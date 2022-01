V několika městech protestovali odpůrci očkování proti covidu

Praha - V několika českých městech odpoledne demonstrovali odpůrci povinného očkování proti covidu-19. Zřejmě nejvíce se jich sešlo v Brně, jehož centrem prošel průvod asi 2000 protestujících. V Ústí nad Labem, Olomouci a Karlových Varech byla účast na akcích svolaných iniciativou Chcípl PES nižší. Policie upozorňovala účastníky protestů, aby dodržovali opatření proti šíření koronaviru, jinak se akce obešly bez incidentů.

Vyhlášku o povinném očkování lidí starších 60 let a vybraných profesních skupin připravila ještě bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), má platit od března. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování minimálně pro seniory, o novele vyhlášky má vláda podle Fialy rozhodovat do poloviny února.

V centru Olomouce se podle policejního mluvčího Libora Hejtmana sešlo na protestu přibližně 500 lidí. Z Horního náměstí se vydali na pochod městem, který ukončili opět na Horním náměstí. "Akce se obešla bez narušení veřejného pořádku nebo porušení vládních nařízení," řekl ČTK Hejtman.

Více než stovka lidí s českými vlajkami a transparenty se sešla také na náměstí v centru Ústí nad Labem. Na pódiu vystoupilo několik řečníků, mezi nimi i předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. "Nenecháme se omezovat na svých právech. Už dva roky jsme svědky nejrůznějších nařízení, vyhlášek, lockdownů, to je neuvěřitelný psychický teror," uvedl Vandas.

Na demonstraci přišel mimo jiné i příslušník ústecké policie David Pejřil. "Jsem tu za všechny příslušníky ozbrojených složek v rámci Deklarace členů Integrovaného záchranného systému (IZS). Demonstrujeme za zrušení vyhlášky, která příslušníky IZS a další ozbrojené složky nutí k povinnému očkování," řekl ČTK. Uvedl, že očkování jako takové neodmítá, ale nesouhlasí s povinným očkováním proti covidu, které by podle něj mělo být založeno na dobrovolnosti. Pokud by vyhláška o povinném očkování začala platit, sám by od policie neodešel. "Samozřejmě bych počkal, až bych dostal výpověď, a bránil bych se všemi zákonnými prostředky," uvedl. "Chceme, aby vyhláška byla v celém rozsahu zrušena," dodal. Po více než hodině se demonstranti za doprovodu policie vydali na zhruba hodinový pochod městem.

Průvod odpůrců povinného očkování proti koronaviru prošel také Karlovými Vary, kde se na něj sešlo před hlavní poštou ve Smetanových sadech několik stovek lidí. Průměrný věk účastníků byl kolem 40 let, mladých lidí bylo na protestu málo a většina účastníků tvrdila, že nejsou odpůrci očkování proti koronaviru, ale nesouhlasí s povinností vakcinace.

Stejně jako v ostatních městě, kde se protestní akce uskutečnily, i karlovarská byla podle policie bez problémů. "K žádným problémům nedošlo," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

V Brně policie na trase pochodu asi 2000 odpůrců povinného očkování krátkodobě zastavovala dopravu a marně vyzývala účastníky k dodržování protikoronavirových opatření, konkrétně k dodržování rozestupů a nasazení ochrany dýchacích cest. Demonstranti tyto výzvy přehlušili hvízdáním a křikem. Jinak se akce obešla bez incidentů, které by musela policie řešit, řekl ČTK policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Shromáždění v Brně začalo na Zelném trhu, kde projevům naslouchalo několik stovek lidí. Účast postupně ale rostla. Při začátku pochodu bylo na místě podle mluvčí městské části Brno-střed Kateřiny Dobešové asi 1000 lidí, následně jich ještě přibylo. Dav zaplnil například celou Rooseveltovu ulici od Moravského náměstí směrem k Malinovského náměstí a dále do Jánské ulice, přičemž zpravodaj ČTK napočítal přes 2000 lidí.