V neděli přibylo v ČR 75 nakažených, nejméně za dva týdny

Praha - V neděli přibylo v Česku 75 potvrzených případů koronaviru, což je nejnižší denní přírůstek za uplynulé dva týdny. Od začátku šíření viru bylo v zemi zaznamenáno 12.515 nakažených, z nichž se 7864 lidí vyléčilo a 348 s nemocí covid-19 zemřelo. Aktuálně je v zemi nemocných 4303 lidí, z toho 130 se léčí v nemocnici. Ve vážném stavu je 14 hospitalizovaných. Nejzasaženější oblastí republiky zůstává Karvinsko. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 00:30.

Denní nárůst se v neděli po třech dnech dostal pod stovku a byl nejnižší od 22. června, kdy přibylo 63 případů nemoci covid-19. Nejvyšší nárůst v minulém týdnu bylo 202 případů v pondělí. Stále je to méně než na konci předchozího týdne, kdy nárůst zrychloval až na 305 nově nakažených v neděli 28. června, což byl nejvýraznější nárůst od začátku dubna. Počet testů za neděli zveřejní ministerstvo dnes navečer.

Nejpostiženějším regionem zůstává okres Karviná, v němž platí přísnější hygienická opatření než ve zbytku republiky. Za uplynulý týden tam bylo zaznamenáno podle dnešních údajů téměř 189 případů koronaviru v přepočtu na 100.000 lidí. Ještě v neděli to bylo 252 nakažených. Nákaza se tam rozšířila mezi horníky firmy OKD. Firma v pátek postupně začala zastavovat těžbu ve svých černouhelných dolech. K šestitýdennímu přerušení těžby přistoupila po plošném testování v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih, při nichž bylo na koronavirus pozitivních více než 20 procent zaměstnanců. Už dřív se přestalo těžit v Dole Darkov, kde ohnisko vzniklo.

Podle hygieniků není nutné v Moravskoslezském kraji za současné situace vyhlašovat nová plošná karanténní opatření. Počet lidí, u nichž testy prokázaly nákazu, sice výrazně vzrostl, avšak zhruba 90 procent nakažených nemá žádné příznaky nebo jen mírné a v naprosté většině jde o příbuzné či známé horníků.

Z dat podle hygieniků vyplývá, že onemocnění se mimo okres Karviná nešíří a pro ostatní okresy Moravskoslezského kraje ani jiné kraje karvinské ohnisko nákazy nepředstavuje reálné epidemiologické riziko.

Pokud by se epidemiologická situace ale zhoršila, je podle ministra Adama Vojtěcha možné přistoupit k dalším opatřením, například k omezení počtu lidí na hromadných akcích na deset osob, nařízení povinnosti nosit roušky i venku nebo uzavření rizikových prostorů. Uvažovat o uzavření Karviné by se podle něj dalo až v případě, že by situace eskalovala a několik dní po sobě by přibývaly stovky případů, což se nyní neděje.

Kvůli rostoucímu počtu nových případů koronaviru omezily vstup českých občanů na své území Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr. V Lotyšsku a Estonsku čeká české turisty povinná karanténa, na Kypru a ve Slovinsku se pro pobyt v zemi vyžaduje negativní test na covid-19. Čeští diplomaté se snaží s jednotlivými státy jednat o možnosti návratu na seznam bezpečných zemí.