo za dobu epidemie.

Trend u počtu obětí je nicméně od poloviny dubna sestupný a britský premiér Boris Johnson minulý týden uvedl, že jeho země překonala vrchol první vlny nákazy. Spojené království aktuálně prožívá sedmý týden plošné karantény, nadále zůstávají zavřené školy, restaurace i méně důležité obchody.

Plán pro další fázi boje proti koronaviru zřejmě Johnson nastíní v neděli. "Budeme chtít, jestli to bude možné, s některými z těch opatření začít v pondělí," řekl dnes premiér v parlamentu o záměrech své vlády ohledně uvolňování karantény.

Tempo růstu počtu nově nakažených koronavirem je v Rusku nadále vysoké. Již čtvrtý den za sebou přibylo více než 10.000 potvrzených případů a celkem jich je už registrováno 165.929. Podle agentury TASS Rusko v tomto ukazateli již předstihlo Německo. Úmrtí infikovaných osob během jednoho dne oproti údaji za pondělí mírně ubylo. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil ruský krizový štáb.

Za uplynulých 24 hodin se koronavirus SARS-CoV-2 potvrdil u dalších 10.559 testovaných. V zemi se 146 miliony obyvatel jde o třetí nejvyšší denní přírůstek. Rekordních 10.633 nově nakažených testy odhalily v sobotu. Následující den byl test pozitivní u 10.581 lidí a v pondělí u 10.102.

Rusko v celkovém počtu infikovaných lidí předčilo Německo, které bylo podle některých zdrojů ve světě doposud páté. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) u Německa aktuálně uvádí 167.007 potvrzených případů, ale Institut Roberta Kocha jich dnes ráno registroval 164.807. Daleko nejvíc nakažených, přes 1,2 milionu, mají podle JHU Spojené státy, za nimiž následují Španělsko (219.329), Itálie (213.013) a Británie (196.233).

Zatímco denní přírůstky nově infikovaných jsou v Rusku v poslední době vysoké, bilance úmrtí se drží na relativně nízké úrovni. V pondělí v souvislosti s nemocí covid-19, vyvolávanou koronavirem, zemřelo v Rusku 95 pacientů, v úterý 86. Celkem dosud v zemi podle krizového štábu zemřelo 1537 infikovaných osob.

Stabilní jsou údaje o uzdravených pacientech. V úterý jich přibylo 1462, v pondělí 1770 a v neděli 1456. Vyléčených je nyní už dohromady 21.327.

Více než polovinou se na množství nově nakažených opět podílela Moskva, která je epidemií nejvíce zasažena. V ruské metropoli přibylo 5858 pozitivně testovaných a celkově jich je 85.974.

Vysoký počet potvrzených případů vyplývá i z toho, že v Moskvě už bylo provedeno více než milion testů, o čemž dnes podle agentury TASS informovala zástupkyně moskevského starosty Anastasija Rakovová.

Ministr zdravotnictví Michail Muraško k aktuální bilanci krizového štábu dodal, že v těžkém stavu je nyní na 4000 pacientů s koronavirem. Z nich se na jednotkách intenzivní péče v různých částech Ruské federace nachází 1200 až 1500.

Ministr obrany Sergej Šojgu dnes oznámil, že ve čtvrtek se začnou z Itálie vracet armádní experti, které tam Moskva v březnu poslala na pomoc v boji s koronavirem. Itálie tehdy byla pandemií nejvíce postiženou zemí.