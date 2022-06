V neděli dostalo v ČR dočasná víza 171 Ukrajinců, o 320 méně než před týdnem

Praha - Česká republika vydala v neděli lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu 171 víz dočasné ochrany, zhruba o 320 méně než před týdnem. Za téměř čtyři měsíce trvání války na Ukrajině dostalo uvedená víza 378.104 uprchlíků. Na twitteru o tom dnes informovalo ministerstvo vnitra. Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Přesný počet ukrajinských uprchlíků v Česku nelze určit, někteří z ČR odjíždějí do jiných zemí nebo se vrací domů. Podle odhadu úřadů nyní pobývá v Česku asi 280.000 až 300.000 uprchlíků, převážně žen s dětmi.

Na cizinecké policii se za dobu ukrajinsko-ruského konfliktu, který začal na konci února, přihlásilo 306.801 běženců, za neděli jich bylo 1297. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř třetina procent.

Nejvíce uprchlíků zůstává v Praze. Vedení města rozhodlo kvůli přeplněnosti Prahy a nedostatečným kapacitám o uzavření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které odbavilo od začátku války na Ukrajině téměř 100.000 uprchlíků. Zavřelo ho minulý čtvrtek. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se v pátek s premiérem Petrem Fialou (ODS) domluvili, že vznikne soubor opatření, která budou motivovat uprchlíky k přesunu do méně vytížených obcí. Rovněž vznikne koordinační mechanismus, podle kterého se samotný přesun uskuteční.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli uvedl, že by se mohlo podařit přesunout z Prahy do jiných regionů zhruba 5000 až 10.000 ukrajinských uprchlíků. Podle něj ale musí z hlavního města odejít dobrovolně. Ministr současně uvedl, že nemohl vyhovět Hřibovu návrhu, aby uprchlíci v Praze dostávali nižší humanitární dávku než ve zbytku České republiky. Odůvodnil to tím, že podle legislativců ministerstva vnitra je to v rozporu s evropskou i českou legislativou. Ministerstvo podle něj hledá jiné motivační mechanismy.