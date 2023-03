V neděli začne semifinálová série mezi Pardubicemi a obhájcem Třincem

Pardubice - Souboj hlavního favorita a zároveň také vítěze základní části s obhájcem titulu nabídne první semifinálová série play hokejové extraligy, v níž se utkají Pardubice a Třinec. Zatímco Dynamo bude usilovat o první finálovou účast po 11 letech, Oceláři chyběli v boji o zlato naposledy v roce 2017. Úvodní dva zápasy série se odehrají v neděli a v pondělí na východě Čech.

Pardubičtí tuší, že po Olomouci, které ukončili sezonu v nejkratším možném termínu po výsledku 4:0 na zápasy, je čeká ještě o poznání silnější soupeř. "Oceláři jdou pořád v té linii, kterou si nastavili. Jejich systém každý zná. Je to defenzivní systém s výbornou přesilovkou a velkou obětavostí," řekl novinářům pardubický trenér Radim Rulík.

"Třinec hraje výbornou defenzivu, hrají výborně střední pásmo, takovou tu past, kdy čekají na soupeře a své šance. A když se jim pak šance naskytnou, tak mají jak v útočném pásmu, tak i na protiútoky výborné hráče po stránce zkušeností i kvality. Tím pádem mají i výbornou přesilovku, protože tu bez kvalitních hráčů dobře nesehrajete," doplnil Rulík.

Východočeši půjdou do akce po delší době, nehráli od středy 22. března, kdy postup mezi nejlepší čtyřku dovršili. A byli jediní, kdo to stihl už po čtyřech utkáních. "Někteří hráči hráli proti Olomouci s nemocí, ale to vyléčili. Co vím, tak v tuhle chvíli bychom i díky tomu měli být všichni připravení bez nějaké zdravotní indispozice," vyzdvihl Rulík výhody delšího odpočinku.

A jaká jsou před startem série, která se velmi pravděpodobně odehraje před vyprodaným hledištěm, jeho očekávání? "Je to semifinále play off... Doufám, že to bude vypjaté a bude to mít grády, že to fanoušky osloví. Chodí tady plný stadion, tak bychom my všichni společně, co se na tom podílíme, byli rádi, abychom udělali naprosté maximum pro výkon i výsledek," řekl Rulík.

Podle zkušeného útočníka Lukáše Radila povede k postupu přes silného soka celá skládačka dobře zvládnutých aspektů. "Těch klíčových věcí pro celou sérii bude asi víc, těžko teď některé vypíchnout. Myslím si však, že to bude taková hra obran, že se to bude hodně odvíjet právě od toho - kdo bude mít lepší obranu, ten vyhraje. A uspěje logicky ten, kdo udělá méně chyb," prohlásil Radil.

Oba týmy dělilo po 52 kolech 28 bodů. "Vyhráli základní část, je to největší favorit soutěže. Mají kvalitní tým na všech postech, ve všech formacích. Počínaje brankářem, přes obranné dvojice až po útočné trojice," řekl třinecký kouč Zdeněk Moták. "Kvalita je na jejich straně velká, ale toto je play off a úplně jiná soutěž," doplnil Marko Daňo, nejlepší střelec základní části.

Oceláři mají jako obhájce tří posledních titulů zkušeností na rozdávání. Navíc je povzbudil postup nad Spartou, která patřila s Pardubicemi k největším favoritům soutěže. "Jestli to bude předčasné finále, jak někteří říkají, si netroufám říct. Určitě k tomu ale přistoupíme s pokorou ke kvalitám soupeře a budeme se snažit vydat ze sebe to nejlepší," ujistil Moták.

Oba soupeři na sebe narazili v play off naposledy před pěti lety, Třinec tehdy postoupil až výhrou 8:1 v rozhodujícím sedmém utkání. V základní části měly navrch Pardubice, které zvítězily ve třech ze čtyř duelů. Jediná porážka přišla doma (0:3). "Teď se ale spíše díváme na aktuální formu Pardubic," upřesnil Moták. "Už jsem volal i Janu Tomajkovi (trenér Olomouce), dokázal něco poradit, tak doufám, že to k něčemu bude," prozradil kouč, který Hanáky ještě loni vedl.

Oceláři otočili sérii se Spartou z 1:2 třemi výhrami v řadě. Postup stvrdili přesvědčivým vítězstvím 5:1 a výkon v šestém zápas by měl být podle Daňa pro Třinec inspirací. "Byl to fakt dobrý zápas. Fungovalo nám všechno, přesilovka, oslabení, gólman... Když nastoupíme do série s Pardubicemi v podobném tempu, budeme hrát jako tým a obětujeme se jeden pro druhého, tak máme šanci na úspěch," byl přesvědčený Daňo.

Z úvodu série na ledě soupeře si těžkou hlavu nedělá. "Musíme se s tím vypořádat. Na Spartě jsme jeden zápas z úvodních dvou uhráli, což nám pomohlo. Opět budeme outsideři, takže půjdeme do toho s tím, že můžeme překvapit, a věřím, že nějaké překvapení uděláme," prohlásil odhodlaně Daňo.

Úspěch podle něho stojí na pevné obraně a obětavosti, kterou Oceláři prokázali v předkole s Litvínovem i ve čtvrtfinále se Spartou. "To patří k play off, proto jsme loni získali titul. Nezáleželo na tom, zda to byl střelec, nahrávač. Všichni jsou nastaveni tak, aby nejdříve gólům zabránili," doplnil Daňo.

Statistické údaje před zápasy semifinále Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy - 2. a 3. dubna: HC Dynamo Pardubice (po základní části 1.) - HC Oceláři Třinec (6.). Začátky: neděle 17:00 (ČT sport), pondělí 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 4:3 v prodl., 3:2, 0:3, 4:0 (nejproduktivnější hráči: Adam Musil 3+0 - Martin Růžička 1+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 27 zápasů - 12 výher - 3 výhry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 11 proher - skóre: 99:72. Nejproduktivnější hráči v play off: David Cienciala 4 zápasy/7 bodů (1 branka + 6 asistencí) - Martin Růžička 9/11 (6+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Radil 49/40 (14+26) - Martin Růžička 52/52 (23+29). Statistiky brankářů v play off: Roman Will průměr 1,63 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,67 procenta a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 1,37, 95,88 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,43 a 91,60. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 2,11, 92,08 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47, Jan Růžička 2,98, 87,68 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,07, 92,01 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34. Zajímavosti: - Pardubice jsou v semifinále potřinácté a poprvé od roku 2012. Devětkrát v něm byly úspěšné. V letech 1971, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012 získaly titul, v letech 1994, 2003 a 2007 dosáhly na stříbro. V letech 1986 a 2011 po vyřazení braly bronz a jen v roce 1997 skončily bez medaile. - Dynamo má jistou 18. medaili v historii. Vedle šesti zlatých získalo pětkrát stříbro (také v letech 1975, 1976) a šestkrát bronz (také v letech 1960, 1974, 1983 a 1984). - Třinec v případě vyřazení zůstane bez medaile poprvé od roku 2017, kdy skončil pátý po vyřazení ve čtvrtfinále s Chomutovem po porážce 2:4 na zápasy. O rok později získal stříbro a v posledních třech dohraných ročnících získal titul (2019, 2021 a 2022) - Oceláři jsou v semifinále popáté za sebou a celkově podvanácté. Postoupili z něj sedmkrát. Premiérový titul získali v roce 2011 a stříbro brali také v letech 1998 a 2015. V roce 1999 dosáhli na bronz a v letech 2003, 2013 a 2014 skončili bez medaile. - Třinec vyhrál v play off jedenáct sérií za sebou. Naposledy neuspěl ve finále v roce 2018, kdy podlehl Kometě Brno 1:4 na zápasy. - Pardubice se s Třincem v play off utkají pošesté. V roce 1997 ve čtvrtfinále Východočeši vyhráli 3:1 na utkání a stejně tak uspěli i v semifinále v roce 2003, kdy ovládli sérii 4:2, a také v roce 2010. Tehdy ve čtvrtfinále zvítězili 4:1. Oceláři se proti Dynamu radovali v roce 2014 v boji o semifinále (4:1) a naposledy v roce 2018 ve čtvrtfinále (4:3). - Pardubice po sérii čtyř porážek na konci základní části, kdy už měly jistotu zisku Poháru Jaroslava Pouzara pro nejlepší tým, vyhrály čtyřikrát za sebou a ovládly čtvrtfinálovou sérii s Olomoucí 4:0. - Dynamo doma po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrálo. - Třinec vyhrál sedm z posledních devíti zápasů. V předkole porazil Karlovy Vary 3:0 na zápasy a ve čtvrtfinále Spartu 4:2. - Oceláři vyhráli venku čtyři z uplynulých pěti duelů. - Pardubice vyhrály pět z posledních osmi vzájemných soubojů. - Obránce Lukáš Kaňák z Třince může sehrát 300. zápas v extralize. - Útočník Martin Růžička, který ve čtvrtfinále proti Spartě překročil hranici 700 bodů v extralize (703 bodů za 326 gólů a 377 asistencí z 819 utkání), může překonat rekord v počtu branek v play off. Má jich na kontě 57 z 134 utkání a pouze dvě branky jej dělí od vyrovnání Ondřeje Kratěny, který dal 59 gólů z 201 utkání. - Obránce David Musil přišel do Pardubic před sezonou po pětiletém působení v Třinci, kde získal třikrát titul a jednou stříbro. V roce 2020 bylo play off zrušeno kvůli pandemii koronaviru. Útočník David Cienciala je odchovancem Třince a odešel po titulu v roce 2019 do Mladé Boleslavi. Útočník Daniel Rákos působil v dresu Ocelářů v letech 2012 až 2017. - Asistenti trenéra Dynama Richard Král a Marek Zadina mají za sebou dlouholeté působení v Třinci. Král oblékal jeho dres v letech 1995 až 2005. Zadina hrál za Oceláře v letech 1995 až 1998 a 1999 až 2004, jako asistent trenéra tam působil od roku 2017 do loňska. - Brankář Ondřej Kacetl z Třince chytal za Pardubice v letech 2016 až 2020. Slovenský útočník Tomáš Marcinko hrál za Dynamo v sezonách 2014/15 a 2015/16 a další útočník Vladimír Svačina v letech 2019 až 2021. Útočník Daniel Voženílek je odchovancem Pardubic a naposledy za ně odehrál jeden zápas v sezoně 2019/20 na střídavý start z prvoligovým Litoměřic.