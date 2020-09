V Nečtinech dali šanci vyhozeným odpadkům

Nečtiny (Plzeňsko) - Stovky obrazů, starých hraček, gramodesek, knih, sad i jednotlivých kusů porcelánu, skla, keramiky, nádobí, ale také třeba vybavení fotografické černé komory či různé sběratelské předměty, dekorace nebo doplňky shromáždili během celého roku ve vesničce Nečtiny na severním Plzeňsku z kontejnerů ve sběrném dvoře. Věcem, které někdo vyhodil, se místní sochařka a vedoucí sběrného dvora Jitka Stoklasová s dětmi z uměleckého kroužku rozhodli dát šanci na druhý život. Prázdninová výstava Skvosty mezi odpadky patřila k nejúspěšnějším výstavám nečtinského muzea, řekl ČTK starosta Jiří Křemenák.

"Nejdříve jsme shromáždili odpad, u kterého jsme usoudili, že není vhodné ho umístit do kontejneru nebo má ještě šanci na jiné využití a nezaslouží si v těch kontejnerech skončit. Skupina dětí ve věku deset až 17 let mi pomohla tyhle věci umýt, připravit, instalovat do expozic, a naaranžovat. Zaplnili jsme celou půdu," popsala Stoklasová. Výstava byla v muzeu celé léto a zájemci si mohli za dobrovolný příspěvek exponáty odnést domů. "Vybrali jsme skoro 20.000 korun, které jsme na konci prázdnin věnovali Záchranné stanici živočichů v Plzni," řekla.

Podle Křemenáka měla výstava velký úspěch a příští rok by se mohla v obci se zhruba 620 obyvateli opakovat. Starosta nemá strach, že by se už nesešlo dost zajímavých předmětů, které by se mohly opět vystavit a nabídnout. Nečtiny jsou trvale úspěšnou obcí v krajské soutěži v třídění recyklovatelného odpadu, jako je papír, plast či sklo. Vytřídit i věci, které mohou mít nějakou uměleckou nebo pro někoho citovou hodnotou, je ještě o krok dál, dodal Křemenák.