V neděli přibylo nejméně případů od poloviny prosince

Praha - V Česku v neděli přibylo 2376 případů nákazy koronavirem, je to nejnižší denní nárůst od 13. prosince. Proti minulé neděli je to pokles asi o 260 případů. Počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19 klesl za týden zhruba o 830. Tuto neděli nemocniční péči vyžadovalo 5621 pacientů, z nich 1021 bylo v těžkém stavu. Do statistik přibylo dalších 84 úmrtí, celkem v Česku s koronavirovou nákazou zemřelo 15.453 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Index protiepidemického rizika PES zůstává třetí den na 69 bodech, ve čtvrtém z pěti stupňů rizika se tak podle údajů ministerstva zdravotnictví drží 12 dní. V zemi ale stále platí pátý stupeň, vláda rozvolnění nechystá.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku přes 940.000 nakažených. Téměř 820.000 z nich se už z nemoci vyléčilo. Aktuálně se s nákazou potýká zhruba 105.000 lidí, většina má lehký průběh onemocnění.

V posledních dnech v České republice epidemie zpomaluje. Za uplynulý týden přibylo zhruba 48.000 nakažených, o týden dříve to bylo přes 56.000, a předtím dokonce skoro 89.000 nových případů za týden.

V minulém týdnu mírně klesaly i denní počty úmrtí s covidem-19. Zatímco od počátku ledna se většinou držely nad 150, od úterý se jejich počty pohybují od 54 do 146. Na sobotu zatím připadá 94 zemřelých, na neděli pak právě 54. Při dalších aktualizacích ale obvykle tyto údaje rostou.

V nemocnicích je nyní s onemocněním covid-19 zhruba stejně lidí jako na začátku roku. V letošním roce bylo nejvíce hospitalizovaných 7. ledna, a to téměř 7500. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že pro rozvolnění protiepidemických opatření musí být v nemocnicích maximálně 3000 lidí s covidem, což podle něj nebude dříve než v půlce února.

Podíl pozitivních testů se v neděli snížil na 28,2 procenta. V celém minulém týdnu se pohyboval zhruba mezi 25 až 31 procenty.

Nejzasaženějším regionem je nadále Trutnovsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 1123 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Chebsko s 1069 případy. Naopak relativně nejlépe na tom je Chomutovsko, kde bylo v uplynulém týdnu 198 případů koronaviru na 100.000 obyvatel.

Zdravotníci v neděli aplikovali celkem 2444 dávek vakcíny proti covidu, výrazně méně než ve všední dny. Stejný vývoj byl ale i v předchozích týdnech. Od začátku vakcinace bylo v České republice provedeno 196.304 očkování.

Index PES dál na 69 bodech, ve čtvrtém stupni je 12 dní

Index protiepidemického rizika PES zůstává třetí den na 69 bodech, ve čtvrtém z pěti stupňů rizika se tak podle <a href="https://share.uzis.cz/s/BRfppYFpNTddAy4">údajů</a> ministerstva zdravotnictví drží 12 dní. V zemi ale stále platí pátý stupeň, vláda rozvolnění nechystá. Na dnešním jednání by se měla zabývat úpravami opatření systému PES, která by měla platit od 1. února.

Podle návrhu by se republika měla přesunout do mírnějšího čtvrtého stupně v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to nebude dříve než v polovině února.

Index PES sleduje reprodukční číslo, které udává kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, průměr nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Čtvrtým hodnoceným kritériem je podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici.

K dnešku se opět mírně zhoršilo reprodukční číslo, je 0,9. Na začátku ledna se dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na 0,68. Nyní už osmý den v řadě roste. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Ostatní sledovaná kritéria se naopak mírně zlepšila. Na bodovém hodnocení se ani jeden posun neprojevil.

Systém PES představilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit, stanoví například počet lidí, kteří se mohou potkávat, nebo docházku žáků a studentů do škol. V aktualizaci opatření by se i v pátém stupni mohla obnovit docházka posledních ročníků do škol. Blatný dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Rozhodne o tom pořadatel. Podle dřívějších informací by s testem mohlo být také dovoleno ubytování v hotelu nebo návštěva restaurace.