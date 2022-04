V neděli přibylo 1395 případů covidu, je to letos druhý nejnižší počet

Praha - V neděli testy odhalily v Česku 1395 nových případů covidu-19, to je letos po Novém roce druhý nejnižší počet nakažených. Oproti minulému týdnu to je pokles o 262 případů. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Na webu úřadu se aktuální údaje zatím neobjevily. Dál ubývá hospitalizovaných, kterých je nejméně od konce loňského října. Na konci víkendu bylo s koronavirem v nemocnicích 1146 pacientů, z toho 116 na jednotkách intenzivní péče. Minulou neděli bylo hospitalizovaných téměř 1600.

V mezitýdenním srovnání bylo i méně podezření na opakovanou nákazu, v neděli jich laboratoře zjistily 210, o týden dříve bylo možných reinfekcí přes 300. Denní přírůstky nakažených převážně klesají od začátku února, kdy se dostaly až nad 57.000 případů za den. Již několik týdnů se ale snižuje také zájem o testování. Uplynulý den lidé podstoupili zhruba 5500 PCR testů a 2160 antigenních testů, dohromady asi o 1500 méně než minulou neděli. Průměrná týdenní pozitivita u nejčastějších preventivních testů činila přes 28 procent. U epidemiologické indikace zahrnující rizikové kontakty bylo pozitivních bezmála 17 procent testovaných a u lidí vykazujících příznaky nákazy se covid prokázal u téměř 29 procent vzorků.

O oslabování epidemie svědčí i takzvané incidenční číslo. K dnešku kleslo na 292 nových případů v přepočtu na 100.000 obyvatel za poslední týden, to je nejníž od konce loňského října. Nejvyšší incidence zůstává v Praze, kde činí 444, následuje Středočeský kraj v přepočtu s 333 pozitivními a Jihomoravský kraj s 304. V dalších krajích je už incidence pod celostátním průměrem. Nejlépe je na tom Karlovarský a Liberecký kraj, kde dosahuje incidenční číslo hodnoty 198, respektive 202.

Reprodukční číslo je na nyní na hodnotě 0,84. Znamená, kolik jeden pozitivně testovaný člověk v průměru nakazí dalších lidí. Čím níže je pod hodnotou jedna, tím více epidemie zpomaluje.

Očkovat proti covidu se v neděli nechalo 132 lidí, z toho 112 přišlo pro posilující dávku. Před týdnem podali zdravotníci přes 200 dávek. Zájem o vakcinaci klesá dlouhodobě. Od prosince 2020, kdy se s očkováním začalo, se České republice aplikovalo více než 17,5 milionu dávek vakcíny, necelých 6,9 milionu obyvatel má ukončené očkování. Posilující dávku zatím dostalo přes 4,1 milionu lidí.

Od 1. března 2020, kdy se v Česku objevily první případy koronaviru, laboratoře potvrdily přes 3,86 milionu případů nákazy. S koronavirem dosud zemřelo skoro 39.900 lidí.

Kvůli zlepšující se epidemické situaci nebude od čtvrtka už povinné nosit respirátory ve veřejné dopravě. Dýchací cesty si lidé musí nadále zakrývat ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kterou by chtěl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zrušit na přelomu dubna a května. Záležet bude ale na vývoji epidemie. Ministr ale lidem o víkendu doporučil, aby respirátory nadále nosili v prostorech s neznámými lidmi či ve špatně větraných místnostech, a to i kvůli jiným respiračním onemocněním, než je covid-19.