V neděli přibylo nejméně případů od 28. září, skóre kleslo na 57

Praha - Skóre v protiepidemickém systému PES, podle kterého se v Česku mění opatření proti onemocnění covid-19, kleslo k dnešku na 57 bodů, dostalo se tak do třetího stupně. V předchozích čtyřech dnech bylo ve čtvrtém stupni na 62 bodech. Za neděli laboratoře prokázaly 1509 nových případů, nejméně od 28. září. Proti minulé neděli je to zhruba o 400 méně. Celkem se od března nakazilo přes 492.000 lidí, čtyři pětiny se vyléčily a 7196 pacientů s koronavirem zemřelo. Aktuálně se s nemocí potýká asi 87.000 lidí, většina má mírný průběh nemoci. Vyplývá to s dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Za snížením skóre je podle ministerstva zdravotnictví pokles relativní pozitivity testů. "Další dny ukážou, zda bude tento vývoj trvat, nebo zda jde o výkyv jednoho dne ovlivněný víkendovými hodnotami," sdělila ČTK Jitka Nováčková z tiskového oddělení ministerstva. Denní podíl pozitivních testů se podle dat ministerstva drží sedm dní zhruba mezi 21 a 25 procenty.

Šíření nákazy v posledních zhruba dvou týdnech oslabuje. Ještě na přelomu října a listopadu stoupaly denní přírůstky nakažených až k 15.000, v minulém týdnu nárůst jen jednou překročil 6000. Vláda proto v pátek rozhodla, že země se ode dneška v systému PES posune z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého i formálně. Ode dneška tak v Česku zmírnila některá omezení, která vláda proti šíření koronaviru zavedla.

S poklesem nových případů ubývá i hospitalizovaných s nemocí covid-19, v sobotu bylo v nemocnicích 5421 pacientů, o 680 méně než v pátek. Ve vážném stavu bylo 839 lidí. Klesají i denní počty zemřelých, třetí den po sobě se drží pod stovkou. Při následujících aktualizacích se ale čísla mohou ještě zvýšit. Během listopadu se celkové množství úmrtí překročením sedmitisícové hranice zdvojnásobilo.

Nákaza je v současné době nejvíce rozšířena na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali zhruba 596 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Svitavsko se 465 případy a Chrudimsko s Pelhřimovskem, kde se nákaza za poslední týden prokázala shodně u 431 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel. Relativně nejlépe je na tom Trutnovsko s 87 nakaženými na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií. Výpočet skóre vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle výše skóre je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 76 bodech.

Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.