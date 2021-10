V některých krajích hrozí opět omezování nemocniční péče, řekl Vojtěch

Praha - V některých krajích hrozí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) kvůli růstu počtu hospitalizovaných s covidem-19 opětovné omezování odložitelné nemocniční péče. Novinářům to dnes řekl na tiskové konferenci k omezení preventivní péče během předchozích vln pandemie. O které kraje jde, neupřesnil. Obecně se ale epidemie nejvíc šíří v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji a v Praze.

"Pokud jsou tady lidé, kteří zpochybňují očkování, nechtějí se nechat očkovat, bude to znamenat, že se mohou skutečně nemocnice dostat do problémů a nebudou schopny se starat o všechny pacienty," uvedl ministr.

Aktuálně je hospitalizováno 620 lidí a 102 v intenzivní péči. Z říjnových 997 covid pozitivních pacientů v nemocnicích byly podle dat ministerstva dvě třetiny neočkované. Bez očkování by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZSI) Ladislava Duška počty hospitalizovaných mohly být i šestkrát až desetkrát horší.

Epidemie podle něj dál zrychluje, reprodukční číslo je kolem 1,5. "Musíme se připravit na další růst nejen počtu nakažených, ale také hospitalizovaných v dalších týdnech," uvedl Dušek.

Nejvíce nákazou zatížené kraje jsou podle Duška Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Jihočeský kraj a Praha. "Dochází k volnému komunitnímu šíření té nakažlivější formy viru," doplnil. V krajích s velkými městy podle něj ovlivňuje migrace za prací nebo studentů do škol, což šíření nahrává. V jižních Čechách hraje roli i dojíždění za prací do Německa.

"Nákaza se šíří hlavně mezi neočkovanou populací, ze 70 až 75 procent. Stále převažují ti mladí lidé do 35 let," sdělil novinářům.

Dopady viru na zdravotnictví podle Duška brzdí proti předchozím vlnám očkování. Očkovaní lidé v nemocnicích jsou průměrně ve věku 75 let, neočkovaní pak ve věku 59 let. V současné době je proočkováno zhruba dvě třetiny dospělé populace. Zatímco u seniorů je očkovaných 70 až 80 procent, z mladších pod 40 let je očkována jen asi polovina. "Pokud neočkovaná populace zahltí nemocnice, tak je zahltí pro všechny," dodal.