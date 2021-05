V neděli nejméně případů covidu od léta, incidenční číslo kleslo na 71

První případ nákazy novým typem koronaviru se v Česku potvrdil na začátku loňského března. Od té doby se jím prokazatelně infikovalo více než 1,653 milionu lidí. Zemřelo 29.913 z nich. Do poloviny minulého týdne umírala s covidem zhruba třicítka lidí denně, v posledních třech dnech je denní počet mrtvých pod 20.

Od začátku letošního března, kdy nárůsty počtu pozitivních případů vystoupaly na téměř 17.000 denně, šíření epidemie pozvolna zpomaluje. V minulém týdnu přibylo do statistik v průměru 1090 nových případů onemocnění covid-19 denně, o týden dříve to bylo 1546 v průměru za den. Reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, bylo nad jednou kontinuálně do 8. března a potom dva dny v půlce dubna. Od té doby je pod jednou.

Velké rozdíly v šíření epidemie jsou mezi okresy. Nejvýrazněji se nyní koronavirus šíří na Opavsku a Českokrumlovsku, kde připadá 162 respektive 147 nových případů na 100.000 obyvatel za poslední týden. Na opačném konci žebříčku je Chebsko s necelými sedmi a Trutnovsko s 11 případy. Podle incidenčního čísla za posledních sedm dnů v přepočtu na 100.000 obyvatel je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj se 107 případy a Zlínský kraj se 105 případy. V ostatních krajích je číslo pod 100, nejméně je to v Královéhradeckém s 28 případy.

Od konce loňského prosince se v Česku proti koronaviru očkuje, možnost registrace se postupně uvolňuje lidem podle věku. Ode dneška se mohou hlásit lidé nad 40 let. Do nedělního večera zdravotníci podali přes 4,139 milionu dávek, plně očkováno je 1,105 milionu lidí. V neděli bylo podáno 25.466 dávek vakcín, což je zhruba o 300 víc než před týdnem. Přes víkend zdravotníci aplikovali přes 58.000 dávek vakcíny, o předchozím víkendu téměř 56.000. O volných dnech se očkuje méně, podobné je to s testováním.

Laboratoře v Česku provedly v neděli 61.000 testů, zhruba o 7500 méně než před týdnem. V pracovních dnech minulého týdne byl denní průměr testů přes 230.000. Naprosto převažují antigenní testy, kterých se v neděli provedlo přes 54.000, tedy 89 procent celkového počtu. Výsledky testování se ale do statistik dostávají se zpožděním, takže konečný výsledek může být odlišný.

V nemocnicích bylo v neděli 1310 pacientů s covidem, 250 z nich potřebovalo intenzivní péči. Jsou to nejnižší počty od začátku října. Proti neděli před týdnem ubylo téměř 550 hospitalizovaných. V českých nemocnicích bylo ke dnešnímu ránu volných 6470 standardních lůžek s kyslíkem, 28 procent z jejich celkového počtu. Neobsazených lůžek s umělou plicní ventilací bylo 680, tedy 30 procent.

Data na webu ministerstva postihl dnes podle mluvčí Jany Schillerové zhruba 40minutový výpadek. Podle oznámení na webu se vyskytly technické problémy s centrální databází.