V několika krajích se otevírají očkovací centra proti covidu bez registrace

Brno - Očkovací centra proti covidu-19 bez předchozí registrace se dnes po Praze otevírají ve třech krajských městech i na dalších místech. Ráno začala fungovat očkovací centra ve zlínské PSG aréně a také v obchodním centru Forum Nová Karolina v Ostravě. To provozuje Fakultní nemocnice Ostrava. V poledne zahájí provoz centrum v obchodním centru Olympia v Brně, uvedla Dana Lipovská, mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, která bude očkování poskytovat.

Další centra bez registrací budou od středy nově k dispozici ve zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a v Uherském Hradišti ve společnosti Medical Plus. Nově se otevře očkovací centrum bez registrace také v Jaroměři na Náchodsku v Královéhradeckém kraji Očkovací centra fungují od loňského prosince v nemocnicích, halách, na výstavišti, ale byla v nich nutná registrace. Centra bez registrace otevřela minulý týden v Praze na hlavním nádraží a v obchodním centru Chodov. Zdravotníci zatím podali lidem přes devět milionů dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Plné očkování o dvou dávkách má přes čtyři miliony lidí. V ČR žije téměř 10,7 milionu lidí. V Ostravě se otevřelo očkovací místo bez registrace, lidé čekali ve frontě

V obchodním komplexu Forum Nová Karolina se dnes otevřelo očkovací místo bez nutnosti předchozí registrace. Centrum s kapacitou až 800 lidí denně bude otevřené každý den od 08:00 do 19:00, posledního zájemce o očkování přijme v 18:30. Lidem se v centru bude podávat jednodávková vakcína proti koronaviru od společnosti Johnson&Johnson. Očkovací místo bude provozovat Fakultní nemocnice Ostrava. Ještě před otevřením se před centrem vytvořila fronta několika desítek lidí. V centru je pět očkovacích boxů, pracovat v něm bude 13 lidí na směně, většinou zdravotníků. ČTK to dnes řekla Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava.

"Přišla jsem sem, protože se nemůžu dovolat naší zdravotní sestře a skončila mi moje lékařka. Přes centrální systém se mi to zdá zdržování, a když mám volno, tak jdu radši sem. Určitě jsem ráda, že ta možnost je. Měla jsem covid dvakrát a doteď se z toho nemůžu vzpamatovat, takže já mám strach. Myslím, že opatření by se měla dodržovat, ale jedni a ti samí na to pořád kašlou. Čekala jsem, že zájem o očkování bude, takže jsem s řadou počítala, že musím chvíli postát ve frontě, mi nevadí," řekla jedna ze zájemkyň o očkování Věra Kolajová.

Zájem o očkování v pražských očkovacích centrech podle ministerstva zdravotnictví roste. V obchodním centrum Westfield na Chodově zdravotníci v úterý podali vakcínu 1101 lidem, což je asi o 150 více než v pátek, kdy bylo do té doby naočkovaných nejvíc. V nákupním centru Nový Smíchov v úterý vakcínu proti covidu-19 dostalo 250 lidí, o 70 více než v pondělí. Ode dneška se tam podle ministerstva bude používat očkovací látka od Pfizer/BioNTech místo dosavadní látky od firmy Moderna.

"O zájmu o očkování na tomto místě není možné činit závěry hned po prvním dnu fungování, ale je potřeba provést vyhodnocení s určitým odstupem. Je nutné také říct, že dle zkušeností místního obchodního centra, patří pondělí mezi obecně slabší návštěvní dny," napsala ČTK k nižšímu pondělnímu zájmu na Smíchově mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

První zájemci dostali ve Zlínském kraji vakcínu proti covidu bez registrace První zájemci dostali ráno ve Zlínském kraji vakcínu proti covidu-19 bez předchozí registrace. Zdravotníci ve zlínské PSG aréně je začali očkovat v 08:00, za první půlhodinu mělo o tento způsob vakcinace zájem asi 20 lidí. Žádné dlouhé fronty tedy nevznikaly. Očkování bez registrace je lidem v regionu ode dneška k dispozici také ve zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a v Uherském Hradišti ve společnosti Medical Plus. Zařízení v kraji, kde zájemci dostávají očkování bez předchozího objednání, využívají vakcínu Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech a vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Druhá z nich je jednodávková. Vhodnost vybrané vakcíny před očkováním musejí lidé konzultovat s lékařem. „Je to kvůli možné kontraindikaci. Ne pro každého jsou vhodné všechny vakcíny, z toho důvodu je tady lékař,“ řekl dnes ČTK a Českému rozhlasu krajský koordinátor očkování Jiří Lučan. Očkovat bez registrace se přišel například Vojtěch ze Zlína. Zájem měl o vakcínu Janssen. "Nemusím se registrovat a nemusím jít znova, takže určitě pro mě jednodávková vakcína je lepší. Rozhodl jsem se z toho důvodu, že chci vycestovat do zahraničí. A jelikož se restrikce a tady ty věci neustále mění, tak jsem se radši rozhodl, že se naočkuji," uvedl. Krátce před ním dostal vakcínu bez registrace František z Lipiny, místní části Valašských Klobouk na Zlínsku. "Jel jsem se synem na oční vyšetření a včera (v úterý) jsem si na internetu přečetl, že se tady otvírá ve Zlíně místo pro neregistrované. Nechtělo se mi dlouho někde na internetu registrovat," řekl František, který měl zájem o vakcínu od firem Pfizer/BioNTech. Pro zájemce o očkování bez registrace je v PSG aréně vyčleněno jedno pracoviště. S organizací pomáhají koordinátorky. Očkovat bez registrace se bude ve Zlíně v čase od 8:00 do 16:00. Lidé dostanou vakcínu i v případě pozdějšího příchodu, ale musejí počítat s tím, že přednost dostanou registrovaní.