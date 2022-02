V neděli dál zpomalovalo šíření covidu, Zeman podepsal pandemickou novelu

Praha - Šíření nemoci covid-19 v Česku v neděli opět zpomalilo, když přibylo nejméně případů nákazy za šest týdnů. Také dále klesá počet hospitalizovaných s covidem-19. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal spornou vládní novelu pandemického zákona, která mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Zdravotní pojišťovny podporují, aby bylo ještě více omezeno hrazení testů na covid-19. Jen za letošní leden a část února zaplatí pojišťovny za testování skoro dvě pětiny toho, co stálo loni testování za celý rok.

V posledních týdnech klesají denní počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem. V neděli byl nárůst nejnižší za šest týdnů. Testy odhalily 4267 nakažených, zhruba o 3000 méně než předchozí neděli. Zároveň je nyní v nemocnicích nejméně lidí s covidem-19 od začátku února. V neděli bylo hospitalizovaných 3127, téměř o 700 méně než před týdnem.

Kromě nově nakažených ale ubývá od začátku února v mezitýdenním srovnání i testovaných na koronavirus. V neděli laboratoře provedly zhruba 20.000 testů, kdežto o týden dříve jich bylo kolem 33.500. V minulém týdnu skončilo povinné testování na koronavirus ve školách a u zaměstnavatelů.

Testování zaměstnanců ve firmách skončilo po měsíci v pátek 18. února. Počty pozitivních testů hlášených firmami kopírovaly vývoj epidemie v celé populaci. Nejvíce pracovníků s pozitivním testem bylo v týdnu na přelomu ledna a února. Firmy nahlásily za měsíc asi 172.700 pozitivních samotestů svých pracovníků, z nichž přes 58 procent pak podstoupilo ověřovací PCR testy. Ty potvrdily nákazu u více než 84 procent pozitivních výsledků samotestů, sdělil ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Zdravotní pojišťovny zaplatí za testování na covid-19 za letošní leden a část února téměř 3,5 miliardy korun. To je 38 procent toho, co činily náklady na testování za celý loňský rok. Hlavní náklady tvořilo zatím podle tiskové zprávy Svazu zdravotních pojišťoven ČR už ukončené plošné antigenní testování u zaměstnavatelů a také preventivní PCR testy. Těch mají očkovaní lidé a děti zdarma až pět měsíčně. Podle svazu si ale tyto vysoké výdaje pojišťovny nemohou kvůli úsporným opatřením státu dovolit. Pojišťovny jsou tak pro to, aby se s výjimkou testů nařízených lékařem testování z veřejného zdravotního pojištění neproplácelo.

Rozpočty pojišťoven, takzvané zdravotně-pojistné plány, počítaly s navýšením platby za státní pojištěnce, jak to schválila minulá vláda. Současná vláda ale rozhodla, že platby zmrazí na loňské úrovni. "Testování by dle našeho názoru propláceno být nemělo, s výjimkou odůvodněných případů, o kterých rozhodne ošetřující lékař. Dopad proplácení testů na rozpočet je mimořádně vysoký, i když se neprovádí plošně," uvedl výkonný ředitel svazu Martin Balada. Zástupci ministerstva zdravotnictví už avizovali, že proplácení preventivních PCR testů od 1. března skončí. Bezplatné by zůstaly jen testy na základě žádanky od lékaře či hygienické stanice.

Prezident Zeman dnes podepsal vládní novelu pandemického zákona, která například dá úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. O prezidentově podpisu informoval jeho mluvčí. Předloha také uzákoní zavedenou praxi nařizování karantény nebo izolace telefonicky či krátkou textovou zprávou. Vládní činitelé mluví o zákonu i jako o pojistce pro případné další vlny epidemie, které by mohly přijít zejména na podzim.

Ve Sněmovně brzdili projednání pandemické novely poslanci opoziční SPD, jejichž obstrukce trvaly desítky hodin. Dolní komora ji schvalovala kvůli senátnímu vetu hned dvakrát. Pro novelu v obou případech hlasovali poslanci koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Poslanci SPD a dalšího opozičního hnutí ANO ji nepodpořili.