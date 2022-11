V některých úsecích tras A a C nepojede ode dneška do neděle metro

Praha - Cestující v pražské městské dopravě musí ode dneška počítat s výlukami v části linek metra A a C. Důvodem je oprava tratí. Kvůli ní do neděle nepojedou na trase C vlaky mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc a na lince A mezi stanicemi Strašnická a Depo Hostivař, plyne z informací na webu dopravního podniku. Výluky začínají se zahájením provozu zhruba v 04:30 a skončí o půlnoci z neděle na pondělí.

Na lince A byl omezen provoz už ve středu mezi Skalkou a Depem Hostivař, od dnešního rána tak byla výluka rozšířena o úsek ze Skalky na Strašnickou. Jako náhradní dopravu tam cestující mohou využít tramvajové linky číslo 7 a 37 nebo autobusy 127 a 175.

Místo metra C mezi Pražským povstáním a Florencí pojedou náhradní autobusové linky XC.

Na trase A mezi Skalkou a Depem Hostivař se cestující nesvezli ani o posledním říjnovém víkendu. DPP totiž začal na této lince postupně obnovovat soustavu staničních počítačů zabezpečovacího zařízení. Modernizace na celé trati potrvá asi tři roky a náklady budou 232,5 milionu korun.