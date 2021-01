V neděli přibylo v Česku 2618 nakažených, nejméně v tomto roce

Praha - V neděli přibylo v Česku 2618 potvrzených případů koronaviru, nejméně v tomto roce. Proti minulé neděli je to pokles zhruba o 1700 případů. Počet lidí, kteří leží s covidem-19 v nemocnicích, klesl o téměř 150 na 6330. Méně hospitalizovaných bylo naposledy na začátku ledna. Do statistik od neděle přibylo dalších 111 úmrtí, s covidem dosud v Česku zemřelo 14.449 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 891.852 nakažených. Více než 732.000 z nich se už z nemoci vyléčilo. V zemi je aktuálně zhruba 145.000 nakažených, většina s lehkým průběhem. V těžkém stavu je v nemocnicích 1081 lidí.

Epidemie v posledních dnech v České republice zpomaluje. Za uplynulý týden přibylo 56.229 nakažených. Je to výrazně méně než než o týden dříve, kdy laboratoře zaznamenaly 88.767 nových případů.

Podíl pozitivních testů se v neděli mírně snížil na necelých 30 procent. V minulém týdnu se pohyboval zhruba mezi 25 až 31 procenty. Byl to výrazný pokles proti předminulému týdnu, kdy se podíl pozitivních testů vyšplhal i na téměř 43 procent.

Denní počty úmrtí s covidem-19 se od počátku ledna většinou drží nad 150. V minulém týdnu bylo nejvíce obětí v úterý, a to 167. Na sobotu zatím připadá 108 zemřelých, na neděli pak 63. Při dalších aktualizacích ale obvykle tyto údaje rostou.

Koronavirem je nyní nejvíce zasažené Trutnovsko, kde za uplynulých sedm dní připadá na 100.000 obyvatel 1043 nakažených. Chebsko hlásí zhruba 939 případů na 100.000 obyvatel. Naopak v několika okresech je tento údaj už pod 300. Relativně nejlépe je na tom Chomutovsko s 264 nakaženými na 100.000 obyvatel v uplynulých sedmi dnech.

Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni. Většina parametrů se od neděle zlepšila. Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, ale vzrostlo z 0,68 na 0,71.