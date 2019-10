V nejlepší desítce Atleta roku je i rekordmanka ankety Špotáková

Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková může podesáté vyhrát domácí anketu Atlet roku, jíž je rekordmankou. Spolu s trojnásobnou olympijskou vítězkou i mistryní světa jsou mezi desítkou nominovaných i obhájkyně loňského prvenství Nikola Ogrodníková, další oštěpař Jakub Vadlejch či překážkářka Zuzana Hejnová. Letošní ročník nemá jasného favorita, z nedávného mistrovství světa v Dauhá se Češi vrátili bez medaile.

O nejlepší český výsledek na šampionátu se pátým místem postarali Vadlejch a dvojnásobná vítězka ankety Hejnová. Desítku doplňují překážkář Vít Müller, mílař Filip Sasínek, koulař Tomáš Staněk, čtvrtkařka Lada Vondrová, oštěpařka Irena Šedivá a chodkyně Anežka Drahotová.

V prestižní Diamantové lize se nejvíc prosadila Hejnová, která obsadila dvě druhá a dvě třetí místa. Vadlejch byl druhý v Birminghamu, Špotáková třetí v Lausanne a Ogrodníková rovněž třetí ve finále v Curychu.

Na halovém mistrovství Evropy v Glasgow získal Staněk bronz, Sasínek doběhl čtvrtý. Bronzovou medaili přivezla i Drahotová z Univerziády, Vondrová doběhla druhá na ME do 22 let v Gävle.

Atlet roku 2019 bude korunován při galavečeru, který se uskuteční 9. listopadu v pražském hotelu Ambassador - Zlatá Husa.

Další pořadí:

11. Kristiina Mäki 163 b., 12. štafeta 4x100 m muži 129, 13. Marcela Joglová 115, 14. Simona Vrzalová 108, 15. Amálie Švábíková 104, 16. Barbora Havlíčková 100, 17. Michaela Hrubá 92, 18. Michal Forejt 86, 19. Jan Veleba 85, 20. Barbora Malíková 59, 21. Jakub Forejt 46, 22. Matěj Krsek 35, 23. štafeta 4x400 m junioři 12, 24. štafeta 4x400 muži 10, 25. Jan Friš 7, 26. Jakub Holuša 6, 27. Jan Tesař 4, 28. družstvo vrchařek 3, 29. smíšená štafeta 4x400 m 3, 30. Radek Brunner 2, 30. Radka Churáňová, Diana Mezuliáníková, Moira Stewartová, Nikol Tabačková po 2, 35. Radek Juška 1.