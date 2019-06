V neděli na Letné vyvrcholí série protestů za nezávislost justice

Praha - Největší demonstrací od revolučního roku 1989 má podle organizátorů tuto neděli na pražské Letné vyvrcholit série protestů za nezávislost justice a lepší vládu, kterou pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Program akce a řečníky organizátoři tají, očekávají účast až 350.000 lidí. Na shromáždění budou dohlížet desítky policistů, antikonfliktní tým, stovka dobrovolníků Českého červeného kříže (ČČK) i koordinátor a krizový manažer záchranné služby. Jízdenky v nedělních vlacích a autobusech ve směru do Prahy rychle zmizely, dopravci plánují posílení některých spojů. Zda je vysoký zájem spojený s protestem, ale žádný z nich nedokázal odhadnout.

Impulzem pro současné demonstrace, z nichž první se konala 29. dubna, byla demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a výběr jeho nástupkyně, poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešové (za ANO). Kněžínek svůj úmysl odejít z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Mezi obviněnými je i premiér Andrej Babiš (ANO), který případ označuje za politickou kauzu. Požadavky demonstrantů na Staroměstském a později Václavském náměstí v Praze i v regionech se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra.

Demonstrace na Letné by mohla být největší od roku 1989. Dosud drží zřejmě prvenství protest z dubna 2012, který na Václavském náměstí pořádala Českomoravská konfederace odborových svazů a dvě desítky organizací a iniciativ s cílem zastavit reformy vlády Petra Nečase (ODS). Podle organizátorů se jí zúčastnilo až 150.000 lidí, policie jejich počet odhadla asi na 90.000. Na minulý protest proti Benešové a Babišovi na Václavském náměstí podle pořadatelů dorazilo 120.000 lidí. Demonstrací, které se konaly 25. a 26. listopadu 1989, týden po potlačení studentského průvodu na Národní třídě, se zúčastnilo na 800.000, resp. 500.000 lidí.

Organizátoři doporučili účastníkům nedělní akce vybavit se dostatkem tekutin a pro případ deště pláštěnkou. Podle předpovědi meteorologů by ale pršet nemělo, demonstranty čeká polojasná obloha a teploty kolem 25 stupňů. Kvůli demonstraci se ve čtvrtek konala na magistrátu porada představitelů všech složek integrovaného záchranného systému. Klidný průběh protestu bude zajišťovat několik desítek policistů, na místě budou lidem radit dvě stovky dobrovolníků v reflexních vestách. Na protest budou dohlížet policisté antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby i kriminalisté. Posily z krajů pražská policie při dohlížení na protestující potřebovat nebude. Zdravotní dohled na akci pomůže zajistit ČČK.

Organizátoři plánují v některých městech pro zájemce vypravit autobusy, vyrazit mají například z Královéhradeckého, Moravskoslezského či Zlínského kraje, ze Šumperka, Zábřehu nebo Liberce. Vlakoví dopravci před několika dny mluvili o tom, že místa v řadě spojů jsou již obsazená, v neděli je ale stabilně vyšší poptávka o cesty do Prahy zejména z Moravy. Například Regiojet se chystal posilovat nejobsazenější vlaky i autobusy. Mluvčí Aleš Ondrůj ale podotkl, že firma takto postupuje téměř každou neděli a pátek.

Kvůli tomu, že nelze předpovědět celkový počet účastníků, musí lidé v okolí akce počítat s případnými problémy v MHD. Posílena by měla být linka metra A. Organizátoři na facebooku zveřejnili informační video, jak se na Letnou dopravit a jak místo po skončení akce opustit. Zveřejnili v něm také polohu pódia, které má být umístěno u budovy ministerstva vnitra, a dalších obrazovek. Na pláni budou vytvořeny sekce, mezi kterými nebude možné přecházet kvůli koridorům pro záchranáře. Speciální zóny budou připraveny pro handicapované a matky s dětmi.

Lidé, kteří se chtějí účastnit nedělní demonstrace, by při cestě na Letnou měli využít spíše městskou hromadnou dopravu než přepravu vlastním autem. Na Letné je totiž malá možnost parkování, upozornila dnes pražská policie. Nevyloučila také, že v případě nutnosti uzavře rušnou ulici Milady Horákové, nebo v ní omezí provoz. Lidé, kteří se budou v neděli odpoledne nebo v podvečer vracet do Prahy, by s tím měli počítat. "Nepředpokládáme, že bychom k takovému opatření přistoupili automaticky, pouze upozorňujeme, že taková situace může nastat," uvedl mluvčí Tomáš Hulan.

Milion chvilek hradí demonstrace z peněz na transparentním účtu, kam sympatizanti posílají dary v řádu stovek nebo tisíců korun. V poslední době se prudce zvýšil počet příspěvků. Zatímco 1. června bylo na účtu necelých 400.000 korun, nyní částka přesahuje 5,5 milionu. Podle lídra organizátorů Mikuláše Mináře za tím stojí mimo jiné vyjadřování Babiše a Benešové na adresu Milionu chvilek a financování protestů. Nedělní demonstrace by mohla stát až 1,5 milionu korun a být tak nejdražší z dosavadních akcí.