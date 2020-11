V Německu 22.268 nakažených, Rusko a Ukrajina hlásí rekodní čísla

Berlín - V Německu za 24 hodin přibylo dalších 22.268 nakažených koronavirem, tedy zhruba o 3600 případů více, než za předchozí den. Rekordní čísla opět hlásí Rusko a Ukrajina. V USA úmrtí opět přibylo nejvíc od května.

V Německu za 24 hodin přibylo dalších 22.268 nakažených koronavirem, tedy zhruba o 3600 případů více, než za předchozí den. S odkazem na statistiku Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura DPA. Dosud nejvyšší denní přírůstek 83milionová země oznámila minulý pátek, kdy přibylo přes 23.000 infekcí.

Od počátku pandemie se koronavirem SARS-CoV-2 v Německu nakazilo 983.588 lidí. Počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 vzrostl o 389 na 15.160. Denní maximum v tomto ohledu země zaznamenala ve středu, kdy RKI ohlásil 410 úmrtí. Z onemocnění se vyléčilo přes 676.000 lidí.

Premiér spolkové země Sasko-Anhaltsko Reiner Haseloff ve středu po jednání s kancléřkou Angelou Merkelovou oznámil, že země kvůli stále vysokému počtu infekcí prodlouží přísná karanténní opatření do 20. prosince. V následujících týdnech tak Němci dál nebudou moci navštívit restaurace, kina, divadla a další volnočasová zařízení.

Karanténa uchránila Německo podle Merkelové před nejhorším

Listopadová karanténa v Německu uchránila zemi před nejhorším scénářem, pandemie covidu-19 stále není pod kontrolou. Dnes to poslancům Spolkového sněmu řekla kancléřka Angela Merkelová, podle které zůstává cílem dosáhnout hranice 50 nově nakažených na 100.000 obyvatel během sedmi dní.

"Naším cílem je, aby zdravotnické úřady byly opět schopné trasovat šíření koronaviru, a bránit tak dalším přenosům infekce," řekla Merkelová.

Dosavadní listopadová karanténa dokázala podle kancléřky uchránit německý zdravotní systém před zhroucením. "Naše zdravotnictví je robustní. I tak ale o něj musíme pečovat," řekla.

Merkelová se v parlamentu opakovaně vyslovila pro co největší omezení kontaktů. S tím souvisí i ponechání lyžařských středisek mimo provoz. Berlín podle ní chce, aby Evropa prozatím do 10. ledna nechala lyžařské areály uzavřené. O této možnosti nyní jednají alpské země. Zatímco Itálie návrh podporuje, Rakousko se staví proti. A právě na rakouský nesouhlas Merkelová poslance upozornila. "Nemusí se nám to podařit, ale zkusíme to," uvedla o německé podpoře uzavírek areálů.

Merkelová se ohradila proti kritice, že vláda jedná jen ve jménu zdraví, ale o hospodářství se nestará. "Vždy jde o zdraví a hospodářství, zdraví a kulturu a tak dále," uvedla s tím, že ale bez zdraví by nic z toho nebylo. Z řad opozice, zejména z lavic Alternativy pro Německo, si ale během projevu vyslechla řadu nesouhlasných výkřiků.

Kancléřka přislíbila, že podniky a podnikatelé se budou i v prosinci moci opřít o stejnou pomoc státu, jako tomu je nyní v listopadu. Německo podnikům proplácí podle velikosti firem až 75 procent ušlých tržeb, výpočet provádí podle loňských hospodářských výsledků podniků.

Karanténa, která měla v Německu skončit na konci listopadu, bude nyní platit až do 20. prosince, ani pak ale omezení zcela nezmizí. Do 20. prosince nicméně zůstanou uzavřené restaurace, kina či divadla, školy a školky budou fungovat, vánoční prázdniny ale v celém Německu začnou již 19. prosince. Od 23. prosince do 1. ledna se podmínky pro rodinná setkání zmírní, nově budou v soukromí povolené sešlosti nejvýše pěti lidí ze dvou domácností, přes svátky to bude deset lidí z vícero domácností. Nyní platí limit deseti lidí z nejvýše dvou domácností.

Merkelová rovněž poslance varovala, že nemůže od ledna přislíbit velké rozvolnění stávajících omezení. Naději konce pandemie ale dávají podle kancléřky vyvíjené vakcíny, které by mohly být brzy schváleny. "Vidíme světlo na konci tunelu," dodala.

Rusko a Ukrajina opět hlásí rekordní čísla ohledně koronaviru

Rusko dnes oznámilo rekordní přírůstky 25.487 nových případů nákazy koronavirem a 524 úmrtí za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 23.675 nových případů a 507 úmrtí. Rekordní přírůstek 15.331 nově potvrzených případů nákazy koronavirem dnes ohlásil rovněž ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov.

Nejhorší situace z 85 ruských regionů přetrvává v Moskvě, kde za 24 hodin přibylo 6075 nových případů infekce, upozornila agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Moskevský starosta prodloužil dosavadní omezení do poloviny ledna s tím, že alternativou by byla jen úplná karanténa pro všechny Moskvany. Takto v režimu sebeizolace zůstávají senioři starší 65 let a zaměstnavatelé jsou povinni převést 30 procent zaměstnanců na práci z domova.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo téměř 2,2 milionu lidí, z nichž 38.062 nákaze podlehlo. Země je z hlediska celkového počtu potvrzených případů pátou nejpostiženější na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii.

Na Ukrajině s přibližně 42 miliony obyvatel se i s dnešním rekordním přírůstkem nakazilo od jara 677.189 lidí, z nichž 11.717 zemřelo, poznamenal list Ukrajinska pravda s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví.

Epidemie v USA nepolevuje, úmrtí opět přibylo nejvíc od května

Ve Spojených státech i ve středu pokračoval nepříznivý vývoj ukazatelů o vývoji epidemie nemoci covid-19, která je v zemi spojována se smrtí více než 262.000 lidí. Bilance deníku The New York Times (NYT) a Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se dostaly nad tuto hranici po ohlášení dalších bezmála 2300 úmrtí připisovaných koronaviru. Nově odhalených nákaz je okolo 180.000.

Středeční bilance obětí byla stejně jako ta úterní nejvyšší od 6. května a znamená další přiblížení k rekordním hodnotám z dubna. Ve statistice NYT je nejvyšším denním součtem 2752 mrtvých, JHU eviduje maximum asi o 150 nižší. Průměrný přírůstek počtu mrtvých se tento týden dostal nad 1600, nad 2000 byl v USA týdenní průměr jen několik dní okolo poloviny dubna.

Americká média podotýkají, že smrtí nyní končí výrazně menší podíl případů nákazy než na jaře. Šíření koronaviru ale v zemi s přibližně 330 miliony obyvatel v posledních týdnech nabíralo na obrátkách takovým způsobem, že nárůst hospitalizací i fatálních případů covidu-19 byl nevyhnutelný.

Křivka zachycující vývoj statistiky infekcí od víkendu nesměřuje tak strmě vzhůru jako v minulých týdnech, růst se ale stále nezastavil. Podle NYT po 178.242 nových případech stoupl průměrný přírůstek z posledního týdne na více než 176.000, JHU registruje za středu dokonce přes 181.000 nálezů na koronavirus SARS-CoV-2.

Iniciativa The COVID Tracking Project uvádí, že v USA se aktuálně denně provede asi 1,8 milionu laboratorních testů, což by znamenalo míru pozitivity okolo deseti procent. Stejný zdroj, na který se odvolávají i přední americká média, také hlásí nárůst hospitalizací spojených s covidem-19 na nové maximum v podobě 89.959 nemocných. Počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s koronavirem od začátku měsíce narostl o více než 40.000.