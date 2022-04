V neděli přibylo 1395 případů covidu, je to letos druhý nejnižší počet

Praha - V neděli testy odhalily v Česku 1395 nových případů covidu-19, to je letos po Novém roce druhý nejnižší počet nakažených. Oproti minulému týdnu je to pokles o 262 případů. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Na webu úřadu se aktuální údaje do 08:30 neobjevily. Dál ubývá hospitalizovaných, kterých je nejméně od konce loňského října. Na konci víkendu bylo s koronavirem v nemocnicích 1146 pacientů, z toho 116 na jednotkách intenzivní péče.

V mezitýdenním srovnání bylo i méně podezření na opakovanou nákazu, v neděli jich laboratoře zjistily 210, o týden dříve přes 300. Denní přírůstky nakažených převážně klesají od začátku února, kdy se dostaly až nad 57.000 případů za den. Již několik týdnů se ale snižuje také zájem o testování.

Očkovat proti covidu se v neděli nechalo 132 lidí, z toho 112 přišlo pro posilující dávku. Zájem o vakcinaci klesá dlouhodobě. Od prosince 2020, kdy se s očkováním začalo, podali zdravotníci v České republice více než 17,5 milionu dávek vakcíny. Posilující dávku dosud má přes 4,1 milionu lidí.

Od 1. března 2020, kdy se v Česku objevily první případy koronaviru, laboratoře potvrdily přes 3,86 milionu případů nákazy. S koronavirem dosud zemřelo skoro 39.900 lidí.

Kvůli zlepšující se epidemické situaci nebude od čtvrtka už povinné nosit respirátory ve veřejné dopravě. Dýchací cesty si lidé musí nadále zakrývat ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kterou by chtěl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zrušit na přelomu dubna a května. Záležet bude ale na vývoji epidemie. Ministr ale lidem o víkendu doporučil, aby respirátory nadále nosili v prostorech s neznámými lidmi či ve špatně větraných místnostech, a to i kvůli jiným respiračním onemocněním, než je covid-19.