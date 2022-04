V neděli začne finále první ligy, Vsetín s Jihlavou čeká boj o místo v baráži

Vsetín - Dvěma zápasy ve Vsetíně začne v neděli a v pondělí finále play off první hokejové ligy, v němž domácí vyzvou Jihlavu. Vítěz série hrané na čtyři vítězství bude mít následně možnost utkat se v baráži s Kladnem o účast v příštím ročníku extraligy. O nejlepším prvoligovém celku bude jasno nejdříve v pátek 8. dubna, kdy je v Jihlavě na programu čtvrtý duel, nejpozději pak ve čtvrtek 14. dubna, kdy by Vsetín hostil případný rozhodující sedmý zápas.

"Jihlava je můj nejčastější soupeř v kariéře. Hráli jsme s nimi snad každý rok v mládeži. Na sérii se těším a věřím, že ji zvládneme," uvedl v rozhovoru pro klubový web útočník Luboš Rob.

"Každý rok si říkám, že papírově nemají zas až tak silné mužstvo, ale oni to pokaždé dotáhnou takhle daleko. Určitě budou agresivní, nic nenechají zadarmo, budou blokovat střely. Myslím, že jejich velká devíza je týmová hra a vynikající gólman. Bude to určitě těžké a musíme se na to připravit. Bude to určitě jiný hokej než proti Prostějovu," dodal jeden z tahounů vsetínské ofenzivy s připomínkou semifinálové série.

Vsetín opět žije hokejovou horečkou. "Lidi dva roky čekali na to, až se sejdou na Lapači na play off. Každý zápas nám vytvářejí vynikající atmosféru. A zejména pátý zápas čtvrtfinále proti Slavii byli neskuteční. Fanoušci jsou našim šestým hráčem a domácí prostředí je prostě znát. Věřím, že v neděli a pondělí přijde na stadion nejvíc fanoušků za celou sezonu. Těšíme se na to," řekl Rob.

I když jsou mírným favoritem finále domácí, Dukla si v dosavadním průběhu sezony nevedla o moc hůře. V základní části uhráli Jihlavští jen o pět bodů méně než Vsetín a ze tří vzájemných soubojů soupeře dvakrát zdolali, pokaždé na domácím ledě.

"Myslím si, že to bude hodně vyrovnané. Vsetín má sice možná širší kádr, ale musí se to všechno odehrát na ledě. Náš tým má touhu a charakter, budeme hrát zase nadoraz a budeme chtít uspět. Samozřejmě týmu pomohly i ty série, které jsme úspěšně zvládli. Víme dobře o síle soupeře, jdeme do toho s pokorou, ale odhodlaně," řekl ČTK jihlavský trenér Viktor Ujčík.

Poslední dny přípravy už podřídil zápasům ve Vsetíně. "Dneska a zítra máme tréninky na ledě malé haly s ohledem na Vsetín a hru na malém hřišti. Víme, co můžeme od domácích čekat: enormní tlak do brány, střelbu, napadání a aktivní hru, s níž se prezentovali i proti Prostějovu. To jejich malé hřiště k tomu ostatně vybízí. My chceme do té série samozřejmě vstoupit dobře a ideálně urvat ve Vsetíně alespoň jeden zápas," přál si Ujčík.

Vsetín hrál naposledy v extralize před 15 lety, Jihlava sestoupila po sezoně 2017/18. "U nás je to všechno trošku spojené s tou halou, ale ze sportovního hlediska chceme určitě ze sezony vytěžit maximum a dojít co nejdál," připomněl Ujčík. Horácký zimní stadion totiž po sezoně čeká demolice a místo něj vyroste nová multifunkční aréna.