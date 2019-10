V německém Limburgu najížděl Syřan ukradeným kamionem do aut

Odstavený ukradený kamion, kterým v Limburgu na západě Německa v pondělí vpodvečer najížděl syrský občan do aut.

Berlín - V Limburgu na západě Německa v pondělí vpodvečer najížděl syrský občan ukradeným kamionem do aut. Devět lidí, včetně Syřana, který byl zatčen, přitom utrpělo lehká zranění. Úřady podle dnešních informací agentury DPA zatím nemají nic, co by ukazovalo, že šlo o teroristický čin. Motiv incidentu je zatím nejasný. Proto také případ zatím nepřevzalo nejvyšší státní zastupitelství, které má na starosti teroristické činy.

Veřejnoprávní televize ZDF předtím s odvoláním na blíže neurčené bezpečnostní zdroje uváděla, že vyšetřovatelé vycházejí z toho, že šlo o teroristický čin.

Syřan podle tiskové zprávy policie kamion ukradl kolem 17:20 a nedaleko historického centra 33tisícového města, které leží asi 40 kilometrů severozápadně od Frankfurtu nad Mohanem, pak narazil do několika aut, která hrnul před sebou. Celkem jich poškodil osm, některá z nich jsou podle fotografií z místa poškozena vážně.

Policie původně hovořila o 17 zraněných, později se ale ukázalo, že jich je devět, a to včetně Syřana, který je v Německu od roku 2015. Sedm lidí bylo ošetřeno v nemocnici a dva ambulantně.

Expert veřejnoprávní televize ARD na terorismus Holger Schmidt na twitteru uvedl, že se Syřan krátce před činem pokusil zmocnit několika kamionů. Podařilo se mu to až u nákladního vozu, který v té době čekal na červené. "Jeden muž mě vytáhl z mého kamionu," řekl jeho řidič listu Frankfurter Neue Presse. Deník také uvedl, že podle některých kolemjdoucích Syřan opakovaně vyřkl slovo "alláh" (bůh).

Případ vyšetřuje státní zastupitelství ve Frankfurtu, podle něhož není motiv činu jasný. Prověřuje proto všechny verze. Německé nejvyšší státní zastupitelství, které má na starosti teroristické činy, zatím případ nepřevzalo, i když ho sleduje.

Ve stejném smyslu se podle DPA vyjádřil i spolkový ministr vnitra Horst Seehofer. Svým resortním kolegům z členských zemí EU při jednání v Lucemburku dopoledne na dotaz, zda něco svědčí o možném terorismu odpověděl: "Vyšetřuje se to a v tuto chvíli vám nejsem s to říci, jak tento čin kvalifikovat."