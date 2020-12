V neděli přibylo 1113 případů covidu, opět více než před týdnem

Praha - V neděli přibylo v Česku 1113 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 40 více o týden dříve. Denní nárůsty ve srovnání s předchozími týdny klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES v neděli stouplo o sedm bodů na 64, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. Jeho dnešní hodnotu ministerstvo kvůli víkendovým technickým problémům zveřejní až v 8:00.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 546.833 nakažených. Více než 478.000 lidí se z nemoci již vyléčilo. V zemi tak nyní je bezmála 60.000 nakažených, většina má mírný průběh nemoci.

Nedělní přírůstek nových případů je nejnižší za týden, což je ale dlouhodobě běžné. V neděli se pravidelně testuje nejméně. Za celý týden přibylo v České republice 27.112 potvrzených případů koronaviru. Navzdory tomu, že se poslední čtyři dny denní nárůsty v mezitýdenním srovnání zvyšovaly, je celkové číslo stále nepatrně nižší než o týden dříve, kdy laboratoře odhalily 27.418 nakažených.

S covidem-19 dosud zemřelo 8902 lidí, počty obětí ale v posledních dnech klesají. V úterý bylo zemřelých 94, poprvé od 18. října méně než sto. Ve čtvrtek ministerstvo eviduje 90 úmrtí, v pátek 78, v sobotu 79 a na neděli zatím připadá 40 úmrtí. Při dalších aktualizacích ale tyto údaje ještě pravděpodobně vzrostou.

V sobotu bylo s koronavirem hospitalizováno 4179 pacientů, skoro o 260 míň než o den dřív. Ve vážném stavu bylo 553 z nich, což znamená pokles o 23 případů. Laboratoře v sobotu provedly 12.804 testů na covid-19, jako obvykle je to výrazně méně než ve všední dny - v uplynulém týdnu to bylo v průměru zhruba 22.000 testů denně. Podíl pozitivních testů se zvýšil téměř na 26 procent, to je nejvíc od 14. listopadu. Nedělní údaje ministerstvo zveřejní dnes večer.

Česko je od čtvrtka 3. prosince ve třetím stupni přísnosti opatření v protiepidemickém systému, což umožnilo s omezením kapacity otevřít všechny obchody, restaurace, hotely či provozovny služeb. Kvůli vysokému podílu pozitivních případů a zvýšení reprodukčního čísla nad jedna se skóre protiepidemického systému PES k neděli zvýšilo o sedm bodů na 64, což by odpovídalo čtvrtému stupni, které se pohybuje od 61 do 75 bodů. Pro zhoršení by skóre v tomto pásmu muselo zůstat tři dny.

V sobotu i v neděli mělo ministerstvo s aktualizací dat problém. Platné údaje zveřejnilo v neděli až kolem poledne, protože předtím se systém potýkal s výpadkem sítí. Internetové stránky uváděly ráno neúplné údaje. Ve snaze předejít těmto problémům tak budou data nově zveřejňována až v 8:00. "Posunutím aktualizace na tuto ranní hodinu se získá prostor pro posílenou kontrolu dat a pro případné odstranění problémů," uvedlo ministerstvo.