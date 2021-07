V neděli přibylo 147 případů covidu, reprodukční číslo je nejvyšší od října

Praha - V neděli přibylo v Česku 147 potvrzených případů covidu. Je to zhruba o 40 více než před týdnem. Počty nově nakažených v mezitýdenním srovnání rostou pět dní v řadě. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie se zvýšilo na 1,46, a je tak nejvyšší od poloviny loňského října. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích je s covidem-19 dohromady 25 lidí, dva v těžkém stavu.

Epidemie v poslední době zrychluje. Podle odborníků za to může nakažlivější mutace delta, rozvolnění protiepidemických opatření a cestování lidí o prázdninách. Za celý minulý týden odhalily laboratoře v zemi 1354 nakažených. Je to zhruba o 350 více než o týden dříve, a to navzdory tomu, že minulé pondělí a úterý byly svátky. Ve volných dnech se testuje méně.

V uplynulých sedmi dnech připadá v Česku na 100.000 obyvatel zhruba 13 nakažených, což je proti neděli mírný nárůst. Nejhorší situace zůstává v Praze, kde má takzvané incidenční číslo hodnotu 35, následuje Plzeňský kraj s 29 a střední Čechy s 18 nakaženými na 100.000 obyvatel v posledním týdnu. Relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde má incidenční číslo hodnotu 3,1.

Laboratoře v neděli provedly přibližně 61.000 testů, zhruba o 15.000 více než před týdnem. Většinu z nich tvoří preventivní testy, kde je podíl pozitivních výsledků 0,13 procenta. V případě diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky, stoupla pozitivita na 1,89 procenta. U epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, činil podíl pozitivních 0,42 procenta. Když epidemie na jaře vrcholila, byla pozitiva testů mnohonásobně vyšší.

Reprodukční číslo vzrostlo k neděli na 1,46 ze sobotních 1,35. Číslo udává, kolik jeden pozitivně testovaný nakazí v průměru dalších lidí. Nad hodnotou jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se drží od konce června.

V Česku se dosud koronavirem prokazatelně nakazilo 1,669.496 lidí. Vyléčilo se 1,637.123 z nich. S covidem-19 zemřelo 30.331 nakažených. V minulém týdnu statisticky neevidují žádné úmrtí s koronavirem.