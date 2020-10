V Německu 8685 nových případů, Rusko má další rekordní přírůstek

Berlín/Bratislava/Moskva - V Německu za poslední den přibylo 8685 případů nákazy koronavirem, což je o něco méně než v posledních dnech. Ve Francii může přibývat až 100.000 nových případů nákazy koronavirem denně - dvakrát více, než kolik činí poslední oficiální bilance. V rádiu RTL to dnes uvedl profesor Jean-François Delfraissy. Úvodní fáze plošného testování Slováků odhalila 5594 nakažených. Rusko dnes oznámilo rekordní přírůstek 17.347 případů nákazy novým koronavirem a 219 úmrtí za uplynulý den.

Německo zaznamenalo 8685 nových případů koronaviru

V Německu za uplynulý den přibylo 8685 případů nákazy novým koronavirem, což je o něco méně než v posledních dnech. O víkendu ale bývají počty nově infikovaných nižší než obvykle, protože se méně testuje. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI). Německá kancléřka Angela Merkelová varovala, že zemi čekají obtížné měsíce.

V Německu je patrný vzestupný trend v šíření koronaviru. Přesně před týdnem v tuto dobu mělo totiž Německo 4325 nově infikovaných. V sobotu RKI hlásil 14.714 nakažených virem SARS-CoV-2 za uplynulý den, což byl dosud nejvyšší denní počet.

Celkem se od začátku pandemie nemoci covid-19 v Německu nakazilo 437.866 lidí. Zemřelých s touto nemocí za poslední den přibylo 24 na celkových 10.056. Zhruba 321.600 lidí se vyléčilo.

Po okrese Berchtesgaden na jihovýchodě Německa dnes vyhlásil takzvaný lockdown další bavorský zemský okres Rottal-Inn, který má kolem 120.000 obyvatel. Od úterý tam lidé nebudou smět bez vážného důvodu opouštět bydliště, školy a školky zůstanou dva týdny zavřené. Důvodem je prudce rostoucí počet případů koronavirové nákazy. Berchtesgaden podobná omezení zavedl 20. října.

Úřady v okrese Rottal-Inn uvedly, že počet nově nakažených na 100.000 obyvatel v uplynulých sedmi dnech přesáhl kritickou hranici 200.

Epidemie však sílí v celém Německu a kancléřka Merkelová upozorňuje, že zemi čeká obtížná fáze. "Máme před sebou opravdu velmi těžké měsíce," řekla kancléřka podle deníku Bild v neděli večer při videokonferenci s šéfy regionálních organizací Křesťanskodemokratické unie (CDU) v jednotlivých spolkových zemích. Kancléřka podle těchto informací počítá s tím, že nejméně do února nebude možné konání velkých akcí, a to ani venku.

CDU dnes oznámila, že ruší kvůli koronaviru svůj prosincový volební sjezd, který měl vybrat nové vedení strany a možného kandidáta na příštího kancléře.

Úvodní fáze plošného testování Slováků odhalila 5594 nakažených

Úvodní fáze plošného testování Slováků na koronavirus, která se od pátku do neděle konala ve čtyřech epidemií nejvíce postižených okresech na severu a východě země, odhalila 5594 infikovaných. To jsou bezmála čtyři procenta z celkového počtu 140.945 obyvatel, jež test absolvovali. Novinářům to dnes řekl slovenský premiér Igor Matovič. Zároveň vyjádřil vděk obyvatelům i těm složkám státu, které se na testování podílely. Zahájení projektu sice provázely lokální organizační problémy či chybějící personál, potíže se ale podle předsedy vlády podařilo odstranit už v první den akce.

Od plošného testování obyvatel, které by na konci tohoto a příštího týdne měli opakovaně podstoupit všichni obyvatelé pětimilionového Slovenska, si vláda slibuje odhalení ohnisek nákazy a zpomalení šíření koronaviru. Účast na testech byla dobrovolná, negativní výsledek je ale podmínkou pro využití několika výjimek z platného výrazného omezení volného pohybu osob. Ve zmíněných čtyř regionech bez testu nyní nesmí lidé ani do zaměstnání.

"Klobouk dolů vůči lidem z jedné či druhé strany. Klobouk dolů vůči ozbrojeným silám, v jejichž režii se tento pilot konal. Klobouk dolů vůči příslušníkům policejního sboru, hasičského sboru, všem zdravotním pracovníkům, (klobouk dolů) před starosty a primátory," uvedl Matovič.

K plošnému testování obyvatel úřady využily antigenní testy, které jsou sice méně přesné než v laboratořích používané PCR testy, umožňují ale zjistit výsledek už za zhruba čtvrt hodiny. Matovič upozornil, že antigenní testy dokážou odhalit jen přibližně 30 až 40 procent infikovaných, a to ty, u nichž se koronavirus plně rozvinul.

Do testování se mohli zapojit nejen obyvatelé okresů, kde se testy konaly. Ministerstvo obrany původně odhadovalo, že test by mohlo absolvovat přes 180.000 osob. Dnes úřady tvrdily, že poslední odhady možné účasti byly na úrovni 155.000 lidí.

Počet potvrzených případů koronaviru na Slovensku hlavně od začátku října výrazněji roste. V sobotu denní přírůstek poprvé přesáhl hranici 3000 infikovaných; v tomto počtu nejsou zahrnuty výsledky z plošného testování. Země postupně zavedla několika karanténních opatření a od soboty prozatím do konce tohoto týdne platí v zemi výrazné omezení volného pohybu osob.

Premiér Matovič už dříve řekl, že omezení by se změněnými podmínkami mohla trvat ještě další dva týdny.

Rusko má další rekordní přírůstek nových případů nákazy

Rusko dnes oznámilo rekordní přírůstek 17.347 případů nákazy novým koronavirem a 219 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo 16.710 případů a 229 úmrtí, uvedla agentura Reuters. V Moskvě, což je nejvíce zasažený ruský region, přibylo 5224 nakažených.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo už více než 1,5 milionu lidí, z toho 26.269 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů infekce čtvrtou nejvíce zasaženou zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu mrtvých je Rusko na 13. příčce na světě, vyplývá z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden ujistil podnikatele, že vláda se nechystá kvůli šíření infekce zavést tvrdá opatření. Stejného názoru se podle listu Kommersant patrně drží i vedení jednotlivých regionů. I tam, kde zátěž na zdravotnický systém dosáhla krajních mezí, nejsou úřady ochotny vyhlásit takzvaný lockdown v obavě, že by zničily ekonomiku, uvedl list.

Ve Francii přibývá 100.000 nakažených denně, tvrdí vládní expert

Ve Francii může přibývat až 100.000 nových případů nákazy koronavirem denně - dvakrát více, než kolik činí poslední oficiální bilance. V rádiu RTL to dnes uvedl profesor Jean-François Delfraissy, který předsedá poradnímu orgánu francouzské vlády pro koordinaci boje s pandemií covidu-19.

"Pravděpodobně je více než 50.000 případů za den. Ve vědecké radě odhadujeme, že se pohybujeme v oblasti kolem 100.000 případů denně," řekl Delfraissy.

Francouzské ministerstvo zdravotnictví ohlásilo v neděli 52.010 případů nákazy za posledních 24 hodin, nejvíce od začátku epidemie v zemi. Celkový počet infikovaných dosáhl již 1,138.507. S covidem-19 za poslední den zemřelo 116 lidí, čímž se celková bilance úmrtí vyšplhala na 34.761.

Úřady podle agentury Reuters nyní zvažují, zda dále zpřísní pravidla uzávěry. Již nyní platí v Paříži a dalších velkých městech zákaz nočního vycházení.

Francie se 67 miliony obyvatel se v důsledku vysokých přírůstků z posledních dnů zařadila před Argentinu a Španělsko na páté místo na světě z hlediska počtu infikovaných. První příčku nadále okupují Spojené státy, následované Indií, Brazílií a Ruskem.

Rakousko na státní svátek hlásí 2456 nových případů koronaviru

V Rakousku bylo za posledních 24 hodin evidováno 2456 nově nakažených koronavirem. Oznámily to ve společném sdělení rakouská ministerstva vnitra a zdravotnictví. Země dnes slaví státní svátek, který se však kvůli opatřením proti šíření koronavirové nákazy odehrává bez obvyklých davů lidí v centru Vídně. Rakouský kancléř Sebastian Kurz navíc nevyloučil, že v zemi by mohl být zaveden druhý takzvaný lockdown, tedy výrazné omezení služeb a pohybu i setkávání lidí.

V Rakousku, které o víkendu poprvé prolomilo denní hranici 3000 nově nakažených, bylo dosud zachyceno 83.267 případů koronavirové nákazy a 992 souvisejících úmrtí. Přes 59.000 lidí se infekce opět zbavilo. V současnosti je v nemocnicích 1330 infikovaných, z toho 188 na jednotkách intenzivní péče.

Nejvíce nově nakažených hlásí v spolková země Horní Rakousy sousedící s Českou republikou. Za poslední den tu s pozitivním výsledkem vyšly testy na koronavirus u 612 osob. Vídeň hlásí 494 nově infikovaných.

Kancléř Kurz dnes varoval, že pokud se nepodaří prudké nárůsty nakažených zastavit, mohl by být jako nejzazší opatření opět uplatněn lockdown. Kritériem přitom podle něj bude situace v nemocnicích. "Žádná země na světě nepřipustí přetížení intenzivní medicíny," upozornil kancléř.

V dnešním projevu při příležitosti slavnostní přísahy pouze 12 rekrutů na Náměstí Hrdinů v centru Vídně Kurz poukázal také na země, které už drastická omezení zavedly. "Francia a Španělsko, Nizozemsko a Belgie, ale i naši sousedé jako Česko a Slovinsko musely už podruhé lockdown zavést," upozornil šéf rakouské vlády.

Dnešní státní svátek, kdy si Rakousko připomíná potvrzení své neutrality z roku 1955, se kvůli pandemii odehrává v bez tradiční velké přehlídky vojenské techniky v centru Vídně nebo otevřených dveří v Hofburgu. Místo toho prezident Alexander Van der Bellen pro spoluobčany natočil video s virtuální prohlídkou palácového komplexu, který slouží i jako sídlo hlavy státu. Prezident si při prezentaci symbolicky nasadil virtuální brýle a nechal prostory Hofburgu natočit s pomocí dronu. "Takto jste Hofburg ještě nikdy neviděli," ujistil Van der Bellen ve videu.

Australské Melbourne čeká další uvolnění opatření proti covidu-19 Australské město Melbourne a stát Viktorie čeká od úterní půlnoci další vlna uvolnění protikoronavirových opatření. Oznámil to dnes premiér státu Viktorie Daniel Andrews. Po více než sto dnech uzavření budou moci obyvatelé města, kde žije zhruba pět milionů lidí, volně vycházet z domu. Do 9. listopadu ale bude platit pravidlo, že se nemohou vzdálit více než 25 kilometrů od svého bydliště, uvedla agentura Reuters. Uvolnění bylo oznámeno poté, co za uplynulý den stát Viktorie nezaznamenal ani jeden nový případ nákazy koronavirem. "Dokázali jsme to (koronavirus) dostat pod kontrolu," řekl Andrews. Stát Viktorie byl v minulých měsících v Austrálii hlavním ohniskem nákazy. Na stát, kde bydlí asi čtvrtina ze zhruba 25 milionů obyvatel Austrálie, připadají asi tři čtvrtiny z přibližně 27.500 případů nákazy zaznamenaných od začátku epidemie a přes 90 procent z 905 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Od úterní půlnoci mohou znovu otevřít v Melbourne také bary, restaurace, hotely, salony krásy a všechny maloobchodní provozy. Lidé se budou moci znovu navštěvovat, i když vláda nabádá k opatrnosti. "Pamatujte, že nejnebezpečnější prostředí pro šíření viru je u vás doma," uvedl Andrews. I nadále ale budou platit určitá omezení shromažďování osob na veřejných prostranstvích. Na obyvatele Melbourne byla od léta uvalena drastická omezení. Od července platil ve městě zákaz volného pohybu, takže obyvatelé se nemohli vzdálit více než pět kilometrů od svého bydliště. Platil i zákaz návštěv mezi členy různých domácností či zákaz nočního vycházení. Jakýkoliv pohyb venku musel být odůvodněn. Povinné uzavírce podléhalo také mnoho podnikatelských aktivit. První uvolnění se uskutečnila v polovině září, další byla přijata o měsíc později.