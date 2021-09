V neděli přibylo 182 případů koronaviru, v nemocnicích je 147 lidí s covidem

Praha - Laboratoře v Česku během neděle prokázaly 182 případů koronaviru, to je o 46 víc než před týdnem. V nemocnicích bylo ke konci víkendu 147 lidí s nemocí covid-19, méně než ve všední dny uplynulého týdne, ale o 19 víc než minulou neděli. Počet nakažených ve vážném stavu se posledních dnech pohybuje kolem třiceti. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy mírně stouplo, a to z 1,11 na 1,14. Nad hodnotou jedna znamenající zrychlování nákazy se drží od konce srpna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Tzv. incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel, zůstává čtvrtý den na 28 případech.

Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti. Odborníci předpokládají, že nadcházející vlna nezatíží nemocnice tak dramaticky jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to zejména kvůli velkému počtu lidí, kteří jsou už proti covidu očkovaní nebo nemoc prodělali.

V prvním zářijovém týdnu se počet odhalených případů dvakrát dostal lehce nad 300, v následujícím se pak jednou vyšplhal k téměř 600 a v minulém týdnu se v pracovních dnech pohyboval kolem 500. Celkově uplynulý týden přibylo 3044 případů, zatímco předchozí týden to bylo o zhruba 450 méně.

Incidenční číslo je nadále nejvyšší v Praze, kde stouplo na 48 případů nákazy za týden na 100.000 obyvatel. Následuje Moravskoslezský kraj se 40 případy. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj, kde připadá 11 nakažených na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo v zemi potvrzeno téměř 1,69 milionu případů nemoci, drtivá většina lidí se z nákazy vyléčila a 30.431 lidí s covidem-19 zemřelo. Na minulý týden připadá zatím deset úmrtí, údaje se ale mohou ještě zpětně navýšit.

Proti nemoci covid-19 jsou lidé v Česku od konce loňského prosince očkováni. Za celou dobu zdravotníci podali 11,71 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo téměř 5,9 milionu lidí. Počty očkovaných v posledních týdnech poklesly. V neděli ministerstvo zdravotnictví eviduje jen 1795 dávek vakcíny, zhruba o 500 méně než před týdnem. Ještě poslední srpnovou neděli se očkovalo přes 8000 lidí, o týden později už bezmála dvakrát méně.

Dnes začíná registrace lidí, kteří měli mezi prvními v Česku dokončené očkování proti covidu-19 a mají zájem o třetí dávku vakcíny posilující jejich odolnost proti nákaze a vážnému průběhu nemoci. Většinou jsou to zdravotníci nebo senioři, kteří žijí v pobytových zařízeních sociální péče. Letos se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.