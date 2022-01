V neděli přibylo 1919 případů covidu, o 100 méně než před týdnem

Praha - V neděli v Česku přibylo 1919 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 100 méně než před týdnem. Klesl ale také počet testů. Laboratoře jich provedly asi 23.500, o týden dříve téměř 31.000. V nemocnicích je s covidem 2640 pacientů, z toho 536 v těžkém stavu. V obou případech je to mírný pokles proti předchozímu dni. Incidenční číslo se nepatrně snížilo. Na 100.000 obyvatel připadá v uplynulých sedmi dnech 335 nakažených, o jednoho méně než v neděli. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Za celý minulý týden odhalily laboratoře celkem 35.837 případů covidu-19. O týden dříve jich bylo více než 40.600. Pokračuje tak mezitýdenní pokles, který trvá zhruba měsíc. V pátek a sobotu ale počet nově nakažených poprvé od 1. prosince v mezitýdenním srovnání vzrostl. Pátek byl ale pracovní den, zatímco o týden dříve slavili Češi Štědrý den. Srovnání je tím zkreslené, o svátcích a volných dnech se méně testuje. Sobotní nárůst byl pak minimální, a to o pouhé dva pozitivní případy. Odborníci ale očekávají, že nakažených začne opět výrazněji přibývat kvůli šíření varianty omikron.

Současný počet pacientů s covidem-19 je nejnižší od 3. listopadu. Před týdnem leželo v nemocnicích s nákazou zhruba o 800 lidí víc. Také v tomto případě ale odborníci varují před nakažlivější variantou omikron. Podle nich by měla v Česku převládnout ve druhé polovině ledna a hrozí kvůli ní také naplnění nemocnic zhruba 7000 pacienty.

Incidenční číslo se v sobotu poprvé od 2. prosince zvýšilo, v neděli stagnovalo a k dnešku kleslo jen minimálně. Incidence se zvýšila v šesti krajích. Nejvyšší je momentálně v hlavním městě, kde na 100.000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 402 nakažených. Následují Liberecký kraj a střední Čechy. Naopak relativně nejlepší situace je v Karlovarském kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 194 případů nákazy.

Zvyšuje se pozitivita testovaných, a to u všech třech typů testů. V případě nejčastějších preventivních testů bylo v neděli pozitivních 4,93 procenta vzorků, o týden dříve 3,63 procenta. U diagnostických testů, kterými se prověřují lidé s příznaky onemocnění, se pozitivita zvýšila z 14,58 procenta na 15,66 procenta. U epidemiologicky indikovaných testů, které se provádějí například kvůli kontaktu s nakaženým, vzrostl podíl pozitivních z 9,35 na 12,94 procenta.

Plošné testy čekají dnes žáky a studenty základních a střeních škol. Jejich testování se oproti dosavadní praxi v prvních 14 dnech nového roku zintenzivní, bude dvakrát týdně. Navíc se budou testovat i očkovaní a ti, kteří covid v posledním půl roce prodělali.

Od začátku epidemie v Česku předloni v březnu testy potvrdily víc než 2,483.762 případů nákazy. S covidem-19 dosud zemřelo 36.255 lidí. V uplynulém týdnu eviduje ministerstvo 337 obětí, o týden dříve jich bylo více než 500.

Zdravotníci v Česku dosud aplikovali téměř 15,5 milionu dávek očkování proti covidu. Ukončenou vakcinaci má přes 6,6 milionu lidí. V neděli očkování podstoupilo 14.458 lidí, většina z nich si přišla pro třetí posilující dávku. Naopak poprvé bylo očkováno 788 zájemců.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 402 Liberecký 394 Středočeský 378 Královéhradecký 371 Ústecký 349 Zlínský 333 Jihočeský 331 Vysočina 318 Jihomoravský 315 Pardubický 312 Moravskoslezský 307 Olomoucký 282 Plzeňský 249 Karlovarský 194

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví