V neděli začne platit na regionálních železničních tratích upravený jízdní řád

Praha - V neděli začnou na železnici platit letní změny jízdních řádů. Dotknou se regionálních spojů, největší úpravy budou v Ústeckém, Jihočeském a Královéhradeckém kraji. V dalších regionech by měly být změny jen malé. Dnes o tom informovaly České dráhy. Upravené jízdní řády budou platit do 10. prosince.

V Ústeckém kraji se budou změny v jízdním řádu týkat hlavně železnice na Děčínsku. Budou souviset s výlukami v německém úseku tratě mezi Děčínem a Bad Schandau. V některých dnech nebudou kvůli tomu jezdit vlaky mezi Děčínem a Bad Schandau, místo nich dopravce nasadí náhradní autobusovou dopravu. Vlaky budou také jezdit v upravených časech. Výluky budou pokračovat i na podzim.

V Jihočeském kraji budou do jízdních řádů zapracovány změny související s nasazením nových vlakových jednotek RegioPanter. Dráhy už 11 vlaků postupně nasazovaly do provozu během jara, a to hlavně na většině tratí s elektrickou trakcí. Nyní změnu vlaků zanesou i do jízdního řádu. Hlavní změnou bude úprava čísel a označení linek.

Na Královéhradecku o několika změnách rozhodl kraj, který si dopravu u drah objednává. Některé spoje tak budou jezdit v jiných časech nebo s jinou kapacitou.

Mírné úpravy čekají i spoje v dalších krajích. Půjde však vesměs jen o mírné změny.