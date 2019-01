Praha - Dopravu v Olomouckém a Zlínském kraji komplikuje dnes ráno místy silné sněžení, které snižuje dohlednost. Také v jižních Čechách jsou silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji sněží, silničáři nasadili veškerou techniku.

Jihočeský kraj

Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji sněží, silničáři nasadili veškerou techniku. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný. Podle meteorologů budou dnes teploty jeden až čtyři stupně nad nulou. V nejvyšších polohách Šumavy se mohou ojediněle tvořit sněhové jazyky.

"Teď přechází přes kraj vlna sněžení, sněhových přeháněk, deště. Technika jezdí od tří hodin téměř všude," řekl dispečer. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, někde může být nová vrstva sněhu, už ale posolená. Ve vyšších polohách s inertními úseky je ujetá vrstva sněhu krytá posypem a drtí. Tam mohou nastat nebezpečné situace, řekl Novotný.

V kraji bude dnes podle předpovědi meteorologů zataženo, občasný déšť. V polohách nad 700 metrů čekají sněžení, na horách trvalé a vydatné. Nejvyšší denní teploty jeden až čtyři stupně, v 1000 metrech na horách jeden stupeň.

Olomoucký kraj

Dopravu v Olomouckém kraji komplikuje dnes ráno místy silné sněžení, které snižuje dohlednost. Silnice v nižších polohách pokrývá převážně rozbředlý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Pozor musejí řidiči dávat i ve vyšších polohách, kde leží na vozovkách většinou souvislá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Především na Šumpersku a Jesenicku je navíc v některých úsecích zledovatělá. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V části kraje platí až do dnešního poledne výstraha meteorologů před vydatným sněžením.

V regionu je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat ke třem stupňům Celsia, na horách však pouze k nule. Přes den bude zataženo se sněžením, místy i vydatnějším. V polohách pod 500 metrů nad mořem se přechodně objeví i déšť se sněhem, ojediněle déšť. K večeru očekávají meteorologové místy protrhávání oblačnosti a postupně sněhové přeháňky. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr. Postupně se bude měnit na severozápadní až severní, jehož rychlost může místy v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji komplikuje dnes ráno místy vytrvalé sněžení, které snižuje dohlednost. Silnice v nižších polohách pokrývá převážně rozbředlý sníh. V některých úsecích navíc namrzají, případně se na nich tvoří náledí. Ve vyšších polohách leží na vozovkách většinou uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V regionu platí až do dnešního poledne výstraha meteorologů před vydatným sněžením, na horách napadlo od pátku až 20 centimetrů nového sněhu.

V kraji je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat ke třem stupňům Celsia. Přes den bude zataženo se sněžením, místy vydatným. Na západě kraje se postupně objeví déšť se sněhem nebo i déšť, později se v polohách pod 500 metrů nad mořem vyskytnou také smíšené srážky. K večeru meteorologové očekávají postupně proměnlivou oblačnost a místy sněhové přeháňky, pod 300 metrů nad mořem i smíšené nebo dešťové. Slabý jihozápadní vítr se bude měnit na mírný severozápadní až severní, jehož rychlost může místy v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině.