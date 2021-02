V neděli přibylo 2832 nákaz, s covidem je v nemocnici 5553 lidí

Praha - V neděli přibylo v Česku 2832 potvrzených případů koronaviru, to je o skoro 400 víc než před týdnem. Počet lidí s covidem v nemocnicích stoupl oproti předchozímu dni o 55 na 5553. Mírně se zvýšil i počet pacientů ve vážném stavu, kterých je podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví 1084.

Zdravotníci v zemi dosud aplikovali přes skoro 451.000 dávek vakcíny proti covidu, téměř 164.000 lidí dostalo už potřebnou druhou dávku. V neděli se podalo 2122 dávek vakcín, asi o tisícovku méně před týdnem. Z toho zhruba 1260 lidí dostalo závěrečnou dávku vakcíny.

Od loňského března, kdy epidemie koronaviru v Česku propukla, se prokazatelně nakazilo přes 1,09 milionu lidí. Téměř 970.000 se mezitím vyléčilo, v souvislosti s nákazou zemřelo 18.250 lidí. Denně umírá v Česku s covidem přes sto lidí. Aktuálně je v zemi přes 103.000 nakažených.

Celkový počet provedených PCR testů se blíží pěti milionům, rychlejších, ale méně spolehlivých antigenních testů laboratoře dosud zpracovaly víc než dva miliony. Za neděli ministerstvo registruje zhruba 8000 PCR testů a víc než dvakrát tolik antigenních testů. Pozitivních bylo 32,8 procenta ze všech testů, v sobotu byl tento podíl 30,5 procenta a kolem 30 procent se pohyboval i v předchozích dnech. To podle odborníků znamená, že ve společnosti je stále vysoká virová nálož.

V Česku pokračuje nouzový stav, podle vlády jsou nemocnice na kraji svých kapacit a nepříznivá epidemická situace neumožňuje rozvolnění nynějších restrikcí.

Na začátku minulého týdne bylo hospitalizovaných přes 6000 lidí s covidem, před měsícem jich bylo v nemocnicích o skoro dva tisíce víc než nyní. V sobotu se jejich počet snížil na necelých 5500, výrazně se ale nemění počet lidí vyžadujících intenzivní péči, speciální lůžka či přístroje. Statistiky ministerstva navíc nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, ačkoli v nemocnicích dále zůstávají.

Volné kapacity lůžek pro pacienty s covidem-19 v nemocnicích v Česku už od loňského podzimu navzdory občasným výkyvům postupně klesají. K dnešnímu ránu bylo podle dat ministerstva zdravotnictví volných 17 procent lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče (JIP) a 27 procent standardních lůžek s kyslíkem. V některých krajích je situace výrazně horší. Třeba v Praze a Karlovarském kraji je volných jen sedm procent lůžek na ARO a JIP.

Největší počet případů nákazy v republice za uplynulých sedm dní dál evidují na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji a na Chebsku a Sokolovsku v Karlovarském kraji. Tyto tři okresy vláda v pátek kvůli šíření nemoci uzavřela do karantény, cestovat do něj a z něj mohou lidé jen na základě několika určených výjimek, například za prací, do školy, na úřad či za lékařem.

Skóre PES je dál 77 bodů, reprodukční číslo kleslo na 1,03

Rizikové skóre protiepidemického systému PES zůstává druhým dnem na 77 bodech, což odpovídá nejvyššímu stupni pohotovosti. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie kleslo o zhruba dvě setiny na 1,03. V posledních dnech mírně, ale setrvale roste průměrný počet nově nakažených covidem-19 na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní, nyní je 966. Na dnešní hodnotu indexu ale tyto změny vliv neměly, vyplývá z aktuálních údajů na <a href="https://share.uzis.cz/s/BRfppYFpNTddAy4">webu</a> ministerstva zdravotnictví.

Ze čtyř ukazatelů pro výpočet skóre PES další dva ukazatele stagnovaly, a to čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici.

Index PES už není pro určování opatření proti šíření koronaviru relevantní, uvedl na konci ledna ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pro vládu je nyní klíčové uvolnit kapacity přetížených nemocnic, epidemická situace zatím podle ní uvolnění neumožňuje.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna do 13. února se protiepidemické skóre drželo ve čtvrtém stupni. I když při loňském zavedení systému PES ministerstvo uvádělo, že by mělo být zváženo zmírnění opatření, pokud skóre rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu, vláda naopak některá opatření ještě zpřísnila. V neděli index kvůli nárůstu průměrného počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel stoupl na 77 bodů, a po měsíci se tak vrátil do nejpřísnějšího stupně pohotovosti.

Vláda v neděli v podvečer po dohodě s hejtmany oznámila, že do konce února vyhlásila nový nouzový stav. Naprostá většina dosavadních omezení v zemi tak platí dál, rozšířila se zatím pouze otevírací doba úřadů a povolené jsou výdajová okénka knihoven. Stav nouze měl původně skončit o půlnoci na dnešek poté, co poslanci zamítli opakovanou žádost vlády o jeho další prodloužení. Někteří právníci i politici považují nedělní rozhodnutí kabinetu za protiústavní obcházení Sněmovny.