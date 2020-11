V neděli začne v Táboře seriál SP cyklokrosařů

Tábor - Úvodním podnikem na okruhu táborského areálu Komora se v neděli rozběhne seriál Světového poháru v cyklokrosu. Bez diváků se pojede pět závodů, vrcholem budou na závěr programu boje v obou elitních kategoriích. Celá série SP má nakonec pouze pět zastávek místo původních třinácti.

Již ve středu česká reprezentace na nově pozměněném okruhu společně trénovala. "Byla tu převážná část jezdců, kteří pojedou v neděli. Jen nepřijeli z důvodu velké vzdálenosti závodníci z Moravy, ale z mladých tu byli všichni," uvedl trenér Petr Dlask pro server cyklokros.cz.

Dnes ráno absolvovali závodníci testy na koronavirus, v sobotu je pak čekají oficiální tréninky na trati. "Nedělní závodní den bude velmi náročný, pro mladé jezdce hlavně kvůli brzkému vstávání. Všichni si musí dát do hlavy, že kvůli tomuto závodu se dlouho připravovali," zdůraznil Dlask, jenž právě juniorům a juniorkám hodně věří, že v Táboře uspějí.

Mezi elitou bude pozornost upřena hlavně na Michaela Boroše, který bydlí nedaleko od trati a velmi dobře ji zná. Mohl proto hodnotit i provedené změny. "Asi je to nejtěžší trať. Ztížily ji výjezdy na louce ve druhé polovině okruhu. Po překážkách musíte nahoru, dolů a zase nahoru, třikrát se stoupá na nejvyšší bod okruhu. To prověří každého dokonale," tvrdil Boroš.

A jak mu provedené úpravy vyhovují? "Na to se těžko odpovídá. Uvidíme, jak to bude v intenzitě, při tréninku se toho moc neukáže. Zažil jsem různé tratě, v Táboře ale nemohou být ta belgická blátíčka. Nyní je podklad dost tvrdý a drncá to, ale po trénincích se to snad ujezdí," věřil Boroš. "Předpověď počasí naznačuje, že bude spíše chladno, ale přes poledne to povolí a na okruhu bude taková lehká klouzačka," dodal.

V posledním závodu SP v Táboře skončil před rokem dvaadvacátý. O jedinou medaili pro české barvy se loni v polovině listopadu postaral junior Jan Zatloukal, který si vyjel bronz.

Po úvodním podniku na jihu Čech bude SP pokračovat 20. prosince v Namuru, týden nato se pojede rovněž na belgické půdě v Dendermonde. Ve třetí den nového roku uspořádá závod nizozemský Hulst, na závěr se pojede opět v Belgii - 24. ledna v Overijse.

Program nedělního závodu SP v Táboře:

9:15 junioři,

10:15 juniorky,

11:25 muži do 23 let,

13:10 ženy elite,

14:30 muži elite.