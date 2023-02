V německé metropoli začal festival Berlinale, k hostům promluvil Zelenskyj

Berlín - V německé metropoli večer začal 73. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Filmový svátek, který publiku nabídne na 300 snímků, se nese v duchu solidarity s Ukrajinou vzdorující již rok ruské invazi. Na zahajovacím ceremoniálu promluvil k návštěvníkům přes video ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který hovořil o významu kin a o emocích, které filmy mohou vyvolat.

Zelenského, který se přes video připojil z Ukrajiny, uvítal v sále Berlinale Palast potlesk vstoje. Ukrajinský prezident na úvod řekl, že kina mohou překonávat zdi a inspirovat a že jedna taková zeď vedla u Postupimského náměstí nedaleko sálu, kde festival začal. "Postupimské náměstí bývalo hranicí mezi svobodným Západem a Východem," řekl o berlínské zdi, která rozdělovala německou metropoli. "Dnes chce Rusko postavit takovou zeď mezi námi a vámi," uvedl.

Ukrajina je nyní podle Zelenského pevností svobody. "Pevností, která rozhodně zůstane stát. My vyhrajeme," řekl.

Během Zelenského vystoupení byl na pódiu hollywoodský herec a režisér Sean Penn. Ten v pátek v Berlíně uvede ve světové premiéře svůj dokumentární snímek o Ukrajině Superpower (Supersíla), který natočil společně s Američanem Aaronem Kaufmanem. Penn kvůli filmu o ruské invazi a ukrajinském prezidentovi Zelenském opakovaně Ukrajinu navštívil.

Na ruskou agresi proti Ukrajině na dnešní ceremonii upozornili výkonná šéfka festivalu Mariette Rissenbeeková a umělecký šéf festivalu Carlo Chatrian. "Naše sympatie jsou s lidmi, kteří Ukrajinu museli opustit, a také s těmi, kteří ji brání," řekli. Dodali, že ruskou invazi tvrdě odsuzují.

Na utrpení Ukrajinců poukázala v projevu i státní ministryně pro kulturu a média Claudia Rothová, která rovněž kritizovala autoritativní režimy v Íránu a Afghánistánu. I berlínská primátorka Franziska Giffeyová hovořila o Ukrajině a Íránu. "Berlín je město míru a svobody," řekla Giffeyová.

Berlinale potrvá do 26. února, vrcholem ale bude sobota 25. února, kdy porota vybere vítězný snímek festivalu. O hlavní cenu, kterou je soška Zlatého medvěda, se uchází 19 snímků. Český film v hlavní soutěžní kategorii Competition není, česká produkce je ale zastoupena v doprovodné soutěžní sekci Encounters. Česká tvorba nebude chybět ani v dalších kategoriích.

V sekci Encounters je celovečerní dokument Východní fronta z tvorby Vitalije Manského a Jevhena Titarenka. Film, který zachycuje prvních šest měsíců války na Ukrajině, vznikl v koprodukci Litvy, Ukrajiny, České republiky a Spojených států.

Festival, který společně zahájili Rissenbeeková a Chatrian, odstartoval promítáním americké romantické komedie She Came to Me (Přišla ke mně), kterou natočila režisérka Rebecca Millerová. Snímek, ve kterém hrají hvězdy jako Peter Dinklage, Anne Hathawayová či Marisa Tomeiová, měl v Berlíně zároveň světovou premiéru.

Zahajovací ceremoniál k upozorněním na klimatické problémy Země využila dvojice aktivistů z hnutí Letzte Generation (Poslední generace), která se přilepila ke slavnostní červené ploše. Přímo k červenému koberci se podle zveřejněných záběrů aktivisté nedostali, i tak ale pronikli do zapovězeného prostoru, kam museli přelézt hrazení.