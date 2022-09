V neděli začne MS silničních cyklistů, Češi pojedou s velkými ambicemi

Wollongong (Austrálie) - Časovky elitních kategorií bez české účasti zahájí v neděli mistrovství světa v silniční cyklistice ve Wollongongu. Českých závodníků se v dalším průběhu šampionátu představí hned patnáct. Hlavní pozornost bude upřena na Zdeňka Štybara a zkušenou Kateřinu Nash, kteří se představí až příští víkend v silničních závodech s hromadným startem.

Štybar, jenž po sezoně skončí po 11 letech v elitní belgické stáji Quick-Step Alpha Vinyl, bude usilovat o vylepšení loňského sedmého místa ze silničního závodu MS. "Štybar se celý rok pral s formou, ale je neskutečně namotivovaný. Pořád ještě nemá smlouvu na příští rok a chce se ukázat v tom nejlepším světle. Na šampionát se poctivě chystal, jezdil sedmihodinové tréninky. Těžký klasikářský okruh mu navíc určitě bude sedět," řekl trenér René Andrle.

Ostřílený šestatřicetiletý jezdec bude mít k ruce Jana Hirta a Michaela Kukrleho. Hirt se letos zaskvěl na první z Grand Tours sezony - Giro d'Italia dokončil jako celkově šestý a dokázal si vyjet i etapový vavřín. Kukrle je loňský mistr republiky. "Hirt i Kukrle jsou také zkušení borci. Jsme trošku limitování tím, že můžeme postavit jen tři lidi, ale silniční závod elity je vždycky loterie a stát se může cokoliv," dodal Andrle.

Do závodu žen nastoupí Tereza Neumanová a čtyřiačtyřicetiletá Nash, která sice v minulosti sbírala úspěchy hlavně jako bikerka a cyklokrosařka a má několik medailí z vrcholných akcí v terénu, ale v poslední době se v USA, kde žije, věnuje i gravel závodům a trénuje na silnici.

Bývalý profesionální závodník Andrle, jenž vede reprezentaci dočasně poté, co se rozhodl skončit Tomáš Konečný, věří, že lze pomýšlet na úspěch takřka ve všech kategoriích.

"Myslím, že máme hodně vyvážený tým. Nechci dopředu slibovat medaile, ale v některých kategoriích budeme mít ty nejvyšší ambice oprávněně. Mezi juniory máme neskutečně silný tým pro silniční závod, Telecký i Novák jsou navíc i výborní časovkáři. Ve třiadvacítce patří Vacek k velkým favoritům v časovce a hned na několik karet to můžeme hrát v silničním závodě. Kdyby došlo na spurt, největší šance má Bittner, ale uvidíme až podle vývoje závodu," přiblížil Andrle.

Šanci na zisk cenného kovu vidí reálně i proto, že mistrovství světa považuje za specifický závod. I s ohledem na to, že se jede na konci sezony. "A taky je to v Austrálii. Záleží, jak se kdo zvládne aklimatizovat. Někomu to může sednout, jinému zase ne. Tohle nedokážeme odhadnout. Ale věřím, že to všichni zvládnou. Osobně budu považovat za úspěch každý výsledek do desátého místa,“ řekl Andrle.

Tituly z loňska obhajují Ital Filippo Ganna v časovce a Francouz Julian Alaphilippe v silničním závodě, přičemž shodně oba uspěli již v roce 2020 a budou tak usilovat o završení zlatého hattricku. Alaphilippe nechybí ve francouzské sestavě navzdory nedávnému zranění z Vuelty. Třicetiletý člen týmu Quick-Step Alpha Vinyl si 31. srpna při pádu v 11. etapě vykloubil pravé rameno.

Mezi ženami se na minulém šampionátu v belgických Bruggách a Lovani radovaly Nizozemka Ellen van Dijková v souboji s chronometrem a Italka Elisa Balsamová v závodě s hromadným startem.

Program MS v silniční cyklistice ve Wollongongu (SELČ): Neděle 18. září: 1:35 časovka ženy elite (34,2 km). 5:40 časovka muži elite (34,2 km). Pondělí 19. září: 5:20 časovka muži do 23 let (28,8 km), Úterý 20. září: 1:30 časovka juniorky (14,1 km), 5:20 časovka junioři (28,8 km). Středa 21. září: 6:20 smíšená časovka družstev (28,2 km). Pátek 23. září: 0:15 silniční závod junioři (135,6 km). 5:00 silniční závod muži do 23 let (169,8 km). Sobota 24. září: 0:00 silniční závod juniorky (67,2 km), 4:25 silniční závod ženy elite (164,3 km). Neděle 25. září: 2:15 silniční závod muži elite (266,9 km).